السبت, نوفمبر 12, 2022
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حياتنا

شيرين وحسام.. هل ستنجب منه في سن الـ42 لإرضاء والديه! (فيديو)

كشفت شيرين كواليس فترة علاجها القسرية في المستشفى

كتب رفيف عبدالله
شيرين وحسام.. هل ستنجب منه في سن الـ42 لإرضاء والديه! (فيديو) watanserb.com
شيرين
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وطن– عرضَ الإعلامي المصري “عمرو أديب” أولَ فيديو يوثّق لحظةَ عقد قران الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب على الفنان حسام حبيب مرة أخرى.

معمولنا حاجة كبيرة!

كانت شيرين عبدالوهاب قد فاجأت الجميع بعودتها إلى “حسام حبيب”، بعد الأزمات المتتالية التي شهدتها علاقتهما، انتهاءً بالطلاق إلى العلاج من الإدمان.

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وقالت “شيرين”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية”، الذي يُعرض عبر قناة “إم بي سي مصر: “الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات تم كتب كتابي على حسام حبيب. إحنا كان معمولنا حاجة كبيرة والحمد لله ربنا فكها بسلام”.

“سونسون خدني على خوانة”

وتابعت مطربة “آه يا ليل”: “سونسون خدني على خوانة وقالي يلا نتجوز. وحسام حبيب حب عمري وبعتذر له عن أي تصريح مسيء”.

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وبررت شيرين عودتها للجمهور بالقول: “سيدنا محمد الناس اختلفوا عليه. لما نشوف حكايته وناخده قدوة لينا، وأنا لسه بحب حسام حبيب دا هو حب حياتي”.

شيرين شيرين

وحول سلامتها، أكدت: “أنا في أمان لأني وسطكم، وأنتم ضهر ليا. وبأكد إن عائلته ناس طيبين وكويسين”.

شكراً لشقيقي

وأوضحت “شيرين”، أنّ حسام أقنعها بكتب الكتاب، وكان من المفترض أن يتمّ عقد كتب الكتاب، السبت 12 نوفمبر.

وأردفت: “حسام دخل عليا بمأذون وقالي هنتجوز دلوقتي وأنا قولتله اللي تشوفه يا سي حسام”.

كما كشفت شيرين كواليسَ تواجدِها في المستشفى للعلاج من الإدمان، مؤكّدةً أنها كانت فترة جيدة جداً.

كما وجهت الشكر لشقيقها، الذي رفعت عليه دعوى أمام النائب العام، لإدخالها المستشفى، وأعلنت التنازل عن القضايا التي رفعتها بحق شقيقها “محمد عبدالوهاب”.

وعقبت: “أنا متسامحة، ولا أستطيع أن أفعل ذلك به . ولا أستطيع أن أسبب حزنا لوالدتي بسبب خلافي مع شقيقي”.

حفيد

أما والد “حسام حبيب” الذي كان الشرارة الأولى لانطلاق الأزمات، علّقَ على عودتهما بطريقة غير متوقعة.

حيث كتب حسين حبيب عبر حسابه على “فيسبوك”: “ببارك لحسام وشيرين وبدعيلهم يجيبولي حفيد صغير افرح بيه”.

لوسي ابن طنط فكيهة

وبينما، توقّع الجميع من شقيق شيرين، أنْ يعلّق على عودتها لحسام، وإعلانها أنها سامحته، لكنه لم يفعل.

والتزم “محمد عبدالوهاب” الصمتَ، بعد آخر منشور عاتب شقيقته خلاله على طردها سائقها الخاص ومدير أعمالها، والعاملة لديها.

ووصف شقيق شيرين، حسام حبيب بـ”لوسي ابن طنط فكيهة”.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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