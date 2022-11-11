بعد أن اعتقله وأهانه وسلب أمواله.. “ابن سلمان” يعزي الأمير “متعب” بوفاة والدته(شاهد)

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وطن– تطبيقا للمثل القائل “يقتل القتيل ويمشي في جنازته”، زار ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان ابن عمه الأمير وزير الحرس الوطني السابق، الأمير متعب بن عبدالله لتقديم العزاء في وفاة والدته منيرة بنت محمد العطيشان.

وتداول الناشطون صورة لـ”ابن سلمان” وهو في مجلس ابن عمه الأمير متعب بن عبدالله أثناء تعزيته إياه، على الرغم مما فعله به من تنكيل.

بعد أن اعتقله وأهانه وسلبه ماله وجرّده من مناصبه وشوّه عهد والده.. محمد بن سلمان يزور متعب بن عبدالله في منزله ليعزيه بوفاة والده pic.twitter.com/l4Epa73AhM — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) November 11, 2022

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وكان الأمير متعب بن عبدالله قد تم توقيفه ثلاثة أسابيع قبل الإفراج عنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وذلك ضمن ما وصفتها السلطات السعودية آنذاك بحملة مكافحة الفساد.

أمر ملكي بإعفاء الأمير متعب بن عبدالله من مناصبه

وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز قد أصدر أمرا ملكيا يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بإعفاء الأمير متعب من مناصبه التي كان يشغلها كوزير للحرس الوطني السعودي، وعضوية مجلس الشؤون السياسية والأمنية بالمملكة.

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وعقب إعفائه تم اعتقاله في اليوم نفسه مع أمراء آخرين ورجال أعمال ووزراء سابقين وحاليين بموجب أمر من لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد، التي تم تشكيلها في اليوم ذاته.

وتم إطلاق سراح الأمير متعب يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، دون الإعلان رسميا عن أي تفاصيل أخرى.

وفاة منيرة بنت محمد العطيشان

وكان الديون الملكي السعودي قد أصدر بياناً، أعلن فيه وفاة منيرة بنت محمد بن عبد الله العطيشان والدة الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وأرملة الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

وبحسب المعلومات التي تم تداولها، فقد عانت الفقيدة مؤخراً من المرض، وتمّ نقلها إلى المستشفى قبل وفاتها بأيام قليلة، بسبب تدهور حالتها الصحيّة وتعرّضها لاتنكاسة قوية.

زواج لم يدم طويلا

وتزوجت “منيرة بِنت محمّد العِطيشان” الملك الرّاحل “عبد الله بن عبد العزيز”، في سن مبكرة من عمرها، لكن لم تدم العلاقة طويلاً، فقد انفصل الملك عنها بعد زواجها منه بفترةٍ قصيرة.

وأثمر زواجها منه نجلها الوحيد “متعب بن عبدالله بن سعود بن عبد العزيز آل سعود”، عام 1953.

وقد تربّى الأمير “متعب بن عبدالله” في كنف جده الشيخ “محمد بن عبدالله العطيشان”، لأكثر من ثلاث سنوات.