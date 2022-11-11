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بعد أن اعتقله وأهانه وسلب أمواله.. “ابن سلمان” يعزي الأمير “متعب” بوفاة والدته(شاهد)

تم إعفاء الأمير متعب من مناصبه واعتقاله

كتب سالم حنفي
ابن سلمان يعزي watanserb.com
لقاء بين محمد بن سلمان ومتعب بن عبدالله
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وطن– تطبيقا للمثل القائل “يقتل القتيل ويمشي في جنازته”، زار ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان ابن عمه الأمير وزير الحرس الوطني السابق، الأمير متعب بن عبدالله لتقديم العزاء في وفاة والدته منيرة بنت محمد العطيشان.

وتداول الناشطون صورة لـ”ابن سلمان” وهو في مجلس ابن عمه الأمير متعب بن عبدالله أثناء تعزيته إياه، على الرغم مما فعله به من تنكيل.

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وكان الأمير متعب بن عبدالله قد تم توقيفه ثلاثة أسابيع قبل الإفراج عنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وذلك ضمن ما وصفتها السلطات السعودية آنذاك بحملة مكافحة الفساد.

أمر ملكي بإعفاء الأمير متعب بن عبدالله من مناصبه

وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز قد أصدر أمرا ملكيا يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بإعفاء الأمير متعب من مناصبه التي كان يشغلها كوزير للحرس الوطني السعودي، وعضوية مجلس الشؤون السياسية والأمنية بالمملكة.

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وعقب إعفائه تم اعتقاله في اليوم نفسه مع أمراء آخرين ورجال أعمال ووزراء سابقين وحاليين بموجب أمر من لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد، التي تم تشكيلها في اليوم ذاته.

وتم إطلاق سراح الأمير متعب يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، دون الإعلان رسميا عن أي تفاصيل أخرى.

وفاة منيرة بنت محمد العطيشان

وكان الديون الملكي السعودي قد أصدر بياناً، أعلن فيه وفاة منيرة بنت محمد بن عبد الله العطيشان والدة الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وأرملة الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

وفاة منيرة بنت محمد العطيشان.. معلومات مفاجئة عن والدة الأمير متعب بن عبدالله آل سعود!

وبحسب المعلومات التي تم تداولها، فقد عانت الفقيدة مؤخراً من المرض، وتمّ نقلها إلى المستشفى قبل وفاتها بأيام قليلة، بسبب تدهور حالتها الصحيّة وتعرّضها لاتنكاسة قوية.

زواج لم يدم طويلا

وتزوجت “منيرة بِنت محمّد العِطيشان” الملك الرّاحل “عبد الله بن عبد العزيز”، في سن مبكرة من عمرها، لكن لم تدم العلاقة طويلاً، فقد انفصل الملك عنها بعد زواجها منه بفترةٍ قصيرة.

وأثمر زواجها منه نجلها الوحيد “متعب بن عبدالله بن سعود بن عبد العزيز آل سعود”، عام 1953.
وقد تربّى الأمير “متعب بن عبدالله” في كنف جده الشيخ “محمد بن عبدالله العطيشان”، لأكثر من ثلاث سنوات.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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