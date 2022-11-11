الأميرة هيا تشتري فندقاً ريفياً منعزلاً .. ومكانه لن يُكشف لحمايتها!

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وطن– بالنظر إلى “حملة الترهيب” التي عانت منها على يد زوجها، كشف محرر في صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الأميرة هيا بنت الحسين، التي حصلت على واحدة من أكبر تسويات الطلاق في التاريخ العام الماضي، اشترت فندقًا ريفيًا منعزلاً في ويلز تخطط لتحويله إلى منزل.

وقد أشار الصحفي ريتشارد إيدن، إلى أن الأميرة هيا، خريجة أكسفورد، والزوجة السابقة لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وقعت في حب الفندق الذي تديره إحدى العائلات، والموجود بعيدًا في عقار كبير، مؤكدا أنه لن يكشف مكانه لحمايتها.

تفاصيل قضية الطلاق

بعد أن أمرت المحكمة العليا العام الماضي الشيخ محمد بدفع مبلغ إجمالي قدره 251.5 مليون جنيه إسترليني لزوجته، بالإضافة إلى 5.6 مليون جنيه إسترليني سنويًا لكل من طفليهما، كانت تسعى الأميرة هيا للحصول على عقار آخر في هذا البلد.

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وكانت الأميرة هيا قد هربت من دبي إلى بريطانيا في عام 2019، عندما طلقها الشيخ.

وحصلت على حكم من القضاء البريطاني يمنحها حق حضانة طفليهما، بعد أن كشفت المحكمة البريطانية أن زوجها السابق شن حملة تهديدات وترهيب جعلتها تخشى على حياتها.

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تزوجت الأميرة هيا بنت الحسين، الأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، من الشيخ محمد في عام 2004 لتصبح زوجته الثانية. وعندما طلقها، دون علمها في ذكرى وفاة والدها، الملك حسين ملك الأردن، أصبحت تشك في سلوكه المسيطر.



وخلصت المحكمة العليا البريطانية، في إطار تحقيقاتها بالقضية، إلى أن الشيخ محمد قد دبَر بالفعل عمليتي اختطاف لاثنتين من بناته، ويعتقد الآن أنهما في دبي محتجزتين ضد إرادتهما.

للهروب والنجاة من قبضته، فرت الأميرة هيا إلى إنجلترا برفقة طفليها، وكان الشيح محمد بن راشد قد كتب قصيدة نشرها عبر صفحته على موقع انستغرام، باللغتين العربية والإنجليزية، يتهمها بالغدر والخيانة، وجاء هذا بعد علاقتها مع حارسها الشخصي البريطاني.