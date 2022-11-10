نجم مؤثر يغيب عن تشكيلة منتخب ألمانيا في مونديال كأس العالم 2022

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وطن- غاب النجم الألماني ماركو رويس 33 عاماً، لاعب فريق بوروسيا دورتموند عن تشكيلة منتخب ألمانيا المشاركة في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وقالت شبكة (سكاي سبورتس) الألمانية، بأن المدرب هانز فليك المدير الفني للمنتخب الألماني ( المكاكين)، لم يستدعي ماركو رويس للقائمة بسبب الإصابة.

غياب ماركو رويس عن مونديال كأس العالم 2022

وكان الألماني رويس، قد تعرض لإصابة قوية على مستوى الكاحل، مما أصبح فرصة مشاركته في مونديال كأس العالم مع منتخب ألمانيا، شبه مستحيلة.

غاب عن يورو 2012 بسبب الاصابة❌

غاب عن كأس العالم 2014 بسبب الاصابة❌

غاب عن يورو 2016 بسبب الاصابة❌

غاب عن يورو 2020 بسبب الاصابة❌

الاصابة تلاحقه قبل كأس العالم 2022❌

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المنحوس ماركو رويس💔🥹 pic.twitter.com/oZ7Osu25Qf — Kooora (@kooora) November 10, 2022

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كما وتعرض لاعب بوروسيا دورتموند رويس، للإصابة خلال المباراة أمام شالكه في منافسات الدوري الألماني الممتاز (البوندسليفا)، في سبتمبر/ أيلول الماضي. كما وعاد بعدها مجدداً إلى الملاعب، إلا أن الألم تجددت مرة أخرى.

حظ رويس لم يحالفه مرة أخرى

وليست المرة الأولى التي يغيب فيها ماركو رويس عن مونديال كأس العالم 2022، حيث منعته الإصابة عن نسخة مونديال عام 2014 البرازيل، الذي توج بلاده بهذا اللقب على حساب الأرجنتين.

عن ماركو رويس ؟ فليك: "أيضًا ماركو رويس سنفتقده ، لقد حاول بكل شيء للقفز في قطار كأس العالم ، لكن إصابة كهذه تستغرق وقتًا ، هذا يحزننا لأننا لا نستطيع الأستفادة من جودته" pic.twitter.com/sd9RS1pN7A — شبكة بايرن ميونخ (@fcbayern_2) November 10, 2022

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كما ويتواجد منتخب ألمانيا (المكاكين)، في المجموعة الخامسة في منافسات دور مجموعات بطولة كأس العالم 2022 قطر، برفقة إسبانيا واليابان وكوستاريكا.

وسيلتقي المكاكين الألمانية في أولى المواجهات أمام منافسه اليابان، الأربعاء، في ال23 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري على ملعب (استاد خليفة).

تشكيلة منتخب ألمانيا في مونديال كأس العالم 2022

وجاءت تشكيلة منتخب ألمانيا (المكاكين)، المشاركة في النسخة ال22 من مونديال كأس العالم 2022 قطر، كما يلي:

حراسة المرمى: مانويل نوير، مارك تير شتيغن، كيفن تراب.

دفاع التشكيلة: أرميل كوتشاب، ماتياس جينتر، كريستيان جونتير، تيلو كيرير، لوكاس كلوستيرمان. ديفيد راوم، أنتونيو روديجير، نيكو سكوليتر بيك، نيكلاس سول.

𝐆𝐄𝐑𝐌𝐀𝐍𝐘 🇩🇪 Here it is – our 26-man squad for the 2022 @FIFAWorldCup in Qatar 🏆 pic.twitter.com/U3KGoU5lnz — Germany (@DFB_Team_EN) November 10, 2022

خط الوسط: جوليان براندت، ليون جوريتزكا، ماريو جوتزي، جوندوجان، كاي هافيرتز، جوشوا كيميش.

كما وفي مركز الهجوم: جمال موسيالا، توماس مولر، كريم أديمي، نيكلاس فولكورج، سيرج جنابري، يوناس هوفمان، يوسوفو موكوكو، ليروي ساني.