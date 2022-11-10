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رياضة

نجم مؤثر يغيب عن تشكيلة منتخب ألمانيا في مونديال كأس العالم 2022

غياب ماركو رويس للمرة الثانية عن قائمة منتخب ألمانيا المشاركة في مونديال كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة منتخب ألمانيا في مونديال كأس العالم 2022 watanserb.com
تشكيلة منتخب ألمانيا لكرة القدم
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وطن- غاب النجم الألماني ماركو رويس 33 عاماً، لاعب فريق بوروسيا دورتموند عن تشكيلة منتخب ألمانيا المشاركة في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وقالت شبكة (سكاي سبورتس) الألمانية، بأن المدرب هانز فليك المدير الفني للمنتخب الألماني ( المكاكين)، لم يستدعي ماركو رويس للقائمة بسبب الإصابة.

غياب ماركو رويس عن مونديال كأس العالم 2022

وكان الألماني رويس، قد تعرض لإصابة قوية على مستوى الكاحل، مما أصبح فرصة مشاركته في مونديال كأس العالم مع منتخب ألمانيا، شبه مستحيلة.

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كما وتعرض لاعب بوروسيا دورتموند رويس، للإصابة خلال المباراة أمام شالكه في منافسات الدوري الألماني الممتاز (البوندسليفا)، في سبتمبر/ أيلول الماضي. كما وعاد بعدها مجدداً إلى الملاعب، إلا أن الألم تجددت مرة أخرى.

حظ رويس لم يحالفه مرة أخرى

وليست المرة الأولى التي يغيب فيها ماركو رويس عن مونديال كأس العالم 2022، حيث منعته الإصابة عن نسخة مونديال عام 2014 البرازيل، الذي توج بلاده بهذا اللقب على حساب الأرجنتين.

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كما ويتواجد منتخب ألمانيا (المكاكين)، في المجموعة الخامسة في منافسات دور مجموعات بطولة كأس العالم 2022 قطر، برفقة إسبانيا واليابان وكوستاريكا.

وسيلتقي المكاكين الألمانية في أولى المواجهات أمام منافسه اليابان، الأربعاء، في ال23 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري على ملعب (استاد خليفة).

تشكيلة منتخب ألمانيا في مونديال كأس العالم 2022

وجاءت تشكيلة منتخب ألمانيا (المكاكين)، المشاركة في النسخة ال22 من مونديال كأس العالم 2022 قطر، كما يلي:

حراسة المرمى: مانويل نوير، مارك تير شتيغن، كيفن تراب.

دفاع التشكيلة: أرميل كوتشاب، ماتياس جينتر، كريستيان جونتير، تيلو كيرير، لوكاس كلوستيرمان. ديفيد راوم، أنتونيو روديجير، نيكو سكوليتر بيك، نيكلاس سول.

خط الوسط: جوليان براندت، ليون جوريتزكا، ماريو جوتزي، جوندوجان، كاي هافيرتز، جوشوا كيميش.

كما وفي مركز الهجوم: جمال موسيالا، توماس مولر، كريم أديمي، نيكلاس فولكورج، سيرج جنابري، يوناس هوفمان، يوسوفو موكوكو، ليروي ساني.

المصدروطن + صفحة منتخب ألمانيا + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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