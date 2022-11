نجم مؤثر يغيب عن تشكيلة منتخب ألمانيا في مونديال كأس العالم 2022

- Advertisement -

وطن- غاب النجم الألماني ماركو رويس 33 عاماً، لاعب فريق بوروسيا دورتموند عن تشكيلة منتخب ألمانيا المشاركة في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وقالت شبكة (سكاي سبورتس) الألمانية، بأن المدرب هانز فليك المدير الفني للمنتخب الألماني ( المكاكين)، لم يستدعي ماركو رويس للقائمة بسبب الإصابة.

وكان الألماني رويس، قد تعرض لإصابة قوية على مستوى الكاحل، مما أصبح فرصة مشاركته في مونديال كأس العالم مع منتخب ألمانيا، شبه مستحيلة.

كما وتعرض لاعب بوروسيا دورتموند رويس، للإصابة خلال المباراة أمام شالكه في منافسات الدوري الألماني الممتاز (البوندسليفا)، في سبتمبر/ أيلول الماضي. كما وعاد بعدها مجدداً إلى الملاعب، إلا أن الألم تجددت مرة أخرى.

وليست المرة الأولى التي يغيب فيها ماركو رويس عن مونديال كأس العالم 2022، حيث منعته الإصابة عن نسخة مونديال عام 2014 البرازيل، الذي توج بلاده بهذا اللقب على حساب الأرجنتين.

كما ويتواجد منتخب ألمانيا (المكاكين)، في المجموعة الخامسة في منافسات دور مجموعات بطولة كأس العالم 2022 قطر، برفقة إسبانيا واليابان وكوستاريكا.

وسيلتقي المكاكين الألمانية في أولى المواجهات أمام منافسه اليابان، الأربعاء، في ال23 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري على ملعب (استاد خليفة).

وجاءت تشكيلة منتخب ألمانيا (المكاكين)، المشاركة في النسخة ال22 من مونديال كأس العالم 2022 قطر، كما يلي:

حراسة المرمى: مانويل نوير، مارك تير شتيغن، كيفن تراب.

دفاع التشكيلة: أرميل كوتشاب، ماتياس جينتر، كريستيان جونتير، تيلو كيرير، لوكاس كلوستيرمان. ديفيد راوم، أنتونيو روديجير، نيكو سكوليتر بيك، نيكلاس سول.

𝐆𝐄𝐑𝐌𝐀𝐍𝐘 🇩🇪

Here it is – our 26-man squad for the 2022 @FIFAWorldCup in Qatar 🏆 pic.twitter.com/U3KGoU5lnz

— Germany (@DFB_Team_EN) November 10, 2022