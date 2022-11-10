لبنان.. رصاصة تخترق الطائرة فوق رأس بولا يعقوبيان وتروع الركاب (فيديو)

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وطن – اخترقت رصاصة مجهولة المصدر ظهر اليوم، الخميس، طائرة تابعة لطيران الشرق الأوسط “ميدل إيست” قادمة من الأردن، وكانت تقل النائبة والإعلامية اللبنانية “بولا يعقوبيان“، وركاب آخرين بعد هبوطها على مدرج “مطار رفيق الحريري الدولي”.

مصدر خطر على الملاحة الجوية والمطار

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن التحقيقات جارية لتحديد مصدر الرصاصة وتفاصيل الحادثة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الحوت لوكالة “رويترز”، إن 7 أو 8 طائرات تصاب برصاصات طائشة من مناطق مجاورة لمطار بيروت كل عام، لكن هذه الحادثة هي المرة الأولى التي تصاب فيها طائرة أثناء تحركها.

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كما شدد على أنه “يجب وقف ممارسات إطلاق النار بالهواء في لبنان، خصوصاً في محيط المطار”، لافتاً إلى أنه “من المؤكد أنها تشكل مصدر خطر على الملاحة الجوية والمطار”.

وقع الحادث فوق رأسها تماما

وعلقت الإعلامية يعقوبيان على ماجرى في تغريدة على حسابها الخاص في” تويتر” قائلة: “بدل صباح الخير صار لازم نقول لبعض الحمد الله على السلامة في لبنان.”

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وأضافت:”السلاح المتفلت والرصاص الطايش لازم ينوضع له حد”.

بدل صباح الخير صار لازم نقول لبعض الحمدالله على السلامة #لبنان

السلاح المتفلت والرصاص الطايش لازم ينوضعلو حد

التفاصيل الليلة مع مرسال غانم الساعة ١٠ @mtvlebanon @sarelwa2et https://t.co/rPvcAnlMVI pic.twitter.com/s6nggvxpyl — بولا يعقوبيان (@PaulaYacoubian) November 10, 2022

ونشرت النائبة اللبنانية صورا لها على صفحتها على تويتر تُظهر ثغرة في بدن الطائرة، وقالت إنها كانت جالسة في مقعدها (2 إف) حين وقع الحادث فوق رأسها تماما.

ونقل مواقع لبنانية محلية عن مصادر خاصة أن الطائرة، كانت قادمة من عمان وصلت إلى الأجواء اللبنانية عند الساعة الثانية عشر صباحاً. وخلال استعداد الركاب للنزول من الطائرة، اخترقت رصاصة طائشة الجزء الأمامي من الطائرة عند الرف الذي توضع فيه حقائب المسافرين.

وأحدثت الرصاصة صوتاً قوياً لحظة اختراقها الطائرة -بسبب الضغط الخاص داخل الطائرة-، ما أدى إلى حالة هلع وخوف وصراخ بين المسافرين وارتفع صوت بكاء الأطفال.

ووفق المصادر فإن قوة الخرق التي أحدثتها الرصاصة يشير وفق المعلومات الأولية انها أُطلقت من مسافة قريبة من مطار رفيق الحريري، أي انها لم تتخط مسافة 800 متر، ما يعني أنها أطلقت من أطراف المناطق المحيطة بالمطار.

كما زعمت المصادر بأن الرصاصة أطلقت من سلاح “كلاشينكوف”، إلا أن هذه المعلومة لم تؤكد بعد.

ليست المرة الأولى

ويُشكل إطلاق النار العشوائي مشكلة كبيرة في مناطق عدة في لبنان- عجزت السلطات عن ضبطها. كما أنها ليست المرة الأولى التي يصيب الرصاص الطائش طائرات رابضة في حرم مطار بيروت، فسبق أن أصيبت عدة طائرات تابعة لـ”ميدل إيست”، لكنها المرة الأولى كما يقول رئيس مجلس إدارة الشركة، محمد الحوت التي تتعرض طائرة للرصاص خلال هبوطها في أرض المطار.

من وراء الحادث

وتفاعل رواد تويتر مع حادث الطائرة الذي يأتي في وقت يعاني فيه البنانيون من أزمات اقتصادية خانقة ومن فراغ رئاسي مجهول المآل، وعلقت “كوليت”:”ننتظر جميعاً نتيجة التحقيق إذا كانت النتيجة منطقية فالأمور تمام أما إذا تحولت وتحورت وتميّعت، فعندها نتأكد من وراء الحادث”.

هلق كلنا ناطرين نتيجة التحقيق، ما هيك؟

إذا النتيجة منطقيّة، بيكون عال. أما، إذا تحوّلت وتحوّرت وتميّعت، فساعتها منكون تأكّدنا مين وراها🤔🤨 — Colette N.S (@ColetteNS) November 10, 2022

وقالت “شقرا خلف” مهنئة بولا يعقوبيان بسلامتها :”سلامة قلبك يا ست الحق إنتي أملنا الأخير وما حدث اليوم يثبت الخوف من جرأتك ووطنيتك”.

وأضافت:”مش قادرين يواجهوكي بالكلمة عم يتحدوكي برصاصة الجبن”.

وقال” نزار بو علي” :” هذة الحادثة سابقة خطيرة و إن كانت ضمن بؤرة معروف اتجاهاتها السياسية و سوابقها لكنها ترقى لمستوى التصرف بجدية و ليس الإدانة فقط، و لا بد من مطار جديد أكثر حداثة و أمان”.

وتأسست شركة طيران الشرق الأوسط “ميدل إيست” سنة 1945 ودشّنت أولى خطوطها بين بيروت والمدن المجاورة مثل سوريا، قبرص ومصر ومن ثم المملكة العربية السعودية والكويت ومحطات أخرى هامة في الخليج.