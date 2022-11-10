الخميس, نوفمبر 10, 2022
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حياتنا

رانيا يوسف تطرد عامل النظافة ونورهان حفظي تواسيه بطريقتها! (فيديو)

نفى مدير الإنتاج الواقعة من أساسها

كتب رفيف عبدالله
رانيا يوسف تطرد عامل النظافة ونورهان حفظي تواسيه بطريقتها! (فيديو) watanserb.com
نورهان حفظي تواسي عامل النظافة
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وطن– تصدر اسم الفنانة رانيا يوسف التريند، بعدما ظهر محمد عامل النظافة، صاحب واقعة محل الكشري، وهو يبكي مدعياً أنها قامت بطرده من موقع تصوير فيلم “التاروت”.

وتداول النشطاء، فيديو لفتاة حسناء تدعى نورهان حفظي، وهي تقوم بمواساة عامل النظافة وتحتضنه. الأمر الذي عرضها لهجوم واسع.

شبيهة ندى الكامل

وسخر البعض من نورهان حفظي وتصرفها، وقاموا بتشبيهها بطليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، ندى الكامل.

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وقررت نورهان الخروج عن صمتها وكشف ملابسات الفيديو وطرد رانيا يوسف لعامل النظافة من الموقع.
وظهرت نورهان بفيديو، عرفت فيه عن نفسها بأنها فنانة شابة تشارك في فيلم “التاروت” إلى جانب رانيا يوسف وسمية الخشاب.

“أمال لو حضنته؟”

وأقالت نورها إنها كانت متواجدة داخل الشركة المنتجة لقراءة السيناريو، فوجدت محمد عامل النظافة يبكي. فقامت بمواساته بدافع الإنسانية.

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وعبرت نورهان عن صدمتها من انتشار الفيديو والسخرية منه . وقالت: “أنا عايزة أعرف ليه أصحى الصبح أشوف ناس كتيرة بتسخر مني ومن ملابسي بسبب فيديو انساني. ليه أبقى تريند بسبب مواساتي لواحد صعب عليا لما شوفته بيعيط”.

وتابعت: “دنا كل اللى عملته طبطبت عليه أمال لو حضنته. وأحب أقول للناس اللى شبهوني بطليقة الفيشاوي بطلوا استظراف أنا مش شبه حد”.

غير صحيح

وكشف أحمد فاروق، منتج فيلم “التاروت”، تفاصيل ما حدث.

وقال فاروق في تصريح لصحيفة “مصراوي“: “كل ما يتردد عن واقعة الطرد غير صحيح، لم يقم نجوم الفيلم  محمد عز أو عصام السقا أو الفنانة رانيا يوسف بطرده. ومن الواضح أنه كان جاي وفي دماغه ركوب التريند”.

وتابع فاروق: “كلنا فوجئنا بوجوده في توقيت ومكان غير مناسب. وبالتالي تولى الإنتاج إخراجه من موقع التصوير بكل هدوء”.

وحول ما يتردد أن تواجد عامل النظافة، كان بهدف إجراء اختبار له للمشاركة بالتمثيل في أحد المشاهد. قال فاروق: “وهل من المعقول أننا نجازف بمشاركة شخص لم يدرس التمثيل وغير نقابي. بل وغير مؤهل للعمل أصلا، لمجرد أنه ركب التريند، غير صحيح طبعا”.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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