ملياردير هندي يقترب من شراء ليفربول .. وهذه قيمة الصفقة

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وطن- ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أنباءً عن اقتراب الملياردير الهندي موكيش أمبابي (65 عاماً)، من شراء ليفربول الإنجليزي، بعد عرضه من قبل مُلّاكه للبيع خلال الأيام الماضية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة (The Guardian) البريطانية، فإنّ الملياردير أمبابي يعدّ أبرز المهتمين في شراء نادي ليفربول (الريدز)، وهو ما يتحمس له المشجعون الهنود من أجل إتمام تلك الصفقة، لما ستشهده من تغيير على مشهد كرة القدم.

صافي ثروة أمبابي

وأوضحت الصحيفة، بأنّ صافي ثروة الملياردير الهندي أمبابي قرابةُ 92.6 مليار دولار، المهتم بشراء النادي الإنجليزي.

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وكانت المجموعة المالكة لنادي ليفربول (فينواي) الأمريكية الرياضية، قد أعلنت عن عرض النادي للبيع مع نهاية الأسبوع الماضي، بعدما رفضت تلك الفكرة في وقت سابق.

صفقة شراء ليفربول

كما وأشارت تقارير أخرى، إلى أن الملاك الحاليين لنادي ليفربول، ينتظرون في الوقت الحالي العروض المهتمة بشراء النادي الذي تم شراؤه في عام 2010، بصفقة بلغت 340 مليون دولار، بينما من المتوقع أن تصل صفقة بيع ليفربول إلى 4.6 مليار دولار.

الملياردير الهندي موكيش امباني أيضاً اسم محتمل لشراء ليفربول.. يقال بأنه جاد وحاول شراء النادي في ٢٠١٠ ، ٢٠١٧ ، ٢٠١٨ ، ٢٠٢١ ! قيمة ثروته تصل إلى أكثر من ٩١ مليار دولار ولديه الرغبه بالاستثمار في كرة القدم . pic.twitter.com/AQ8sOeba4c — Sulaiman (@sulaiman444) November 8, 2022

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بينما ذكرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، عن اهتمام الإماراتي خالد بن زايد آل نهيان، وهو ابن عم مالك نادي مانشستر سيتي منصور آل نهيان، في ظل محاولته في وقت سابق لشراء النادي عام 2018.

💰🔴💰🔴| @Forbes – فينواي هي ثالث أكبر امبراطورية رياضية في العالم حيث تبلغ قيمة مقتنياتها 9.81 مليار دولار. – شراء ليفربول عام 2010 كلف فينواي 475 مليون دولار – تبلغ قيمة ليفربول 4.45 مليار دولار وفقا أحدث تقديراتنا – تبلغ ثروة جون هنري 4 مليار دولار Via:@VirgilVanDijjk pic.twitter.com/hV8htwANtg — Salman🇶🇦🇸🇦 (@lfcsalman) November 8, 2022

تأهل ليفربول في كأس الرابطة الإنجليزية

كما وأعادت المجموعة المالكة لنادي ليفربول (الريدز)، كواحد من الأندية اللامعة في قارة أوروبا (العجوز)، حيث حققت العديد من الألقاب على الصعيد المحلي والقاري، كان أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي بعد 30 عاماً من الغياب عنه وغيرها.

لحظة الحسم من هارفي 💎 pic.twitter.com/MP4s8StZeY — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 9, 2022

كما ونجح فريق ليفربول في التأهل إلى الدور القادم على حساب ديربي كاونتي، في منافسات كأس الرابطة الإنجليزية 2022-2023، عقب الفوز عليه بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعد التعادل السلبي بين كلا الفريقين بدون أهداف.

كيليهير يتصدى لـ3 ركلات ترجيح ليقودنا للدور القادم من كأس كاراباو 🙌#ليفربول_ديربي pic.twitter.com/iIcDaYm4Sg — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 9, 2022

يشار إلى أن فريق ليفربول يحتل المركز الثامن من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 19 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر أرسنال، برصيد 34 نقطة للموسم الجاري.