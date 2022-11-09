الخميس, نوفمبر 10, 2022
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رياضة

ملياردير هندي يقترب من شراء ليفربول .. وهذه قيمة الصفقة

تبلغ صافي ثروة الملياردير الهندي أمبابي المهتم بشراء نادي ليفربول 92.6 مليار دولار

كتب فارس أبو شيحة
ملياردير هندي مهتم بشراء ليفربول الإنجليزي watanserb.com
ملياردير هندي مهتم بشراء ليفربول الإنجليزي
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وطن- ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أنباءً عن اقتراب الملياردير الهندي موكيش أمبابي (65 عاماً)، من شراء ليفربول الإنجليزي، بعد عرضه من قبل مُلّاكه للبيع خلال الأيام الماضية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة (The Guardian) البريطانية، فإنّ الملياردير أمبابي يعدّ أبرز المهتمين في شراء نادي ليفربول (الريدز)، وهو ما يتحمس له المشجعون الهنود من أجل إتمام تلك الصفقة، لما ستشهده من تغيير على مشهد كرة القدم.

صافي ثروة أمبابي

وأوضحت الصحيفة، بأنّ صافي ثروة الملياردير الهندي أمبابي قرابةُ 92.6 مليار دولار، المهتم بشراء النادي الإنجليزي.

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وكانت المجموعة المالكة لنادي ليفربول (فينواي) الأمريكية الرياضية، قد أعلنت عن عرض النادي للبيع مع نهاية الأسبوع الماضي، بعدما رفضت تلك الفكرة في وقت سابق.

صفقة شراء ليفربول

كما وأشارت تقارير أخرى، إلى أن الملاك الحاليين لنادي ليفربول، ينتظرون في الوقت الحالي العروض المهتمة بشراء النادي الذي تم شراؤه في عام 2010، بصفقة بلغت 340 مليون دولار، بينما من المتوقع أن تصل صفقة بيع ليفربول إلى 4.6 مليار دولار.

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بينما ذكرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، عن اهتمام الإماراتي خالد بن زايد آل نهيان، وهو ابن عم مالك نادي مانشستر سيتي منصور آل نهيان، في ظل محاولته في وقت سابق لشراء النادي عام 2018.

تأهل ليفربول في كأس الرابطة الإنجليزية

كما وأعادت المجموعة المالكة لنادي ليفربول (الريدز)، كواحد من الأندية اللامعة في قارة أوروبا (العجوز)، حيث حققت العديد من الألقاب على الصعيد المحلي والقاري، كان أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي بعد 30 عاماً من الغياب عنه وغيرها.

كما ونجح فريق ليفربول في التأهل إلى الدور القادم على حساب ديربي كاونتي، في منافسات كأس الرابطة الإنجليزية 2022-2023، عقب الفوز عليه بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعد التعادل السلبي بين كلا الفريقين بدون أهداف.

يشار إلى أن فريق ليفربول يحتل المركز الثامن من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 19 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر أرسنال، برصيد 34 نقطة للموسم الجاري.

المصدروطن + The Guardian + ديلي ميل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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