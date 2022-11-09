مصادر استخباراتية: روسيا تنشر مقاتلين سوريين في أوكرانيا لهذه المهمة

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وطن– كشفت مصادر استخباراتية إقليمية، أنّ روسيا نشرت أكثر من 500 مقاتل سوري في أوكرانيا لأدوار “غير قتالية” في الأساس، وكلّفتهم عمومًا بحماية المنشآت في لوغانسك ودونيتسك، في الأشهر القليلة الماضية.

روسيا تنشر مقاتلين سوريين في أوكرانيا

وقالت المصادر لموقع Middle East Eye، إن المقاتلين المتمرسين ينتمون بشكل أساسي إلى وحدات موالية للحكومة السورية، تدعمها وتدرّبها وتديرها روسيا في القتال ضد قوات المعارضة وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وتشمل هذه “الفرقة 25” قواتِ المهمات الخاصة، والمعروفة باسم “قوات النمر” و”الفيلق الخامس” و”لواء القدس”، وهي ميليشيا تتكون في الغالب من فلسطينيين سوريين.

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وقال مسؤول في الحكومة السورية، تحدّث -شريطةَ عدم الكشف عن هويته- للموقع، إن روسيا جنّدت السوريين، بمن فيهم مقاتلون سابقون، من خلال قواتها الخاصة والمقاول العسكري الخاص سيئ السمعة في مجموعة فاغنر، ونقلتهم إلى أوكرانيا.

في مارس، قال وزير الدفاع الروسي “سيرجي شويغو” خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن موسكو تلقت أكثر من 16 ألف طلب من أشخاص في دول الشرق الأوسط، للمساعدة في القتال في أوكرانيا.

ومع ذلك، فقد نظر العديد من المراقبين إلى ذلك، على أنه محاولة لتخويف أوكرانيا ودول أوروبية أخرى في الأيام الأولى للصراع.

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في نفس الشهر، ذكر موقع “ميدل إيست آي” بأنّ الإعلانات كانت تُنشر في سوريا تدعو إلى مجندين محتملين، ووعدت برواتب كبيرة تبلغ حوالي “3000 دولار، اعتمادًا على المهارات والخبرات المحددة التي يتمتع بها كل شخص”، وهي مبالغ كبيرة مقارنةً بالاقتصاد السوري المتردي.

كما أصدرت قناة تيليغرام الرسمية لـ “IS Hunters”، وهي جماعة مدعومة من روسيا، تم إنشاؤها في عام 2017 لمحاربة داعش، دعوة واسعة النطاق للمجندين، لتقديم تقرير إلى قاعدتهم في حمص للتسجيل، للقتال إلى جانب الروس في أوكرانيا.

ومع ذلك، مع وجود أدلة قليلة على نشر سوريين في أوكرانيا بعد تقارير عن التجنيد، نشأت شكوك في أن الدعوات إلى حمل السلاح كانت عملية احتيال.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” في وقت سابق من هذا العام، أنه تم إرسال ما لا يقل عن 300 مقاتل سوري إلى روسيا لمزيد من التدريب، قبل نشرهم في أوكرانيا.

نقل 1000 مقاتل سوري إلى روسيا للتدريب

وقال مسؤول الحكومة السورية لموقع “ميدل إيست آي”، إن حوالي 1000 مقاتل سوري نُقلوا إلى روسيا للتدريب، لكن نصفهم فقط ذهب إلى أوكرانيا.

وأضاف المسؤول، أن المهمة الرئيسية للمقاتلين السوريين هي توفير الأمن والحماية للمناطق التي تديرها “فاغنر”، ومقاولون عسكريون آخرون في لوغانسك ودونيتسك، لكن يمكن استدعاؤهم إلى الجبهة للقتال إذا ظهرت حاجة طارئة أو مُلِحّة.

وقال مسؤول أوكراني لموقع “ميدل إيست آي”، إن كييف قد رأت مؤشرات ميدانية على انتشار سوريين في أوكرانيا.

وبيّنَ أشخاص مطّلعون على الانتشار السوري، أن المقاتلين لم يتمّ إرسالهم إلى الخطوط الأمامية، بسبب مجموعة من المشكلات الفنية، مثل: المشاكل التي قد تنشأ بسبب التنسيق والحاجز اللغوي.

وقال شخص مطلع على القضية: “لن يكونوا قادرين على التواصل بسلاسة مع زملائهم الأفواج الروسية في ساحة معركة مفتوحة، وعلى سبيل المثال يمكن أن تضربهم المدفعية الروسية”.

واضاف: “ستكون هناك قضايا تتعلق بالسلوك، لأن الجبهة هي منطقة كبيرة جدًا”.

وقالت تلك المصادر لموقع “ميدل إيست آي”، إنَّ السوريين ربما يخدمون تحت إشراف المقاول العسكري الروسي Shchit “الدرع”، ومجموعة فرعية تابعة لفاغنر تُدعى Task Force Rusich، والتي اكتسبت سمعة بسبب إيديولوجيتها النازية الجديدة المعلنة من تلقاء نفسها، أثناء انتشارها في شرق أوكرانيا في 2014.

قتلى سوريون في شرق أوكرانيا

ووردت بالفعل تقارير عن سقوط ضحايا سوريين في شرق أوكرانيا.

وزعم المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت سابق من هذا الشهر، أن تسعة مقاتلين من “لواء القدس” و”قوات النمر”، قد لقوا مصرعهم، منذ سبتمبر/أيلول.

كما زعم المرصد، أن 2000 مقاتل سوري شاركوا في الدفاع عن الأراضي التي تحتلها روسيا، في خيرسون ودونيتسك.

ومع ذلك، قال المسؤول الحكومي السوري، إن عدد القتلى السوريين أعلى بكثير مما تمّ الإبلاغ عنه، حيث قُتل 50 على الأقل في القصف الأوكراني حتى الآن.

وأضاف: “السوريون لا يشاركون في القتال الفعلي، فهم يعملون بشكل أساسي كخدمات لوجستية بالقرب من الخطوط الأمامية. ومع ذلك ، هناك عدد قليل منهم يعملون كجزء من المدفعية”.

وسبق لروسيا أن نشرت مقاتلين سوريين في ليبيا خلال الصراع الليبي 2019-2020، حيث قاتلوا كجزء من مجموعة فاغنر نيابةً عن القائد الشرقي خليفة حفتر.