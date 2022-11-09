غيابات واستبعادات بالجملة.. تشكيلة منتخب فرنسا في مونديال كأس العالم 2022

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وطن- تشهد تشكيلة منتخب فرنسا حامل اللقب، العديدَ من الغيابات المؤثرة على صعيد خط وسط الديوك الفرنسي، إلى جانب الاستبعادات بقرار من المدرب، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم 2022 قطر.

وشهد قائمة منتخب فرنسا (الديوك) الرسمية، المشاركة في النسخة ال22 من مونديال كأس العالم 2022، غياب الثلاثي: “بول بوغبا” و”كانتي” والحارس “مايك مينان”، بسبب الإصابات.

كما واستبعد المدرب الفرنسي “ديدييه ديشان”، المديرُ الفني للمنتخب الديوك الفرنسي، من التشكيلة، كلّاً من اللاعبين: “فيرلاند ميندي” لاعب ريال مدريد، “وسام بن يدر” لاعب موناكو، و”لوكا دين” لاعب أستون فيلا.

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تشكيلة منتخب فرنسا في مونديال كأس العالم 2022

وأعلن الفرنسي ديدييه ديشان، عن التشكيلة الرسمية المشاركة في مونديال كأس العالم 2022 قطر، كما يلي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس، ستيف مانداندا، ألفونس أريولا.

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دفاع الديوك الفرنسي: بافار، جول كوندي، رافاييل فاران، كيمبيمبي، صاليبا، لوكاس هيرنانديز، تيو هرنانديز، كوناتي، أوبا ميكانو.

خط الوسط: رابيو، أوريلين تشواميني، فوفاما، غندوزي، فيريتو، كامافينغا.

مركز الهجوم: كريم بنزيما، كيليان مبابي، كومان، أوليفيه جيرو، أنطوان غريزمان، عثمان ديمبيلي، نكونكو.

مجموعة منتخب فرنسا في كأس العالم 2022 قطر

ويتواجد منتخب فرنسا (الديوك) في المجموعة الرابعة في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، برفقة الدنمارك وأستراليا وتونس.

‏كما وسيخوض حامل اللقب فرنسا، أولى منافسات كأس العالم 2022 دور المجموعات، أمام نظيره أستراليا، الثلاثاء، في ال22 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على ملعب (استاد الوكرة).

وستنطلق فعاليات مونديال كأس العالم 2022 قطر، في ال20 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني، كما وستكون المواجهة الختامية للبطولة العالمية، في ال18 من شهر ديسمبر/كانون الأول القادم.