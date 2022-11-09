عارضة أزياء عمانية تحدث ضجة بجلسة تصوير مثيرة في قلعة نزوى (فيديو)

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وطن – أشعلت عارضة أزياء عمانية السوشيال ميديا بالسلطنة في الساعات الماضية على خلفية تقديمها عرضا فُرجويا، بفستان أبيض يتلحفه رداء أخضر ويعلوها خنجر عماني أصيل، على وقع ترنيمة تقليدية محلية، وسط قلعة نزوى التاريخية.

عارضة أزياء عمانية بملابس مثيرة في قلعة نزوى

ووسط فرقة غنائية استعراضية وفي ظل دهشة الحضور، قدمت شابة عمانية أحد المشاهد، التي من المرجح أنها تندرج في إطار أحد برامج عملها كعارضة أزياء.

تقول الترنيمة المصاحبة لهذا العرض ” أسود ولاد العم..أسود بحر طم..أسود مخبورين أسود رجال قابوس..أسود أهل الناموس والمسلميين كبـر..هيه والله الله اكبر من قيم ضاعت بنا..والله أكبر من تراث تشوّهت فيه القيم..والله أكبر من تصاريف الزمن..والله أكبر كم وكم ماتت همم..والله أكبر من نساء نسفت قمم..ضاعت فنون العز والعازي أندثر”.

أسود ولاد العم..أسود بحر طم..أسود مخبورين أسود رجال قابوس..أسود أهل الناموس والمسلميين كبـر..هيه والله الله اكبر من قيم ضاعت بنا..والله أكبر من تراث تشوّهت فيه القيم..والله أكبر من تصاريف الزمن..والله أكبر كم وكم ماتت همم..والله أكبر من نساء نسفت قمم..ضاعت فنون العز والعازي أندثر pic.twitter.com/IR8RCtqvzi — 🇴🇲F̴̴a̴̴t̴̴m̴̴a̴ ̴A̴̴b̴̴d̴̴u̴̴l̴̴l̴̴a̴̴h̴ (@oman_alshmookh) November 8, 2022

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رواج هذا المقطع عبر مواقع التواصل، أشعل موجة من الانتقادات وجهها النشطاء إلى عارضة الأزياء المذكورة.

يقول الناشط “خالد الفرقاني” عبر تويتر، مُعبرا عن غضبه مما رآه في مقطع الفيديو أن “من يضحك له زمن الغواني فنحن قوم لا تحركنا الدفوف ، ضاعت قيم وهدمت صوامع الأخلاق ، كنا خير الأمم والشعوب ، وأصبحنا نضرب الدف ، ونعرض مفاتن ومحاسن النساء”.

من يضحك له زمن الغواني

فنحن قوم لا تحركنا الدفوف ، ضاعت قيم وهدمت صوامع الأخلاق ، كنا خير الأمم والشعوب ، وأصبحنا نضرب الدف ، ونعرض مفاتن ومحاسن النساء .

قال تعالى ( إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَٰحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ). — خالد الفرقاني (@KAlfarqani) November 8, 2022

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عرض للأزياء في قلعة نزوى

وبينما أشار بعض المغردين إلى أن ما قامت به عارضة الأزياء وسط قلعة نزوى، هو حرية شخصية، ولا يحق لأي شخص مسائلتها أو التدخل في شؤونها.

أكد آخرون عكس ذلك، حيث يقول حساب باسم “مجيد”: “سبحان الله في ظل ارتفاع الأسعار إلا هناك فئة بسيطة رخيصة مدى عمرها تحاول ترفع سعرها بامتزاجها بالتراث.. حتى التراث لم يستطع أن يلمع ذلك الرخص”.

وانتقد النشطاء كذلك، الحُلة التراثية التي تزينت بها عارضة الأزياء، خاصة الخنجر الذي كانت تحمله طوال الوقت.

يشار هنا إلى أن قلعة نزوى، وتسمى كذلك (الشهباء) هي تحصين ضخم الحجم، في شكل برج دائري عظيم يعد أكبر الأبراج الموجودة في السلطنة.

كما كان فيما مضى أكثرها منعةً، ولقد بقى هذا المعقل المميز معلما بارزاً في قاموس عمان المعماري.

حفل تخرج كلية مزون

ويتزامن هذا مع موجة الغضب التي اجتاحت السلطنة، ضد كلية مزون بمسقط، وذلك على إثر حفل التخرج الذي أقامته لخريجيها.

وأظهرت صوراً من حفل التخرج الطلابي اختلاطَ الخريجين بالخريجات على مقاعد الحفل، الأمر الذي تسبّب بسخط العمانيين.

🔴 يحدث الآن | حفل التخرج الرابع عشر لكلية مزون، وذلك في مسرح مدينة العرفان بـمسقط.@MazoonCol pic.twitter.com/SNcMT9sk58 — الاقتصادية (@snn_economy) November 8, 2022

ورفضاً لما حدث وتعبيراً عن حالة الغضب، دشّن ناشطون على موقع التدوين المصغر “تويتر” وسماً بعنوان: “كلية مزون قيمنا خط أحمر”، تصدّرَ قائمة الوسوم الأكثر تداولاً في السلطنة.

ومن خلال الوسم، هاجمَ المغرّدون إدارة الكلية لسماحها بحدوث مثل هذا الأمر، مؤكدين على ضرورة مراعاة القيم والعادات والتقاليد الإسلامية، مستنكرينَ ما جرى وكأنه حفل زفاق.