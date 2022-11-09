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الهدهد

صحف غربية تهاجم قطر بصورة وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان(شاهد)

الصحف الغربية لم تفرق بين اللاعب القطري خالد سلمان ووزير الدفاع السعودي

كتب سالم حنفي
تصريحات خالد بن سلمان watanserb.com
الأمير خالد بن سلمان
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وطن- في إطار الحملة الغربية الشعواء على قطر واستعارها مؤخراً، مع قرب انطلاق صافرة مونديال كأس العالم لكرة القدم، سارعت العديد من الصحف الأمريكية والبريطانية لمهاجمة تصريحات لاعب منتخب قطر السابق، وأحد سفراء كأس العالم “خالد سلمان” بشأن المثلية الجنسية، للقناة الألمانية العامة “تسيد دي أف”.

وفي إطار السرعة والتحمّس لنشر كلِّ ما يعكّر صفو المونديال ويحرّض على قطر، سارعت كلٌّ من صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، وصحيفتي “ديلي ميل” و”وديلي تيليغراف” البريطانيتين، لنشر تصريحات “خالد سلمان”.

مما يكشف ويؤكد تلهّفَ وتصيّدَ هذه الصحف لكلِّ ما يخصّ قطر ويُشوّه صورتها، نشرت الصحف المذكورة تصريحات “خالد سلمان”، وأرفقت معها صورةً لوزير الدفاع السعودي “خالد بن سلمان”.

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إرفاق صورة وزير الدفاع السعودي “خالد بن سلمان”، يؤكّد بما لا يدع مجالاً للشك، تعمّد هذه الصحف ومسارعتها للإساءة لقطر، بسبب استضافتها لمونديال كأس العالم، كونَها أول بلد عربي وإسلامي يتمكن من تنظيم هذا الحدث العالمي، لدرجة أنها لم تبذل جهداً في وضع صورة تعكس حقيقة قائل التصريحات.

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قال “خالد سلمان”، لاعب منتخب قطر السابق وأحد سفراء كأس العالم، إنّ “المثلية الجنسية حرام، وإنها عبارة عن اضطراب في العقل لأي شخص طبيعي”.

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جاء ذلك في مقابلة ستبّثها، الثلاثاء، القناةُ الألمانية العامة “تسيد دي أف” ZDF، فكانَ ردُّ فعل القناة أنْ قطعت الحوار معه، وقرّرت عدم استكماله، في حادثة أشعلت السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.
المثلية اضطراب في العقل وحرام في الدين الإسلامي
وقال “خالد سلمان” للقناة الألمانية: “خلال كأس العالم، ستحصل أمور كثيرة في البلاد.. لكن لنتحدث عن مثليي الجنس”.
وأضاف في مقتطف من المقابلة: “الأهمّ هو أن الجميع سيقبلون أن يأتوا إلى هنا لكن عليهم قبول قواعدنا”.
وتابع، أن مثلية الجنس “حرام لأنها اضطراب في العقل”، قبل أن تتمّ مقاطعته.

وزير الخارجية القطري ينتقد ازدواجية المعايير الألمانية

وكان وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد اتّهم ألمانيا “بازدواجية المعايير”، بسبب انتقاداتها لسجلّ حقوق الإنسان للبلد المضيف لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، ودافعَ في مقابلة صحفية نشرت، يوم الاثنين، عن استدعاء الدوحة للسفير الألماني للاحتجاج.
واستدعت وزارة الخارجية القطرية الشهر الماضي، السفيرَ الألماني، بسبب تصريحات لوزيرة الداخلية “نانسي فيزر”، قالت فيها، إن سجل حقوق الإنسان في أيّ بلد يجب أن يؤخذ في الاعتبار، لتقرير ما إذا كان سيتم اختيارها لاستضافة كأس العالم.

وقال الشيخ “محمد بن عبد الرحمن آل ثاني” في مقابلة مع صحيفة “فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ” الألمانية: “من ناحية، يتم تضليل الشعب الألماني من قبل السياسيين الحكوميين. ومن الناحية الأخرى، ليست لدى الحكومة (الألمانية) مشكلة معنا عندما يتعلق الأمر بشراكات أو استثمارات في مجال الطاقة”.

وأضاف: “نحن مستاؤون من ازدواجية المعايير”، مشيراً إلى أن قطر واجهت حملةً ممنهجة ضدها على مدى 12 عاماً، منذ اختيارها لاستضافة كأس العالم، وهي حملة لم تواجهها أيّ دولة أخرى حظيت بحقّ استضافة هذه البطولة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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