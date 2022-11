صحف غربية تهاجم قطر بصورة وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان(شاهد)

- Advertisement -

وطن- في إطار الحملة الغربية الشعواء على قطر واستعارها مؤخراً، مع قرب انطلاق صافرة مونديال كأس العالم لكرة القدم، سارعت العديد من الصحف الأمريكية والبريطانية لمهاجمة تصريحات لاعب منتخب قطر السابق، وأحد سفراء كأس العالم “خالد سلمان” بشأن المثلية الجنسية، للقناة الألمانية العامة “تسيد دي أف”.

وفي إطار السرعة والتحمّس لنشر كلِّ ما يعكّر صفو المونديال ويحرّض على قطر، سارعت كلٌّ من صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، وصحيفتي “ديلي ميل” و”وديلي تيليغراف” البريطانيتين، لنشر تصريحات “خالد سلمان”.

مما يكشف ويؤكد تلهّفَ وتصيّدَ هذه الصحف لكلِّ ما يخصّ قطر ويُشوّه صورتها، نشرت الصحف المذكورة تصريحات “خالد سلمان”، وأرفقت معها صورةً لوزير الدفاع السعودي “خالد بن سلمان”.

So far at least three international media outlets have used a photo of the Saudi Defence Minister Khalid Salman instead of Qatari Ambassador Khalid Salman in their story on homophobia. The @DailyMailUK (UK) @dailytelegraph (AU) and the @nypost (US) . No issue of race here… pic.twitter.com/rXinDYLLsY

— Marc Owen Jones (@marcowenjones) November 9, 2022