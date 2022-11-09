سمكة التونة العنيدة.. هكذا تمكن منها صياد عماني رغم ضخامتها (فيديو)

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وطن– شاركَ أحد هواة الصيد البحري من سلطنة عُمان، مقطعاً مصوّراً ظهر فيه، رفقةَ بحّارة آخرين، يصارعونَ بكلّ مشقة من أجل التمكّن من رفع “سمكة تونة” كبيرة الحجم، على قاربهم الذي بالكاد يسعهم للحركة على جانبيه.

“سمكة التونة العنيدة” في سلطنة عُمان

انتشر هذا المقطع بشكل كبير بين متابعي أخبار الصيادين ومغامراتهم، وتحت عنوان “المشقة تصنع الأشخاص الأقوياء”، علّق بعضهم.

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وظهر أحد الصيادين بينما كان يتصدر أول المركب، الذي كان ثلاثتهم على متنه، محاوِلاً إرضاخ سمكة تونة ذات حجم كبير، أبت على ما يبدو أن تهدأ.

لكن الصياد الشاب تمكّن بمهارة وإتقان عاليين، بين شدِّ حبل الصيد تارةً وتركه تارة، من إضعاف السمكة وسحبها بشكل تدريجي نحو المركب.

وأشاد الكثيرون بجرأة هذا الصياد وقوته البدنية، شأن سائر البحارة، وخاصة على قدرته على التعامل مع هذه السمكة، التي تُلقّب بـ “العنيدة”.

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سمكة التونة العنيدة هذه، أثارت موجة من التفاعل مع هؤلاء الصيادين.

بين مَن قال: “حي الله الرجال وربي يكون في العون”، وبين مَن أشاد بمجهودهم قائلاً: “يا سلام على مجهوداتكم الجبارة.. كفووو”.

يذكر أنه من الشائع أنْ يشارك الصيادون في سلطنة عُمان تجارِبَهم ومغامراتهم البحرية، عبر صفحاتهم بمواقع التواصل، وتلقى الكثير من هذه المقاطع رواجاً كبيراً.

#شبكة_هواة_صيدالأسماك

يسعد لي مسائكم متابعيني

اصحاب الخبره لو سمحتو زين تفيدوني با اسم هذي السمكه وهل تصلح الاكل ؟؟ pic.twitter.com/TG1O67pFt6 — الشعيبي🧡 (@booy367gmail1) November 6, 2022

فتجد بعضَهم يفاخر بصيده أكبر سمكة ستكون لها قيمة عالية، عند بيعها في الأسواق.

بينما يحاول آخرون البحثَ عن أنواع نادرة من الأسماك، في مختلف البحار الممتدة للسلطنة.

صيادون عمانيون يتمكنون من سمكة قرش مفترسة

وفي المقابل، يشارك بعض الصيادين مقاطع مصورة توثّق قدرتهم الكبيرة على سبر أغوار البحر، والقدرة على اصطياد أسماك القرش في أحيان كثيرة.

حيث وثّق صيادون عمانيون، قبل أيام، عبر مقطع مصوّر، لحظةَ اصطيادهم سمكة قرش مفترسة كبيرة الحجم، بينما كانوا على قاربهم بالقرب من أحد السواحل العمانية الممتدة، في لحظة أثارت إعجاب العمانيين المولعين بـ الصيد البحري.

ووسط فرحة عارمة وسعادة الصيادين، شاركَ ناشط باسم “أحمد جوهر” هذا المقطع عبر السوشيال ميديا.

وعلّق عليه بالقول: “لاشك صيد أسماك القرش مجازفه تستوجب الحذر وكل الحذرو أخطرها الذيبه اساس الخطر”.

لاشك صيد أسماك القرش مجازفه تستوجب الحذر وكل الحذر

و أخطرها الذيبه اساس الخطر#شبكة_هواة_صيدالأسماك#شبكة_الصياد_العماني pic.twitter.com/cc9XJ5RXjp — 🇴🇲Ahmad🇴🇲 (@Ahmed_jahwr) October 28, 2022

وظهر أربعة صيادين على القارب -على غرار من يُصورهم- بينما كانوا يصارعون بجهد، من أجل رفع هذا القرش فوق المركب.

وأبدى القرش المفترس مقاومة شديدة، ولم يستطيعوا سحبَه، فقام أحدهم بضرب القرش مرات عديدة على رأسه بقوة.

وذلك من أجل أن تخور قواه، ويتمكنوا من سحبه بكل سهولة، خاصةً وأنه من الحجم الكبير.

وتجذب السواحل العمانية الكثيرَ من هواة الصيد البحري من مختلف المحافظات في السلطنة، سواء كانوا من كبار السن أو من الشباب.

وتشبه أسعار سمك القرش في مدن عمانية، مثل: مسقط وصور وصلالة، بورصة الذهب، إذ يلقى رواجاً مستمراً على مدار العام مقروناً بارتفاع دائم في السعر.

#شبكة_هواة_صيدالأسماك #شبكة_الصياد_العماني @MAFWR_OM @omanfishermena

تبارك الرحمن تم صيد هذه السمكة من نوع الصارف الذهبي قبل أيام في جزيرة مصيرة وتم وضع سعر ٥ آلاف ريال عماني لبيعها، وتعتبر هذه السمكة ذهب من عيار ٢٤، وهي نادرة الظهور. اللهم أجعلها خيرات دائمة ومستدامة. pic.twitter.com/TWLBAl4AZY — أبوبشار الغنبوصي (@BU_BASHAR_) October 15, 2022

هذا الأمر يدفع عدداً من الصيادين التقليديين أو حتى الهواة الذين يستخدمون قوارب خشبية، يبلغ طولها ما بين 25 إلى 30 قدماً (قرابة 10 أمتار)، إلى المخاطرة والمضي في طريق تتبع دروب أسماك القرش، من دون التفكير في التبعات.