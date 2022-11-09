داعية تونسي شهير يثير موجة غضب بفتواه: الحجاب ليس فرضاً والسُكر ليس حراماً! (شاهد)

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وطن- ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، بموجة غضب عارمة ضد الداعية التونسي المعروف، محمد بن حمودة، بعد تداول فيديوهات له تعود لأيام قليلة، يزعم فيها بأنّ الحجاب ليس فرضاً، وأنّ السُكر (الخمر) ليس حراماً.

وخلال استضافته على قناة “تونسنا” في برنامج “ضيفنا على كيفنا”، عبّر “بن حمودة” عن احترامه للمرأة، كاشفاً عن صداقته مع بطلة التنس التونسية “أُنس جابر”، وتشجيعه لها.

الحجاب ليس فرضاً

وعند سؤاله عن فرضية الحجاب، أفتى “بن حمودة” بأنّ “الحجاب موش فرض”، وهو ما أثار استغراب المذيعة التي جادلتْه دون أن يغير رأيه.



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السحر غير مذكور بالقرآن

وفي موضوع آخر، نفى “بن حمودة” أن يكون السحر مذكوراً أو موجوداً في القرآن الكريم، زاعماً أنّ آيات السحر الواردة في القرآن هي لفنيده، مدّعياً أن ما ذكر في القرآن هو “خفة يد”.

السكر ليس حراماً

كما أكد في ردّه على سؤال متابعة، بأنّ “السُكر” ليس حراماً، لافتاً إلى أنه لا يوجد آية في القرآن تُحرّمه، مشيراً إلى الآية الكريمة: “لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى”.

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تصريحات “بن حمودة” أثارت موجة استياء وغضب عارمين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شنّ المغردون هجوماً عنيفاً عليه، واصفين إياه بأحد دعاة جهنم.

وفي هذا السياق، قال رفيق محمودي: “محمد بن حمودة في ثوب محمد الطالبي جديد !! هذا الشيخ الي في اذاعة الزيتونة .أنا من اليوم ماعاتش نسمعها الزيتونة”.

محمد بن حمودة🤵 في ثوب محمد الطالبي جديد🤵 !! هذا الشيخ الي في اذاعة الزيتونة .أنا من اليوم ماعاتش نسمعها الزيتونة 📻 pic.twitter.com/XJLIYSPMPg — Rafik mahmoudi (@rafikmahmoudi7) November 8, 2022

وقال آخر معلّقاً على فتاوى “بن حمودة” الجديدة: “دعاة على ابواب جهنم”.

🖍️🤮🤢دعاة على ابواب جهنم pic.twitter.com/R6GddWVcl0 — علي بن غذاهم (@moradcha_king) November 8, 2022

وعبّر “بلال ربحي” عن استيائه وتعجّبه من فتاوى “بن حمودة”، قائلاً: “إنا لله وإنا إليه راجعون

والحجاب مش فرض ..ايه اللي يحصل مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم”.



وقال “سيد همامي”: “الامام اللي يسمع واحد عامل روحو امام و يقول في التلفزة الحجاب مش فرض.. و مايتكلمش.. اش اسمو؟؟ الإمام الجبان”.



من جانبها، عبّرت “دنيا حميدو” عن استيائها مما قال الشيخ “بن حمودة” بالقول: “لا حول و لا قوة إلا بالله يا رب سلم يا رب أعفو عن عبادك المخلاصين اللهم إجعلني منهم و عفو عني و قبضني عندك يا رب ..غير مفتونة اللهم أسألك الثبات في ما بقي”.