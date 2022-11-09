الأربعاء, نوفمبر 9, 2022
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بعد هبوط أسهم تسلا..انخفاض حاد في ثروة إيلون ماسك!

انخفض صافي ثروة ماسك الآن بأكثر من 74 مليار دولار.

كتب ايمان الباجي
بعد هبوط أسهم تسلا..انخفاض حاد في ثروة إيلون ماسك! watanserb.com
إيلون ماسك
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وطنتعرّض صافي ثروة إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا (Tesla وسبيس إكس(SpaceX)  لانخفاض حادّ، ليصل دون 200 مليار دولار.

انخفاض أسهم شركة تسلا

وقد كانت مجلة فوربس أولَ من أفاد بأنّ أسهم تسلا وصلت إلى أدنى مستوًى لها في 52 أسبوعًا، في التعاملات الصباحية المبكرة، وبهذا انخفضت أصول المليادير إلى 195.6 مليار دولار تقريبًا.

ومع ذلك، يظلّ ماسك أغنى شخص في العالم، ووفقًا لبعض الخبراء الماليين، أثر استحواذه مؤخرًا على منصة تويتر على أسهم شركته تسلا. والآن، انخفض صافي ثروته بأكثر من 74 مليار دولار.

شركة تسلا
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من جهته، قال المحلل غاريت نيلسون، CFRA Research لمجلة فوربس: “هناك مخاوف متزايدة من أن يتحول تويتر إلى مصدر إلهاء لماسك أكثر مما كان متوقعًا قبل إغلاق الصفقة”.

في يوليو، تراجعت ثروة ماسك بنحو 62 مليار دولار، كما تراجعت ثروة “جيف بيزوس” بنحو 63 مليار دولار. فيما انخفض صافي ثروة مارك زوكربيرج بأكثر من النصف.

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وقد ذكرت بلومبرج أنّ أغنى 500 شخص في العالم خسروا 1.4 تريليون دولار، في النصف الأول من عام 2022، وهو انخفاض مذهل يمثّل أكبر انخفاض في ستة أشهر على الإطلاق لفئة الملياردير العالمية.

في الوقت نفسه، باع ماسك ما يقرب من 4 مليارات دولار من الأسهم في شركة السيارات الكهربائية، حسبما أظهرت الإيداعات التنظيمية (SEC) مؤخراً، بعد أكثر من أسبوع من إتمام عملية استحواذه على تويتر مقابل 44 مليار دولار.

كما تُظهر وثائق لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أنّ ماسك، الذي موّل الكثير من مشترياته على تويتر من أسهم تسلا، باع أكثر من 19 مليون سهم بقيمة تزيد عن 3.9 مليار دولار.

في أوائل نوفمبر، أعلن ماسك عن دفع 8 دولارات شهريًا، للتحقق من حسابات المستخدمين، بحجةِ أنّ الخطة ستحل مشكلات المنصة مع برامج الروبوت والمتصيدين مع إنشاء تدفق إيرادات جديد للشركة، وفقاً لما أورده موقع “ndtv“.

المصدرموقع ndtv، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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