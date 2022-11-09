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السوسيال السويدي يمنح أطفال المسلمين لعائلات من المثليين جنسيا

تُشرف إدارة الشؤون الاجتماعية في السويد على هذه العمليات

كتب خالد الأحمد
السوسيال السويدي watanserb.com
غضب واحتقان بعد اختطاف طفلة مسلمة ومنحها لزوجين مثليين في السويد
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وطن – أثارت ممارسات إدارة الشؤون الاجتماعية في السويد والتي تُعرف اختصارا بـ “السوسيال”، حالة من الغضب والاستياء بعدما أصدرت إحدى المحاكم قراراً يسمح بأخذ أطفال لاجئين من عائلاتهم وتسليمهم لزوجين مثليّين، وسط ما وصفه النشطاء بـ الفصل الجديد من معاناة اللاجئين، وسياسة “الكيل بمكيالين” في حقوق الإنسان لدى هذه الدولة الأوروبية.

السوسيال السويدي يمنح أطفال المسلمين لـ العائلات الشواذ

حيث نقل موقع “aftonbladet” السويدي قصة زوجين مثليين هما “جون” و”يوهان”، حصلا على حضانة طفلتين تم انتزاعهما من عائلتهما من قبل “السوسيال” السويدي.

وأكد الموقع أن الزوجين المثليين يشعران بالسعادة بعد أن تمكّنا من حضانة الطفلة مريم (5 أعوام)، وهي بحسب ما ذكرت بعض وسائل الإعلام تنتمي لعائلة مسلمة، في حين أنهما تبنّيا طفلة أخرى أيضاً وتُدعى أستريد (عام واحد).

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المثير للجدل هو الإفادة التي نقلها ذات الموقع على لسان الزوجين المثليين الذي أكدا “أن الأب هي الكلمة الأكثر شيوعاً هنا في المنزل”.

وهو ما يُنذر بمصير مجهول وقاتم وظروف اجتماعية ونفسية خطيرة قد تعيشهما الفتاتان مستقبلا نتيجة تربيتهما في بيئة “غير طبيعية” وغير متوازنة، مع انعدام وجود الأم في حياتهما، ومعلوم الدور الكبير الذي تُحققه الأم في توزان أي عائلة و أي طفل.

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بالنسبة لـ جون (أحد الزوجين) فإنه يبرر احتضان الفتاتين بقوله “إنه قد يكون هناك المزيد من الأطفال الذين لديهم أبوان من نفس الجنس، أو لديهم العديد من الآباء والأمهات الذين يتشاركون الأبوة والأمومة”.

وعن تفاصيل “الحصول على مريم” يذكر الزوجان، وفقاً لـ ذات المصدر، أنهما تقدّما بطلب إلى الخدمات الاجتماعية “السوسيال” في ستوكهولم وكان عليهما الخضوع لتحقيق مكثّف، وبعد 3 أشهر، اتصلت الخدمات الاجتماعية وقالت إنها وجدت فتاة قد تكون مناسبة لهما.

وقد تمت الإجراءات، وفقا لـ الموقع، قبل 4 سنوات عندما كان عمر مريم آنذاك عشرة أشهر فقط، في حين قدّمت الخدمات الاجتماعية “مساعدة جيدة جداً” للزوجين المثليين، قائلة إنه لا يوجد خطر من بقاء مريم معهما.

ويعمل الزوجان الآن على هدف مفاده أن يصبحا وصيَّين على الطفلتين إذ إنه يمكن للمحكمة المحلية أن تقرر أن أحد والدي الطفل، أو كليهما، يمكنه الحصول على حضانة الطفل مرة أخرى، إذا تقدم بطلب للحصول عليها، على عكس التبنّي الذي لا يمكن إلغاؤه.

حقيقة “اختطاف” السوسيال السويدي لـ الأطفال

خلفت هذه الأخبار حالة من الصدمة لدى المتابعين العرب، ولكن خاصة اللاجئين السوريين في الدول الأوروبية.

ومازاد من غضب واحتقان السوشيال ميديا في المنطقة العربية، هو مشاركة الزوجين المثليين لفيديوهات ظهرت فيها الطفلة المسلمة مريم وهي تلعب وتتحول في منزلهما.

في مشاهد أحدثت ردود فعل غاضبة بين العرب والمسلمين على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين على أن السويد بلد ظالم وعنصري لا يتمتع لا بالديمقراطية ولا بحقوق الطفل كما يدّعي.

يصف رواد مواقع التواصل ما تقوم به إدارة الشؤون الاجتماعية في السويد (السوسيال) حول “تبني” و”حضانة” الأطفال من أبناء المهاجرين- أغلبهم سوريين- بأنه عملية “اختطاف” قانونية تنتهجها الدولة.

وفي حين يتفق البعض مع هذا المفهوم يرى البعض الآخر من النشطاء إنه مُبالغ فيه ولا يعطي السويد حقها بوصفها بلدا قد استضافت آلاف اللاجئين السوريين الفارين من ويلات الحرب.

احتقان عبر السوشيال ميديا بعد “اختطاف مريم” من قبل السوسيال

وغرد ناشط عبر تويتر: “حسبى الله ونعم الوكيل أصبحت المثلية فى الدول الغربية حق شرعي ده من أسباب الكوارث التى يعيشها الناس بعيد عن الطبيعة البشرية وعن الأديان السماوية ربنا يصلح حالنا”.

وعلق آخرون: “الطامة الكبرى من يبرر افعال السويد بحجة قانون بلد, الله اكبر وكأنه السوري كان فرحان لما تهجر من بلده او اليمني او اي من كان ولكم الإنسانية ما بترضى ان الام تبعد عن ابنها فكيف انتوا رضيتوا فما بالكم بالدين اللي ابقى الطفل مع امه بعد الطلاق لادين ولا انسانيه”.

فيما قال حساب “شؤون إسلامية” “أن هذه ” ليست هي الحالة الأولى التي تضع فيها مصلحة السوسيال أطفال المسلمين في عائلات شاذة.”

وتابع:”حيث اختطفت منذ سنوات الطفل عبد الله من والدته التي أصيبت بفقدان البصر ووضعته مع أسرة شاذة وتظهر الأم في هذا الفيديو بجوار سيدة تونسية وهي تحبس دموعها”.

كما غرد حساب بإسم “سماحة الشيخ” قائلا إن “هناك خطط كاملة ومستمرة من دول الغرب لتقديم وتطبيع المثلية الجنسية بين المسلمين ولهم ممثلين في دول العربية لتنفيذ خططهم،وإذا لم ننتبه لها فإن أجيالنا المستقبلية في خطر..”.

لكن و في المقابل، اعتبر الإعلامي السوري ” فيصل القاسم” مُقدم برنامج “الاتجاه المعاكس” على قناة الجزيرة، في تغريدة قديمة أن الحديث الدائر حول “عمليات الاختطاف التي يقوم بها السوسيال، ضرب من المزايدة”.

وقال “الحملة السخيفة ضد السويد واتهامها باختطاف أطفال أجانب من بيوتهم ليست سخيفة فحسب، بل ستين ألف سخيفة ولا تنطلي إلا على المغفلين فقط.”

وأوضح:”لا يمكن أن نتصور هذا البلد الراقي جداً أن يُقدم على أفعال كهذه وهو من أكثر بلدان العالم حفاظاً على حقوق الطفل بشكل خاص والإنسان بشكل عام. العبو غيرها”.

من المعلوم أن الكثير من اللاجئين السوريين وباقي الجنسيات العربية يعيشون في الدول الأوروبية، في ظل “وضع قانوني” غير لائق ويصل في بعض الدول لأن يكون مُخزيا.

وبعيدا عن الخوض في دقة تسمية ما يقوم به “السوسيال” السويدي في حق الأطفال العرب المسلمين، إلا أن ممارساته أصبحت ظاهرة ومُقلقة أكثر من أي وقت مضى، خاصة مع تكرر حالات “الاختطاف” التي تركت لدى العديد من العائلات العربية نُدوبا لن تُمحى يوماً.

المصدرaftonbladet + تويتر + يوتيوب
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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