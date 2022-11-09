“ابن سلمان” في ورطة.. إلهان عمر تفوز بولاية ثالثة وهذا ما صرحت به عقب النتائج(شاهد)

وطن- في واقعة قد تمثّل صداعاً جديداً لولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”، بسبب مهاجمتها له ولسياساته باستمرار، أُعيد انتخاب النائبة الديمقراطية من أصل صومالي، إلهان عمر، في ولاية مينيسوتا لولاية ثالثة.

وبحسب نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، فقد تمكّنت “إلهان عمر” من هزيمة منافستها الجمهورية “سيسلي ديفيس”، حيث حصلت البرلمانية التقدمية على 77 في المئة من الأصوات، بعد احتساب 83 في المئة من بطاقات الاقتراع، قبل الساعة العاشرة من مساء الثلاثاء.

وأظهرت مقاطع فيديو احتفال “إلهان عمر” بفوزِها وسط أعضاء حملتها الانتخابية، على الرغم من الحشد الجمهوري ضدها.

Congresswoman Ilhan Omar has just arrived pic.twitter.com/wO7yKNs2nr — Hibah Ansari (@AnsariHibah) November 9, 2022

وفي أول تصريحات لها عقب الفوز، قالت “إلهان عمر”، التي انتخبت عن الحزب الديمقراطي، إنّها ستعطي الأولوية للسياسات الخارجية والإسكان والعمل والبيئة في ولايتها الثالثة.

وأصبحت “عمر” أولَ صومالية وأولَ لاجئة يتم انتخابها لعضوية مجلس النواب الأمريكي في عام 2018، وهي عضوة بارزة في مجموعة “الفرقة/السكواد”، التي تضمّ “رشيدة طليب” و”ألكساندريا أوكاسيو كورتيز” و”أيانا بريسلي”.

“ابن سلمان” طاغية مثل “بوتين”

يشار إلى أنّ “إلهان عمر” من أبرز أعضاء الكونغرس انتقاداً لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الأمر الذي دفع الذباب الإلكتروني التابع للسعودية لمهاجمتها باستمرار، وتلفيق الاتهامات لها، ونشر الشائعات والطعن في عرضها.

وفي مقابلة مع موقع “ذا هيل” مؤخراً، تعليقاً على زيارة “جو بايدن” للسعودية، وصفت “ابن سلمان” بالديكتاتور.

وقالت: “أجد صعوبة في العثور على موقف يجسد مبادئ هنا، إن كانت مشكلتنا أننا لا نرغب بشراء النفط من ديكتاتور يشن حربا على دولة مجاورة أضعف”، أي الحرب التي يشنها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين على أوكرانيا، وأضافت”أجد صعوبة في العثور على مبدأ في التوجه إلى السعودية العربية والتقارب مع طاغية آخر”.

إفلات “ابن سلمان” من العقاب يمثّل تهديداً للولايات المتحدة

كما صرّحت في وقت سابق، بأنّ كلَّ دقيقة يفلت فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من العقاب، تُمثّل تهديداً لاهتمام الولايات المتحدة بحقوق الإنسان والمواطنين السعوديين.

وأضافت “عمر”، خلال مقابلة تلفزيونية مع CNN، أنّها “لا ترى أن هناك سبباً يحول دون فرض عقوبات على ابن سلمان، وذلك في إطار الدعم الأمريكي لحرية التعبير والديمقراطية وحقوق الإنسان”.

وذكرت، أنه “رجل كشفت استخباراتنا الخاصة أنه وافق على عملية قتل مقيم في الولايات المتحدة”، وهو الصحفي السعودي جمال خاشقجي.