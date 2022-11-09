الرئيسيةالهدهد"ابن سلمان" في ورطة.. إلهان عمر تفوز بولاية ثالثة وهذا ما صرحت...
الهدهد

“ابن سلمان” في ورطة.. إلهان عمر تفوز بولاية ثالثة وهذا ما صرحت به عقب النتائج(شاهد)

إلهان عمر من أبرز أعضاء الكونغرس هجوما على "ابن سلمان"

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
محمد بن سلمان وإلهان عمر watanserb.com
محمد بن سلمان وإلهان عمر

وطن- في واقعة قد تمثّل صداعاً جديداً لولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”، بسبب مهاجمتها له ولسياساته باستمرار، أُعيد انتخاب النائبة الديمقراطية من أصل صومالي، إلهان عمر، في ولاية مينيسوتا لولاية ثالثة.

وبحسب نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، فقد تمكّنت “إلهان عمر” من هزيمة منافستها الجمهورية “سيسلي ديفيس”، حيث حصلت البرلمانية التقدمية على 77 في المئة من الأصوات، بعد احتساب 83 في المئة من بطاقات الاقتراع، قبل الساعة العاشرة من مساء الثلاثاء.

أعنف أزمة بين السعودية والولايات المتحدة.. هل توجد فرص لتجاوزها؟ (تقرير)

وأظهرت مقاطع فيديو احتفال “إلهان عمر” بفوزِها وسط أعضاء حملتها الانتخابية، على الرغم من الحشد الجمهوري ضدها.

وفي أول تصريحات لها عقب الفوز، قالت “إلهان عمر”، التي انتخبت عن الحزب الديمقراطي، إنّها ستعطي الأولوية للسياسات الخارجية والإسكان والعمل والبيئة في ولايتها الثالثة.

وأصبحت “عمر” أولَ صومالية وأولَ لاجئة يتم انتخابها لعضوية مجلس النواب الأمريكي في عام 2018، وهي عضوة بارزة في مجموعة “الفرقة/السكواد”، التي تضمّ “رشيدة طليب” و”ألكساندريا أوكاسيو كورتيز” و”أيانا بريسلي”.

“ابن سلمان” طاغية مثل “بوتين”

يشار إلى أنّ “إلهان عمر” من أبرز أعضاء الكونغرس انتقاداً لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الأمر الذي دفع الذباب الإلكتروني التابع للسعودية لمهاجمتها باستمرار، وتلفيق الاتهامات لها، ونشر الشائعات والطعن في عرضها.
وفي مقابلة مع موقع “ذا هيل” مؤخراً، تعليقاً على زيارة “جو بايدن” للسعودية، وصفت “ابن سلمان” بالديكتاتور.
وقالت: “أجد صعوبة في العثور على موقف يجسد مبادئ هنا، إن كانت مشكلتنا أننا لا نرغب بشراء النفط من ديكتاتور يشن حربا على دولة مجاورة أضعف”، أي الحرب التي يشنها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين على أوكرانيا، وأضافت”أجد صعوبة في العثور على مبدأ في التوجه إلى السعودية العربية والتقارب مع طاغية آخر”.

محمد بن سلمان فقد السيطرة على نفسه وحركات أشبه للمدمنين (فيديو)

إفلات “ابن سلمان” من العقاب يمثّل تهديداً للولايات المتحدة

كما صرّحت في وقت سابق، بأنّ كلَّ دقيقة يفلت فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من العقاب، تُمثّل تهديداً لاهتمام الولايات المتحدة بحقوق الإنسان والمواطنين السعوديين.

وأضافت “عمر”، خلال مقابلة تلفزيونية مع CNN، أنّها “لا ترى أن هناك سبباً يحول دون فرض عقوبات على ابن سلمان، وذلك في إطار الدعم الأمريكي لحرية التعبير والديمقراطية وحقوق الإنسان”.

وذكرت، أنه “رجل كشفت استخباراتنا الخاصة أنه وافق على عملية قتل مقيم في الولايات المتحدة”، وهو الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

“عرين الأسود” تكشف تفاصيل معركة أسطورية بنابلس بعد تكتم الاحتلال على خسائره

الهدهد

طالب سعودي سحل زميله المصري وفقأ عينه.. ومطالبات “بحق زياد”

الهدهد

فيديو مؤلم.. نقل جماعي لجثامين السوريين الغرقى في بحر الجزائر

الهدهد

هذا ما قاله الشيخ “الخليلي” عن الاختلاط بحفل تخرج كلية مزون

الهدهد

شام.. طفلة سورية “معجزة” تبهر العالم في “تحدي القراءة العربي”

تقارير

“نيوم”.. تسريبات عن خطة محمد بن سلمان لتمويل حلمه الأسطوري

الهدهد

أول ظهور للطفل ضحية الكلاب الضالة بسلطنة عمان ومفاجأة غير متوقعة

رياضة

ضخمة.. تفاصيل استثمارات سعودية جديدة في نيوكاسل يونايتد

الهدهد

ورقة يانصيب جعلت أمريكي مليارديرا وسوري “محظوظ” كان له نصيب

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

“عرين الأسود” تكشف تفاصيل معركة أسطورية بنابلس بعد تكتم الاحتلال على خسائره

طالب سعودي سحل زميله المصري وفقأ عينه.. ومطالبات “بحق زياد”

فيديو مؤلم.. نقل جماعي لجثامين السوريين الغرقى في بحر الجزائر

هذا ما قاله الشيخ “الخليلي” عن الاختلاط بحفل تخرج كلية مزون

شام.. طفلة سورية “معجزة” تبهر العالم في “تحدي القراءة العربي”

“نيوم”.. تسريبات عن خطة محمد بن سلمان لتمويل حلمه الأسطوري

أول ظهور للطفل ضحية الكلاب الضالة بسلطنة عمان ومفاجأة غير متوقعة

ضخمة.. تفاصيل استثمارات سعودية جديدة في نيوكاسل يونايتد

ورقة يانصيب جعلت أمريكي مليارديرا وسوري “محظوظ” كان له نصيب

عريس وعروسه بفيديو صادم أمام المدعوين! (شاهد)

تحميل أكثر

يختار رئيس التحرير

المشاركات الشعبية

فئة شعبية

©