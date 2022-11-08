4 تقنيات مُذهلة حاضرة في مونديال كأس العالم 2022

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وطن- أقل من 12 يوماً من الآن، تفصلنا عن افتتاح مونديال كأس العالم 2022، المستضافة في دولة قطر، كأول نسخة عربية على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط.

وفي ظلّ اقتراب بطولة مونديال قطر 2022، بنسختها ال22، نتعرف معكم على أربع تقنيات مذهلة، ستكون حاضرة لأول مرة في هذه النسخة.

تقنية التسلل الآلي

قرّر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اعتمادَ تقنية التسلل الآلي، في منافسات بطولة كأس العالم 2022 قطر، بعد ظهور تلك التقنية لأول مرة في كأس العرب 2021، ومنافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

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كما وتساعد هذه التقنية (التسلل الآلي)، على مساعدة حكم تقنية الفيديو (VAR) على كشف حالات التسلل بدقة عالية، من خلال احتواء كرة المونديال على أجهزة مستشعرة بداخلها بدقة 500 هرتز، بالإضافة إلى تواجد 12 كاميرا داخل الملعب.

تقنية تبريد ملاعب مونديال كأس العالم 2022

وتوفر هذه التقنية الجوَّ المناسب على صعيد درجة الحرارة داخل ملعب المونديالي، بما يناسب الجماهير الحاضرة داخل مدرجات الملاعب، خلال فترة بطولة مونديال كأس العالم 2022 قطر.

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كما ومن المتوقّع أن تكون درجة الحرارة بحدود 24 درجة مئوية، بما يتلائم مع الجماهير الحاضرة من قارة أوروبا وأنحاء دول العالم، ذات درجة الحرارة المنخفضة.

تجربة البطولة لذوي الاحتياجات الحركية

كما ووفّرت اللجنة المنظمة للمشاريع والإرث في قطر، منتدًى يقدّم الأراء والاقتراحات للأشخاص الذي يعانون من موقات الوصول والحركة (الاحتياجات الحركية الخاصة)، من خلال التعاون مع 30 مؤسسة تهتم بذلك، من خلال معايشة الشخص تجربة البطولة عبر تقنيات مبتكرة ورقمية.

ملعب مغطّى وقابل للفك بالكامل

يتكون ملعب (استاد رأس أبو عبود) المونديالي في العاصمة القطرية (الدوحة)، من 974 حاويةَ شحن بحري. وهو أول ملعب كرة قدم على مستوى العالم مغطَّى بذلك، وقابل للفك بالكامل بعد انتهاء مراسم البطولة العالمية.

وهو الحال تماماً مع ملعب (استاد لوسيل)، الذي من المتوقّع أن تتحول بنيته التحتية إلى وجهة مجتمعية وتجارية في ذات الوقت، بعد ختام مونديال قطر 2022.

ومن الجدير بالذكر، أن تنطلق مراسم افتتاح بطولة مونديال كأس العالم 2022، في ال20 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. كما وستختتم فعاليات البطولة في ال18 من شهر ديسمبر/كانون الأول القادم.