لحظة اندلاع حريق مصفاة نفطية بولاية كاليفورنيا.. النيران امتدت بسرعة البرق (فيديو مفزع)

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وطن- انتشر مقطع فيديو، يوثّق حريقاً مروّعاً اندلع في مصفاة إل سيغوندو للوقود، بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأظهرت اللقطات، النيران وهي تندلع من المصفاة، وتمتد بسرعة مفزعة.

مشاهد لحريق ضخم في مصفاة "إل سيغوندو" للوقود بولاية #كاليفورنيا الأميركية التي تبلغ طاقتها الاستعابية نحو 269 ألف برميل يومياً، فيما لم يتم الإبلاغ عن إصابات أو الكشف بعد عن أسباب الحريق#العربية pic.twitter.com/x338br3Y2x — العربية (@AlArabiya) November 9, 2022

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وتبلغ الطاقة الاستيعابية لهذه المحطة النفطية، نحو 269 ألف برميل يومياً، فيما لم يتمّ الإبلاغ عن إصابات أو الكشف بعد عن أسباب الحريق.

طوارئ بعد حرائق الغابات

يُشار إلى أن حاكم كاليفورنيا “جافين نيوسوم”، كان قد أعلن حالة الطوارئ مطلعَ سبتمبر الماضي، بمقاطعة “سيسكيو” بالولاية، عقب اندلاع حرائق غابات في المناطق الريفية بشمال كاليفورنيا.

وأدت تلك الحرائق آنذاك، إلى إصابة العديد من السكان، وإحراق عدد غير معروف من المنازل.

حريق في ولاية كاليفورنيا تسبب بدمار وأدى إلى إجلاء آلاف السكانpic.twitter.com/1IjzLo3Ce1 — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) September 5, 2022

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وقد ذكرت سلطات الولاية أنّ رياحًا تبلغ سرعتها 35 ميلاً في الساعة (56 كيلو/ساعة)، ساعدت على انتشار الحرائق على مساحة تقدر بنحو 4 أميال مربعة (10.3 كيلومتر مربع) من الأرض.

وتم إصدار أوامر بإجلاء حوالي 7500 شخص في منطقة “وييد”، والعديد من المجتمعات المجاورة لها.

حرائق مدمرة

وفي منتصف الشهر نفسه، ضربت موجة طقس حارّ منطقة غرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ما أدى إلى اشتعال الحرائق المدمرة وانقطاع التيار الكهربائي.

🎖 الولايات المتحدة الأمريكية: طائرة إطفاء ضخمة في محاولة لإخماد حريق هائل ينتشر نحو مناطق مأهولة بالسكان في كاليفورنيا. pic.twitter.com/WxCwmKxh7A — الأحداث الروسية🇷🇺🎖 (@soldier2017kg) September 14, 2022

وفي تلك الفترة، سجلت مدينة ساكرامنتو عاصمة الولاية 116 درجة فهرنهايت الدرجات حرارة على الإطلاق، كما تمّ تحطيم الأرقام القياسية، حيث حطمت بعض المدن الأرقام القياسية اليومية السابقة بأكثر من 10 درجات.

تخوّفات من حرائق عديدة

وتواجه ولاية كاليفورنيا موجةَ جفاف شديدة، ما يثير دائماً مخاوف من احتمال وقوع حرائق تتجدّد بين حين وآخر.

وفي السنوات الأخيرة، تعرّضت الولاية وأجزاء أخرى من غرب الولايات المتحدة للدمار، بسبب حرائق غابات ضخمة.