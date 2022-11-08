الأربعاء, نوفمبر 9, 2022
الرئيسيةالهدهدلحظة اندلاع حريق مصفاة نفطية بولاية كاليفورنيا.. النيران امتدت بسرعة البرق (فيديو...
الهدهد

لحظة اندلاع حريق مصفاة نفطية بولاية كاليفورنيا.. النيران امتدت بسرعة البرق (فيديو مفزع)

الطاقة الاستيعابية للمحطة تبلغ 269 ألف برميل

كتب خالد السعدي
اندلاع حريق مصفاة نفطية watanserb.com
اندلاع حريق مصفاة نفطية
- Advertisement -

وطن- انتشر مقطع فيديو، يوثّق حريقاً مروّعاً اندلع في مصفاة إل سيغوندو للوقود، بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأظهرت اللقطات، النيران وهي تندلع من المصفاة، وتمتد بسرعة مفزعة.

- Advertisement -

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لهذه المحطة النفطية، نحو 269 ألف برميل يومياً، فيما لم يتمّ الإبلاغ عن إصابات أو الكشف بعد عن أسباب الحريق.

“لهبٌ هائل في جدة” .. الحوثي يضرب أرامكو مجدداً ومشاهد “فظيعة” للحريق (فيديو)

طوارئ بعد حرائق الغابات

يُشار إلى أن حاكم كاليفورنيا “جافين نيوسوم”، كان قد أعلن حالة الطوارئ مطلعَ سبتمبر الماضي، بمقاطعة “سيسكيو” بالولاية، عقب اندلاع حرائق غابات في المناطق الريفية بشمال كاليفورنيا.

وأدت تلك الحرائق آنذاك، إلى إصابة العديد من السكان، وإحراق عدد غير معروف من المنازل.

- Advertisement -

وقد ذكرت سلطات الولاية أنّ رياحًا تبلغ سرعتها 35 ميلاً في الساعة (56 كيلو/ساعة)، ساعدت على انتشار الحرائق على مساحة تقدر بنحو 4 أميال مربعة (10.3 كيلومتر مربع) من الأرض.

وتم إصدار أوامر بإجلاء حوالي 7500 شخص في منطقة “وييد”، والعديد من المجتمعات المجاورة لها.

حرائق مدمرة

وفي منتصف الشهر نفسه، ضربت موجة طقس حارّ منطقة غرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ما أدى إلى اشتعال الحرائق المدمرة وانقطاع التيار الكهربائي.

وفي تلك الفترة، سجلت مدينة ساكرامنتو عاصمة الولاية 116 درجة فهرنهايت الدرجات حرارة على الإطلاق، كما تمّ تحطيم الأرقام القياسية، حيث حطمت بعض المدن الأرقام القياسية اليومية السابقة بأكثر من 10 درجات.

شاهد حجم الدمار الذي لحق بمحطة نفطية سعودية عقب استهدافها من قبل الحوثيين

تخوّفات من حرائق عديدة

وتواجه ولاية كاليفورنيا موجةَ جفاف شديدة، ما يثير دائماً مخاوف من احتمال وقوع حرائق تتجدّد بين حين وآخر.

وفي السنوات الأخيرة، تعرّضت الولاية وأجزاء أخرى من غرب الولايات المتحدة للدمار، بسبب حرائق غابات ضخمة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

صفقة سرية مع السعودية.. نيويورك تايمز: هكذا تعرض بايدن للخداع

تقارير

فضيحة للإمارات.. “واشنطن بوست” تنشر وثائق سرية حساسة

تقارير

إيكونوميست: الطلاق لم يقع بعد بين السعودية وأمريكا.. ولكن

الهدهد

مشاهد صادمة من “عاصمة المشردين” بأمريكا تثير الرأي العام (فيديو)

الهدهد

بايدن يأكل الآيس كريم ويصف اقتصاد أمريكا بالجحيم (فيديو)

الهدهد

سلطنة عمان تدافع عن قرار “أوبك” الذي ورط السعودية بأزمة مع أمريكا

تقارير

ماذا يعني إعلان أمريكا إلغاء مشاركتها في اجتماع أمني هام بالخليج؟

تقارير

“بايدن” يستعد لمعاقبة السعودية ومطالب بمنح الملك “سلمان” مهلة 5 أيام للتراجع وإلا!!

الهدهد

السعودية تُقطع الصحفيين.. سيناتور أمريكي يُحرج محمد بن سلمان

حياتنا

سبب وفاة لوريتا لين أيقونة موسيقى الريف في أمريكا

الهدهد

نينا باتشولكي أرسلت رسالتين ثم فجرت رأسها بالرصاص.. تفاصيل جديدة عن انتحارها

الهدهد

ملاذ العالم وقوته.. ما أهمية قوة وارتفاع الدولار؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“عرين الأسود” تكشف تفاصيل معركة أسطورية بنابلس بعد تكتم الاحتلال على خسائره

طالب سعودي سحل زميله المصري وفقأ عينه.. ومطالبات “بحق زياد”

فيديو مؤلم.. نقل جماعي لجثامين السوريين الغرقى في بحر الجزائر

هذا ما قاله الشيخ “الخليلي” عن الاختلاط بحفل تخرج كلية مزون

شام.. طفلة سورية “معجزة” تبهر العالم في “تحدي القراءة العربي”

“نيوم”.. تسريبات عن خطة محمد بن سلمان لتمويل حلمه الأسطوري

أول ظهور للطفل ضحية الكلاب الضالة بسلطنة عمان ومفاجأة غير متوقعة

ضخمة.. تفاصيل استثمارات سعودية جديدة في نيوكاسل يونايتد

ورقة يانصيب جعلت أمريكي مليارديرا وسوري “محظوظ” كان له نصيب

عريس وعروسه بفيديو صادم أمام المدعوين! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC