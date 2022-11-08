قوات روسية تهرب بدبابات محترقة بعد كمين أوكراني مرعب (شاهد)

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وطن– انتشر مقطع فيديو، يوثّق لحظةَ هروب القوات الروسية من دباباتها المحترقة، بعد استهدافهم بصواريخ أوكرانية.

جاء ذلك خلال هجوم على بلدة في شرق أوكرانيا، أسفر عن مقتل و إصابة 300 جندي، وفق تقرير لصحيفة “ديلي ميل”.

وبيّن الفيديو عدداً من عناصر لواء المشاة 155 من القوات الروسية، وهم يقودون دبابة محترقة من طراز T-80BVM، على طول طريق في بلدة بافليفكا المدمرة إلى حد كبير.

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واندلعت ألسنة اللهب والدخان الأسود أعقاب غارة أوكرانية، حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

كما أظهر مقطع فيديو آخر العشراتِ من المشاة الروس، مكتظين ببعضهم البعض، وهم يركضون نحو منزل مهجور في البلدة، بعد ثوانٍ من سقوط الصواريخ الأوكرانية عليهم.

وتبيّنَ أنَّ جنوداً روساً، قادوا دباباتهم عبر حقول الألغام، مع اشتعال النيران في مركباتهم واحدةً تلوَ الأخرى.

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وشوهدت القوات الروسية وهم قتلى بأعداد كبيرة في خنادق الحقول المحيطة ببافليفكا، بعد أن أطلق جنود أوكرانيون النار عليهم بعد أن حاولوا الفرار من دباباتهم المحترقة.

روسيا تعلن عن خسائر أوكرانية

وكانت روسيا قد أعلنت على لسان وزارة الدفاع، يوم الاثنين، أنّ قواتها قضت على أكثر من 300 جندي أوكراني خلال التصدي للهجمات على ثلاثة محاور أساسية للقتال.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي، إنّه تمّ صدّ كل الهجمات الأوكرانية، وبلغت الخسائر أكثر من 110 قتلى على محور نيكولايف-كريفوي روغ (خيرسون)، وما يصل إلى 100 جندي على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك)، إضافة إلى نحو 120 قتيلاً و130 جريحاً، على محور كراسني ليمان (شمال دونيتسك).

وأشارت إلى إصابة 7 نقاط قيادة و72 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق نار وقوات ومعدات عسكرية، في 186 منطقة.

ولفتت إلى تدمير مستودعين للصواريخ وأسلحة المدفعية في منطقة زابوروجيا، ومنشأة لتخزين الوقود للمعدات العسكرية في منطقة ميكولايف.

وأفادت بتدمير محطتي رادار لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات الأوكرانية من طراز S-300، ومنصة إطلاق ذاتية الحركة تابعة لمنظومة صواريخ Buk-M1 الأوكرانية المضادة للطائرات.

ولم يتحدث البيان الروسي، كما المعتاد، عن خسائر القوات الروسية في المواجهات المحتدمة بالجبهات الأوكرانية.