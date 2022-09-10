السبت, سبتمبر 10, 2022
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حياتنا

نادين نجيم غاضبة من إعلامي لبناني بعدما كشف هوية حبيبها الجديد! (شاهد)

كتب رفيف عبدالله
نادين نجيم غاضبة من إعلامي لبناني بعدما كشف هوية حبيبها الجديد! (شاهد) watanserb.com
نادين نجيم
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وطن- ادعى الإعلامي اللبناني حسين برجي، أن مواطنته الفنانة نادين نجيم، تعيش قصة حب مع رجل سوري من مدينة حلب.

حبيب نادين سوري

وكتب حسين برجي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: ” #نادين_نسيب_نجيم على علاقة عاطفية مع رجل سوري من مدينة حلب مبروك نادين”.

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ويبدو أن تصريح برجي، أثار استياء نادين التي ردت على تغريدته بالقول: “مش سبق القصة بس انا قرر احكي بطلع وبحكي. مرسي”.

فردّ برجي على نادين، وكتب: “لو ما منحبك ما منحكي بالقصة ولا منبحبش بس الف مبروك”.

وعادت الفنانة لتوبيخ برجي قائلة: ” انت ما قلتها لانك بتحبني قلتها لغاية بنفسك”.

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لا حاجة لتبرير واضح

وكانت نادين قد أثارت جدلاً واسعاً حول ارتباطها عاطفياً، بعدما نشرت صورة ليدها متشابكة بيد رجل.

وزادت الفنانة اللبنانية الشكوك بتعليقها على الصورة: “لا حاجة لتبرير الواضح، فقط انتظروا”.

واعتقد البعض أن نادين تروج لعمل فني جديد بهذه الصورة.

بينما كرر معظم المتابعين اسمي الفنان السوري قصي خولي، والنجم معتصم النهار الذي انفصل مؤخراً عن زوجته لين برنجكجي.

لكن نادين نفت أن يكون حبيبها الجديد هو معتصم النهار أو قصي خولي.

“معتصم وقصي خواتي”

وكتبت في ردها على تعليقات متابعيها: “الناس يلي عم تذكر اسماء بس بدي قول انه غلط. الموضوع أبعد من هيك بكتير وأكيد مش معتصم ولا قصي يلي هني أخواتي يا جماعة”.

وسبق أن كشفت نادين نجيم خلال استضافتها في برنامج ”مع الشريان“ عن موقفها من الزواج مجددا، والمعايير التي تضعها للارتباط من جديد بعد انفصالها عن زوجها الأول.

وقالت الفنانة اللبنانية خلال اللقاء: “فكرتي عن الزواج تغيرت بعد تجربة زواجي الأولى التي خضتها وأنا عمري 27 عاما“.

وتابعت:  ”في الوقت الحالي مقاييسي للزاوج تغيرت. كما تغيرت نظرتي للرجل لأني تعلمت كثيرا من تجربتي الأولى“. مشيرة إلى أن ”الخطأ يكون من الطرفين ولا يمكن أن يتحمله طرف دون الآخر“.

وأردفت: “من الضروري أن تكون فترة التعارف بين الطرفين أطول. خاصة أن تجربة زواجي السابقة لم تستغرق فترة تعارف سوى 6 أشهر”.

نادين نجيم وهيفاء وهبي بملابس البحر على شواطئ مصر!

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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