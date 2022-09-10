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لماذا بكت هيفاء وهبي في زفاف شقيقتها؟ (شاهد)

كتب رفيف عبدالله
لماذا بكت هيفاء وهبي في زفاف شقيقتها؟ (شاهد) watanserb.com
هيفاء وهبي وشقيقتها هانو
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وطن– تألقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في حفل زفاف شقيقتها هنا المعروفة بـ”هانو” على الشاب ايدي بارودي في قبرص.

إطلالات هيفاء وهبي

وارتدت هيفاء وهبي كما يظهر في الصور التي نشرتها عبر حسابها على “انستجرام”، فستاناً باللون أزرق سماوي  من دون أكمام وبربطة كبيرة من الخلف.

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وظهرت هيفا وهبي في إحدى الصور وهي حزينة وتضع يدها على وجهها تأُثراً بزواج أختها.

هيفاء وهبي هيفاء وهبي

ونشرت الفنانة في وقت سابق صوراً برفقة عائلتها في حفل توديع العزوبية.

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وارتدت هيفاء في سهرة ما قبل الزفاف فستاناً بنقشة الورود باللونين الأحمر والأخضر وتزين بالشراريب على جهة الساقين.

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هيفاء وهبي

وتركت الفنانة الاستعراضية شعرها منسدلاً على كتفيها.

بينما اختارت شقيقتها العروس فستاناً قصيراً من دون أكمام من قماشة الجينز.

وداع مؤثر

وودعت هيفا شقيقتها نانو بكلمات مؤثرة، وكتبت: ” من وقت ما وعينا على الدنيا ونحنا سوا اخوات ورفقة وسند لبعضنا. هلأ انت أحلا عروس بفستانك الأبيض”.

وتابعت:” تركتينا ورايحة لعند عريسك تبتدي حياتك الجديدة معه. بتمنالك ياه سندك وأمانك وحبيبك ورفيق دربك وتكوني لزوجك سعادته ونجمة ساطعة بحياته وتعيشي معه أحلى سنين”.

 

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وأضافت “بيعز علي فراقك يا هانو بس قلبي مطمن انك مع رجل محترم بيحبك وبيحترمك وبيخاف عليكي”.

وختمت هيفا: “إن شاء الله بتتهنوا بحياتكم سوا ألف مبروك رح نشتاقلك كتير”.

رمسيس باريس

وفي سياق آخر، عبرت هيفا وهبي عن سعادتها بترحيب الجمهور بها في أثناء تصويرها بعض مشاهد فيلمها الجديد رمسيس باريس، في منطقة منشية ناصر  في مصر.

ونشرت الفنانة مقطع فيديو يوثق لحظة مغادرتها لوكشين تصوير فيلم رمسيس باريس، والتفاف الجمهور حولها.

وعلقت قائلة: “أهالي منشية ناصر بحبكم.. لحظة مغادرتي موقع تصوير فيلمي الجديد رمسيس باريس”

وتدور أحداث فيلم “رمسيس باريس” حول قصة حب بين إيزابيل ابنة المحتل الفرنسي حاكم رشيد، وبين الشاب المصري سليم.

وتهرب إيزابيل ليلة زفافها على شخص فرنسي لكن والدها يجدها ويرسلها لفرنسا.

وهناك تلجأ بطلة الفيلم لساحر مغربي كي يجلب لها سليم بأي وسيلة، فيعطيها الساحر شكمجية بها مخدرات ويطلب منها إرسالها لسليم حتى يستعملها ويحضر لفرنسا. ولكن يتم القبض على سليم وتظل الشكمجية حتى يمر عليها الزمن ويعثر عليها شخص في العصر الحديث.

ويشارك هيفاء بطولة الفيلم كل من مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد ثروت، محمود حافظ، سيمرة مقرون.

وفيلم “رمسيس باريس” من تأليف كريم حسن بشير، وتحت قيادة المخرج أحمد خالد موسى.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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