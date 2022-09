شركة محاماة عالمية تُقصي أكبر شريك إماراتي لها لموقفه من “المثلية الجنسية”!

- Advertisement -

وطن – بسبب تغريدات نشرها عن المثليين و موقفه ضد المثلية الجنسية، ألغت شركة “بيكر ماكنزي” للمحاماة، عقدها مع الدكتور حبيب الملا، أكبر شريك لها في الإمارات العربية المتحدة.

حبيب الملا هو رئيس شركة “حبيب الملا وشركاه”، وهي شركة عضو في شركة Baker McKenzie International للمحاماة.

ويمثل رحيل الملا وربما شركته، التي تعمل شركة بيكرز من خلالها في الإمارات العربية المتحدة من مكاتب في دبي وأبو ظبي، انزعاجًا كبيرًا لأعمال شركة المحاماة العالمية.

ونشر “الملا” عبر تويتر، يوم الثلاثاء الفائت، عدّة تغريدات عبّر فيها عن رأيه في المثلية الجنسية، وقال: “الإشكالية فى فكر وحركة الشذوذ الجنسي فى الغرب ليس فقط فى بشاعة الفعل بل فى استلزام الالحاد بطبيعته. فقد يمارس شخص الشذوذ فى السر وعلى استحياء لأنه مدرك لخطأه وأنه بفعله المنكر يعصى الخالق فيما يفعل”.

وأضاف الملا: “أما من يؤمن بصحة ما يفعل ويدعو لفكر الشذوذ فيستلزم هذا منه ابتداء نكران الخالق. وإلا فكيف تؤمن بالخالق الذى حرم الشذوذ وتؤمن فى ذات الوقت بصحة وسلامة فكر الشذوذ. لذلك فمعظم أنصار ومنتسبو حركة الشذوذ فى الغرب ملحدون. فحركة الشواذ قرينة الإلحاد”.

وتابع يقول: “التناقض واضح بين فكرة الشواذ القائمة على فرضية أن جسدى ملكى أفعل به ما أشاء وبين فكرة الإسلام فى أن الجسد ملك لله سبحانه وتعالى ولا يملك الأنسان إلا التصرف فيه وجه تعليماته سبحانه”.

وختم بالقول: “وشتان بين من يعصى الله نقرا بذنبه متسترا فى معصيته راجيا عفوه {وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمۡ وَهُمۡ يَسۡتَغۡفِرُونَ} وبين من يجاهر بالمعصية ويروج لها ويدعو إلى تقبلها.”

تلقى الملا مئات الردود بعد أن علق على مقطع فيديو للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية.

When the minority speak for the majority that video shows nothing about being an Emirati in the first place let alone an Emirati women pic.twitter.com/QEOwy2zpah

ويصور الفيديو عدة نساء إماراتيات يشرحن كيف كن يتنقلن في مجتمعهن.

This is a more realistic depiction of an Emirati women that is proud of being an Emirati first and foremost, but it still focused more on being Emirati rather than showing the achievements of Emirati women pic.twitter.com/sg5r6fFZbp

— Zayed Alshamsi زايد الشامسي (@zalshamsi1) August 28, 2022