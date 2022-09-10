رعب في فنزويلا بعد اختفاء أتباع سيدة تدعي أنها “رسول الله ومريم العذراء”!

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وطن– في حادثة غريبة أثارت الرعب في فنزويلا، ادعت سيدة أنها “رسول من الله ومريم العذراء “. وأقنعت 40 شخصاً بالتوجه إلى معتكفها الروحي للقاء الله ومريم العذراء.

معتكف روحي

وبدأت القضية باختفاء أكثر من 20 شخص بشكل غامض في أغسطس الماضي، ما دعا أقربائهم لإبلاغ السلطات.

وبالبحث عن المفقودين، تبين أنهم تبعوا السيدة التي تدعى روزا غارسيا، (57 عاما)، و تركوا منازلهم للانضمام إليها في المعتكف الروحي.

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وأوهمت روزا ضحاياها أنها وسيطة روحية، تتواصل مع وحي من السماء، مرسل إليها من السيدة مريم العذراء.

العالم سينتهي!

واشترطت روزا على المجموعة التي آمنت بها، أن يتركوا هواتفهم قبل الانضمام إليها.

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وأخبرت روزا ضحاياها أن مريم العذراء أخبرتها أن العالم على وشك الانتهاء.

كما أوهمت روزا المجموعة بأنها ستنسق لهم لقاء روحانيا مع الله أو مريم العذراء. في منطقة غير معروفة في حديقة خوان بابلو بينالوزا الوطنية، التي تقع على طول حدود ولايتي تاتشيرا وميريدا الغربيتين.

وطلبت روزا غارسيا من أفراد المجموعة أن يستمروا في الصلاة لأن الأوقات الصعبة قادمة.

تشكيك وانسحاب

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” عن صحيفة لا ناسيون أن بعض الأفراد انسحبوا من المجموعة عندما بدأت غارسيا بالتصرف بشكل غريب.

وأوهمت غارسيا المجموعة بأنهم لن يتمكنوا من عبادة المسيح المقدس، ولن يروا مريم العذراء بأعينهم إلا إذا تخلصوا من هواتفهم الخلوية.

ومع ذلك، انسحب العشرات من المجموعة خلال الرحلة بعدما شككوا في مزاعم السيدة.

وقالت السلطات الفنزويلية الأربعاء إن تسعة من المفقودين من عائلة واحدة. وأن المجموعة سافرت في سيارتين.

مزرعة مهجورة

وقال خوان كارلوس إسكالانتي ، عمدة لاغريتا ، إن 160 عضوا من فريق البحث والإنقاذ ووكالات إنفاذ القانون يبحثون عن المجموعة.

كما تم نشر طائرات بدون طيار وكلاب بوليسية كجزء من عملية بحث أوسع.

واكتشفت السلطات يوم الاثنين مزرعة مهجورة. حيث قام بعض الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين بإلقاء العديد من الملابس وتركوا الطعام وراءهم.

مختلة عقلياً

وقال السكان المحليون إن غارسيا انسحبت من جماعة للصلاة في الحي وشكلت مجموعتها ، التي تسمى “اتباع يسوع”. كانت المجموعة تجتمع بشكل متكرر لعقد جلسات صلاة للأشخاص الذين يعانون من الأمراض.

وأشار آخرون إلى أن مجموعة غارسيا “تحولت من الممارسات الدينية إلى التعصب”. ولاحظوا أن أعضاء المجموعة “أمضوا وقتهم في ضرب صدورهم” أثناء الترويج لأفكارهم الدينية.

وقال البعض إن عائلة غارسيا اعتقدت أنها كانت مختلة عقليا.

ممنوعات

وقال أحد السكان لصحيفة “لا ناسيون”: “لقد أرسلت الناس إلى الاعتراف ، والذهاب إلى القداس والصلاة. قالت إن العديد من الأشياء السيئة قادمة. وأن المسيح بكى دموعًا من أجل ما نفعله جميعًا. وأن العالم سينتهي”.

وذكرت المنصة الإخبارية الرقمية “إمباكتو فنزويلا” أنه منذ مارس ، لم يُسمح لأي من أعضاء المجموعة بمشاهدة التلفزيون. وكان عليهم بدء الصلاة في الثالثة صباحًا كل يوم.

كما تم حث النساء على عدم تصفيف شعرهن وعدم تمكنهن من إظهار وجوههن عند مغادرتهن منازلهن.

ليست متزوجة

وغارسيا ليست متزوجة، وتدير عملها الخاص في كشك لبيع الطعام تملكه أختها تيريزا غارسيا – واحدة من أشقائها الثلاثة عشر.

ويُزعم أنها تمكنت من التأثير على تيريزا للانضمام إلى المنتجع مع زوجها وطفليها وصهرها وحفيدها.

وأكد رئيس محافظ البلدة، أن جميع أفراد المجموعة، ومن بينهم رضيع بعمر أقل من شهر، يتمتعون بصحة جيدة.