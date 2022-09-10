تشارلز الثالث يوقع على مرسوم توليه عرش بريطانيا.. لماذا بدا ممتعضا ومستاء؟ (شاهد)

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وطن- انتشر مقطع فيديو، تم تداوله على موقع “تويتر”، يوثق رد فعل الملك تشارلز الثالث أثناء توقيع الإعلان الرسمي على توليه عرش بريطانيا.

وظهر الملك الجديد وهو مستاء على ما يبدو من التوقيع على المرسوم الجديد، وفسر نشطاء هذا المشهد بأنه تعبير عن حزن الملك الجديد على وفاة والدته.

وكما ظهر في الفيديو، وقع تشارلز على المرسوم ثم أبعده بيده وكأنه لا يريد التوقيع عليه رغم جلوسه على العرش رسميا باعتباره أكبر أبناء الملكة سنا.

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وتوفيت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاما وتعد أكبر الملوك والملكات جلوسا على العرش إذ وصلت فترة حكمها إلى 70 عاما.

الأمير تشارلز الثالث يوقع مرسوم جلوسه على العرش ممتعضا.. ما السبب ؟ pic.twitter.com/oUpEo4zCzX — مشاهير دوت كوم (@thae2172) September 10, 2022

وأجريت اليوم السبت، مراسم تنصيف تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا، وقال الأخير إنه يدرك جيدا الإرث العظيم الذي خلفته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، مؤكدا أنه سيتحمل “المسؤوليات الثقيلة”، في احترام تام للحكومة الدستورية.

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وقال تشارلز، خلال مراسم تنصيبه: “والدتي قدمت مثالا عن حب طويل الأمد وتضحيات كبيرة وإرثها سيبقى خالدا”.

وأضاف أن الملكة إليزابيث قدمت نموذجا لا مثيل له في الحكم، وأن “العالم أجمع تعاطف مع الخسارة التي عانينا منها كلنا”.

وبعد ذلك، وقع تشارلز الثالث على بيان تنصيبه ملكا على عرش بريطانيا.

في وقت سابق من اليوم، أعلن مجلس الخلافة، المؤلف من مئات الساسة والأساقفة وكبار موظفي الحكومة، من قصر سانت جيمس، تشارلز ملكا جديدا للبلاد.

بعد ذلك، وقع تشارلز الثالث على بيان تنصيبه ملكا على عرش بريطانيا.