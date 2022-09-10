أحدث سعر للدولار وجميع العملات بالسوق السوداء في السودان والارتفاع مستمر

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وطن- تستمر أسعار العملات الأجنبية وخاصة الدولار في الصعود داخل السوق الموازية (السوداء) بالسودان، مع تفاقم الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد.

سعر الدولار في السودان اليوم

وشهدت أسعار الدولار داخل السوق السوداء بالسودان، اليوم السبت، ارتفاعا جديدا بحسب ما أفاد متعاملون بهذه السوق لـ(وطن).

ويأتي أحدث سعر للدولار في السوق السوداء بحسب المعلومات الواردة، عند 579 جنيها.

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بينما جاء متوسط سعر العملة الخضراء داخل بنوك السودان الحكومية عند 574 جنيها للشراء، مقابل 578.30 جنيها للبيع.

سعر اليورو في السودان بالسوق السوداء

وجاء سعر اليورو في السودان لدى السوق السوداء عند 575 جنيهاً.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان بالسوق السوداء

وسجل الجنيه الإسترليني، سعر 661.25 جنيهاً في السوق السوداء بالسودان.

سعر الريال السعودي في السودان بالسوق السوداء

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وسجّل سعر الريال السعودي اليوم في السودان، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 153.33 جنيهاً.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان بالسوق السوداء

وجاء سعر الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء بمستوى 157.53 جنيهاً.

سعر الريال القطري في السودان بالسوق السوداء

سعر الريال القطري داخل السوق السوداء بالسودان جاء عند 157.60 جنيهاً.

سعر الدينار البحريني في السودان في السوق السوداء

سجل سعر الدينار البحريني في تعاملات اليوم سعر 1525 جنيها.

وأرجع المحللون زيادة الطلب على العملة الخضراء، بسبب عدم توفرها في البنوك، الأمر الذي سيتسبب برفع سعرها في السوق الموازية.

ويعاني السودان أزمة اقتصادية حادة نتجت عن أزمة سياسية أدخلت البلاد في نفق مظلم، ولا توجد أي مؤشرات على وجود حل لهذه الأزمة حتى الآن، وسط تمسك العسكر بالحكم وانتهاج سياسة القمع والتنكيل بالمعارضين.

انهيار العملة السودانية

وكانت المؤسسات المالية الدولية وأمريكا ودول أوروبية، قد أوقفت مساعدات مالية مجدولة للسودان تقدر بمليارات الدولارات، عقب استيلاء الجيش على السلطة الذي قطع عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد، مما أدى لنقص حادٍّ في الدولار وانهيار كبير في سعر الجنيه.

ومن ضمن هذه الأموال دعمٌ مباشر بملايين الدولارات للميزانية العامة، خُصّصت لبرامج مكافحة الفقر ودعم مالي مباشر للفئات الهشة، لتخفيف العبء على الإنفاق الحكومي.