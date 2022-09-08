الخميس, سبتمبر 8, 2022
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وفاة الملكة إليزابيث.. سبب الوفاة وقصر باكنجهام أعلن الخبر رسميا

كتب باسل النجار
وفاة الملكة إليزابيث watanserb.com
وفاة الملكة إليزابيث
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وطن- أعلن قصر “باكنجهام” عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية رسميا “بسلام ظهيرة اليوم في قلعة بالمورال، بحسب الموقع الرسمي للقصر الملكي البريطاني.

العائلة المالكة تعلن وفاة الملكة إليزابيث

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عاما بعد فترة حكم استمرت 70 عاما هي الأطول في بريطانيا.

حساب العائلة الملكية على موقع “تويتر” أعلن خبر وفاة المكلة رسميا وقال بحسب ما رصدت (وطن): “ماتت الملكة إليزابيث بسلام في قلعة بالمورال ظهر اليوم.”

وتابع:”الملك والملكة سيظلان في بالمورال هذه الليلة ثم سيعودان إلى لندن غدا”.

وسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية يرجع للوعكة الصحية الشديدة التي تعرضت لها مؤخرا وأعلن عنها القصر الملكي، حيث ظلت في صراع شديد مع المرض طيلة الأيام الماضية وازداد وضعها سوء حتى تم إعلان خبر وفاتها اليوم.

“جسر لندن وعملية الريشة”.. أسرار اللغة الملكية لمراسم دفن الملكة إليزابيث

ويأتي هذا الإعلان الرسمي عن وفاة الملكة، بعدما أعلن القصر في وقت سابق عن تدهور الحالة الصحية للملكة.

الملكة إليزابيث حكمت بريطانيا لنجو 70 عاما

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ويشار إلى أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، حكمت البلاد لنحو 70 عاما وهي أطول الملوك حكما في تاريخ البلاد.

وعاصرت الملكة إليزابيث خلال حكمها 16 رئيسا للحكومة البريطانية أولهم رئيس الوزراء السابق وينستون تشرشل.

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وهي سادس امرأة تجلس على عرش التاج البريطاني، وبهذا ستبدأ بريطانيا 10 أيام من الفعاليات المتعلقة بتشييع الملكة إليزابيث، التي توفيت عن ٩٦ عامًا بعد حكم دام ٧٠ عامًا و٧ اشهر ويوم واحد، عاصرت خلالها ١٥ رئيس وزراء وأجرت ١٠٠ زيارة دولة.

وسيتم تفعيل خطة “جسر لندن” لنقل السلطة وتشييع الملكة اليزابيث الثانية وتشارلز يصبح ملكًا لبريطانيا.

من جانبها ذكرت صحيفة بوليتكو الأميركية أنه ستقام الجنازة الرسمية للملكة اليزابيث في وستمنستر أبي، قبل أن يتم نقلها إلى مثواها الأخير في قلعة وندسور التذكارية للملك جورج السادس.

مراسم تشييع الملكة إليزابيث

وبعد إعلان وفاة الملكة بشكل رسمي فإنه سيتم تنكيس الأعلام عبر وايتهول (مركز السلطة السياسية في بريطانيا) إلى نصف السارية – من الناحية المثالية في غضون 10 دقائق. وستقوم وزارة الدفاع البريطانية بترتيب تحية بالأسلحة النارية وإعلان دقيقة صمت وطنية.

كما سيتم ترتيب خدمة إحياء الذكرى في كاتدرائية القديس بولس بلندن، ورئيس الوزراء هو أول عضو في الحكومة يدلي ببيان بشأن الوفاة.

وسيعقد رئيس الوزراء لقاءً مع الأمير تشارلز، الذي سيقدم بثًا حيّا للأم، وسيُغطي السواد خلفية الموقع الرسمي للعائلة المالكة على الإنترنت، مع رسالة صغيرة عن وفاة الملكة.

وسيعرض موقع حكومة المملكة المتحدة على الإنترنت لافتة سوداء، وكذلك جميع صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الحكومية.

المصدررصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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