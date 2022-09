وفاة الملكة إليزابيث.. سبب الوفاة وقصر باكنجهام أعلن الخبر رسميا

- Advertisement -

وطن- أعلن قصر “باكنجهام” عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية رسميا “بسلام ظهيرة اليوم في قلعة بالمورال، بحسب الموقع الرسمي للقصر الملكي البريطاني.

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عاما بعد فترة حكم استمرت 70 عاما هي الأطول في بريطانيا.

حساب العائلة الملكية على موقع “تويتر” أعلن خبر وفاة المكلة رسميا وقال بحسب ما رصدت (وطن): “ماتت الملكة إليزابيث بسلام في قلعة بالمورال ظهر اليوم.”

وتابع:”الملك والملكة سيظلان في بالمورال هذه الليلة ثم سيعودان إلى لندن غدا”.

ويأتي هذا الإعلان الرسمي عن وفاة الملكة، بعدما أعلن القصر في وقت سابق عن تدهور الحالة الصحية للملكة.

ويشار إلى أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، حكمت البلاد لنحو 70 عاما وهي أطول الملوك حكما في تاريخ البلاد.

وعاصرت الملكة إليزابيث خلال حكمها 16 رئيسا للحكومة البريطانية أولهم رئيس الوزراء السابق وينستون تشرشل.

وهي سادس امرأة تجلس على عرش التاج البريطاني، وبهذا ستبدأ بريطانيا 10 أيام من الفعاليات المتعلقة بتشييع الملكة إليزابيث، التي توفيت عن ٩٦ عامًا بعد حكم دام ٧٠ عامًا و٧ اشهر ويوم واحد، عاصرت خلالها ١٥ رئيس وزراء وأجرت ١٠٠ زيارة دولة.

وسيتم تفعيل خطة “جسر لندن” لنقل السلطة وتشييع الملكة اليزابيث الثانية وتشارلز يصبح ملكًا لبريطانيا.

من جانبها ذكرت صحيفة بوليتكو الأميركية أنه ستقام الجنازة الرسمية للملكة اليزابيث في وستمنستر أبي، قبل أن يتم نقلها إلى مثواها الأخير في قلعة وندسور التذكارية للملك جورج السادس.

وبعد إعلان وفاة الملكة بشكل رسمي فإنه سيتم تنكيس الأعلام عبر وايتهول (مركز السلطة السياسية في بريطانيا) إلى نصف السارية – من الناحية المثالية في غضون 10 دقائق. وستقوم وزارة الدفاع البريطانية بترتيب تحية بالأسلحة النارية وإعلان دقيقة صمت وطنية.

كما سيتم ترتيب خدمة إحياء الذكرى في كاتدرائية القديس بولس بلندن، ورئيس الوزراء هو أول عضو في الحكومة يدلي ببيان بشأن الوفاة.

وسيعقد رئيس الوزراء لقاءً مع الأمير تشارلز، الذي سيقدم بثًا حيّا للأم، وسيُغطي السواد خلفية الموقع الرسمي للعائلة المالكة على الإنترنت، مع رسالة صغيرة عن وفاة الملكة.

وسيعرض موقع حكومة المملكة المتحدة على الإنترنت لافتة سوداء، وكذلك جميع صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الحكومية.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.

The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022