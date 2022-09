قتلى وجرحى في إطلاق نار عشوائي بمدينة ممفيس الأمريكية

- Advertisement -

وطن – بثت وسائل إعلام أمريكية، لقطات توثق عملية مطاردة شخص أطلق النار بشكل عشوائي في مدينة ممفيس بولاية تنيسي، ما أسفر عن سقوط أربعة قتلى وثلاثة جرحى.

وقال قائد شرطة المدينة سي.جيه ديفيس، إنه تم إلقاء القبض على إزيكيال كيلي بعد إطـلاقه النار عدة مرات.

#MORE : LE passing us on I-240 headed for HW51. Suspect reportedly carjacked someone else in MS and is back in #Memphis . #STAYHOME pic.twitter.com/G5v08xOdaL

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عنه القول إنه حدثت ثماني جرائم وسبع عمليات إطـلاق نار وسرقة سيارة بولاية ميسيسيبي.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، المطاردة التي أجرتها الشرطة للقبض على كيلي، الذي تحطمت سيارته خلال مطاردة عالية السرعة في ساوثهافن، التي تقع جنوب ممفيس.

وكانت سلطات المدينة قد طلبت من السكان، التزام منازلهم حتى اعتقاله، بعد أن نبهتهم إلى وجود مسلح خطير مسؤول عن إطلاق النار عدة مرات.

#MORE: The suspect reportedly stole another car in Southhaven. Inside that car was a weapon which he now has possession of and is reportedly barricaded inside of a car at Ivan Road and Hodge Road in #Memphis. Smoke u see coming from his car pic.twitter.com/Co25VqUOnP

— Joyce Peterson (@MemphoNewsLady) September 8, 2022