الخميس, سبتمبر 8, 2022
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قتلى وجرحى في إطلاق نار عشوائي بمدينة ممفيس الأمريكية

كتب خالد السعدي
إطلاق نار watanserb.com
إلقاء القبض على "إزيكيال كيلي" بعد إطلاقه النار بشكل عشوائي والتسبب في مقتل 4 أشخاص بممفيس الأمريكية
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وطن – بثت وسائل إعلام أمريكية، لقطات توثق عملية مطاردة شخص أطلق النار بشكل عشوائي في مدينة ممفيس بولاية تنيسي، ما أسفر عن سقوط أربعة قتلى وثلاثة جرحى.

وقال قائد شرطة المدينة سي.جيه ديفيس، إنه تم إلقاء القبض على إزيكيال كيلي بعد إطـلاقه النار عدة مرات.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عنه القول إنه حدثت ثماني جرائم وسبع عمليات إطـلاق نار وسرقة سيارة بولاية ميسيسيبي.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، المطاردة التي أجرتها الشرطة للقبض على كيلي، الذي تحطمت سيارته خلال مطاردة عالية السرعة في ساوثهافن، التي تقع جنوب ممفيس.

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وكانت سلطات المدينة قد طلبت من السكان، التزام منازلهم حتى اعتقاله، بعد أن نبهتهم إلى وجود مسلح خطير مسؤول عن إطلاق النار عدة مرات.

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كما أظهر مقطع فيديو، رجلا يهتف بطريقة مرتبكة “هذا حقيقي” ويتحدث بأسلوب بذيء وهو يفتح باب متجر ويطلق النار مرتين على أول شخص يظهر أمامه.

وبحسب الإعلام الأمريكي، فقد أظهرت سجلات المحكمة في فبراير 2020، أن كيلي الذي كان يبلغ من العمر 17 عاما، اتهم كشخص بالغ بمحاولة القتل من الدرجة الأولى، والاعتداء المشدد، واستخدام سلاح ناري لارتكاب جناية خطيرة وتعريض متهور لسلاح مميت للخطر.

وأقر كيلي بالذنب في الاعتداء المشدد وحُكم عليه في أبريل 2021 بالسجن ثلاث سنوات.

وقال رئيس بلدية ممفيس، جيم ستريكلاند، إنه تم إطلاق سراح كيلي من السجن في مارس، بعد 11 شهرا من الحكم عليه.

وشهدت المجتمعات المحلية في أمريكا، عطلة نهاية أسبوع عنيفة في العديد من المناطق التي حدث فيها إطلاق نار واستخدام العنف المسلح.

وتحقق شرطة نيويورك، في مطاردة فوضوية بالسيارات وعملية سرقة تم توثيقها كلها عن طريق الفيديو.

ففي ولاية فرجينيا، تم إطلاق النار على 7 أشخاص في نورفولك، بعد شجار اندلع في حفلة منزلية.

وفي فلوريدا، قتل شخصان بالرصاص وأصيب 3 آخرون على الأقل خارج مطعم في بالاتكا.

المصدرواشنطن بوست + تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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