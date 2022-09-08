الخميس, سبتمبر 8, 2022
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صور جديدة لمطار حلب تظهر حجم الدمار الواسع الذي طاله (شاهد)

كتب خالد الأحمد
مطار حلب الدولي watanserb.com
مطار حلب الدولي
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وطن– أظهرت صور جديدة التقطت عبر الأقمار الصناعية، حجم الدمار الذي طال “مطار حلب الدولي“، بعد استهدافه بغارات الطيران الإسرائيلي، الثلاثاء، حيث بدا المدرج الوحيد وقد أحدثت فيه هذه الغارات 3 حفر مما أدى إلى إخراجه عن الخدمة.

جدير بالذكر أن هذا هو الاستهداف الثاني للمطار، بعد استهدافه في 30 آب بعدة صواريخ ما أدى إلى أضرار مادية.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري، الثلاثاء، أن هجوما جوياً إسرائيليا استهدف مطار حلب الدولي بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية وأدى إلى أضرار مادية بمهبط المطار وخروجه عن الخدمة.

وكانت وكالة “سانا عاجل” التابعة لنظام الأسد، قد أفادت عما أسمته مصدر عسكري أن العدوان الإسرائيلي نفذ حوالي الساعة 20،16 من مساء، الثلاثاء الماضي، عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفاً مطار حلب الدولي، ما أدى إلى أضرار مادية بمهبط المطار وخروجه عن الخدمة.

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فيما أفادت مصادر لقناة “العربية”، بأن إسرائيل استخدمت طائرة F 35 في قصف مطار حلب، مضيفة أن إسرائيل رفعت حالة التأهب على الحدود مع سوريا.

وقال “رام بن باراك” نائب رئيس الموساد الأسبق، إن “هذه الهجمات المتلاحقة ضد مطاري دمشق وحلب على التوالي تحمل رسائل موجهة مباشرة إلى الرئيس السوري بشار الأسد.

عدم تمكين بعض الطائرات من الهبوط

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وأوضح أن استمرار الاستهدافات في الأراضي السورية، يعني عدم تمكين بعض الطائرات من الهبوط في هذه المطارات، الأمر الذي يعني تضرر قدرة حركة الطيران الجوي الدولية لسوريا.

وأضاف “باراك” في مقابلة مع صحيفة “يديعوت أحرونوت”، ترجمتها “عربي21″، أن “الاستراتيجية الإسرائيلية تتلخص في إحباط المحاولة الإيرانية لبناء مليشيات مسلحة من حولها مزودة بأسلحة دقيقة”.

قصف إسرائيلي على مطار حلب وريف دمشق والدفاع السوري يتصدى (فيديو)

العداء الكاذب

وكان الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية- أمان، لجنرال عاموس يادلين قد قال للصحيفة العبرية أن “مهاجمة مطار حلب، وقبله مطار دمشق، وقبلهما ميناءي اللاذقية وطرطوس، يأتي لمنع شيئين من التحقق في سوريا: أولهما عدم تمركز القوات الإيرانية في سوريا، وثانيهما منع نقل أسلحة متطورة مضادة للصواريخ تعد حاسمة لدقة قذائف حزب الله”.

وأضاف: “طالما أننا منعنا إيران وحزب الله من التمركز في هضبة الجولان بسبب كثافة العمليات التي نفذناها هناك، فإننا ماضون في الطريقة ذاتها، ولو بالاتفاق مع الروس لعدم السماح للإيرانيين بالدخول هناك”.

اسرائيل تنقل ثقلها من الجنوب إلى شمال سوريا

وتفاعل مغردون سوريون مع خبر استهداف حلب الدولي، وعلق الإعلامي “فيصل القاسم” بأن “إسرائيل تشن منذ فترة غارات جوية على مطار حلب في شمالي سوريا وهو يبعد عن حدودها مئات الكيلومترات بحجة تدمير شحنات الأسلحة الإيرانية، لكن الغريب أن إسرائيل سلمت الجنوب السوري على حدودها مباشرة لإيران وميليشياتها.”

ورأى “أحمد المصري” أن اسرائيل بدأت بعد عودة علاقاتها مع تركيا باستهداف حلب والشمال بشكل ملحوظ.

وأضاف بنبرة تساؤل: “هل في ذلك تنسيق مع الأتراك واثبات حسن نوايا او تقديم هدايا لهم عربون أشياء أخرى قدمها الأتراك للاسرائيلين مثل كشف مخطط الحرس الثوري الايراني لاغتيال سياح اسرائيليين في تركيا”.

وعبر “هشام البابا” أن هناك “اتفاق تفاهم بين اسرائيل وإيران وحزب الإجرام في لبنان وتابع أن هذه الضربات هدفها رفع معنويات الداخل الإسرائيلي المنهارة بسبب المقاومة الشريفة في غزة!؟”

واستدرك أن “ايران بذلك تضحي لخاطر عيون اسرائيل بشريكها الغبي في سوريا”.

وقال مغرد آخر إن “الهدف من مسرحيات ضرب اهداف هنا او هناك في الشام هو المحافظة على جمهور الرعاع في الداخل وشلل القومجيين واليساريين من مؤيدي عصابة البعث. وتذكيرهم بان النظام رغم كل ما قام به من تدمير وتهجير وقتل ابناء الشام بضوء اخضر ومساعدة العدو المزعوم انه لايزال في خانة المماتعة والمقاولة.”

ومطار حلب الدولي ويسمى أيضاً “مطار النيرب”، هو ثاني أكبر مطار دولي في سوريا بعد مطار دمشق الدولي.

ويقع على بعد 10 كم من وسط مدينة حلب أكبر المدن السورية في الاتجاه الشرقي، وتبلغ مساحة أرض المطار حوالي 3.044 كم2، يخدم المطار مدينة حلب والقرى والمدن المحيطة بها، ويعتبر المطار أحد مقرات شركة الخطوط الجوية السورية.

المصدرسانا عاجل ، عربي 21 ، توتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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