الخميس, سبتمبر 8, 2022
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حياتنا

جنون.. مغربي يخاطر بحياته مرتين من أجل ثمرة اليوسفي

كتب خالد السعدي
مغربي يخاطر بحياته watanserb.com
مغربي يخاطر بحياته من أجل ثمرة يوسفي
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وطن – تداول نشطاء مقطع فيديو، وُصِف بأنه خطير، يوثق مغامرة، بطلها شاب مغربي يغامر بحياته.

وأظهر مقطع الفيديو، الشاب يخاطر بحياته للحصول على “اليوسفي” من شاحنة تسير في طريق سريعة.

وبين الفيديو، الشاب وهو يتحرك صوب مقدمة السيارة، ثم انتقل إلى سيارة النقل وهي تتحرك بسرعة.

وقطف الشاب بعض الثمرات من اليوسفي، ثم عاود المخاطرة بالعودة إلى السيارة التي كان على متنها في بداية الواقعة.

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أثير تفاعل واسع مع مقطع الفيديو، باعتبار أن الشاب ارتكب جريمة سرقة، وجازف بحياته من أجل ثمرة اليوسفي.

يوتيوب يزيل مقطع فيديو

وكان موقع يوتيوب قد أزال مؤخرا، مقطع فيديو لشخص يقود سيارة تسلا الكهربائية، وذلك بعد قيامه بتجريب ميزة FSD أو القيادة الذاتية في سيارته مستخدما أطفاله لإجراء اختبارات السلامة الخاصة بالميزة عليهم.

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والشخص يدعى تيد بارك، ويملك سيارة تسلا الكهربية موديل 3 ، وقد أجرى تجربة القيادة الذاتية للسيارة على أطفاله.

كان الشخص يحاول التأكيد على أن الميزة الجديدة من تسلا تعمل بالفعل على التوقف تلقائيا عند رؤية الأطفال في الشارع.

وأفادت إدارة “يوتيوب”، بأن الفيديو انتهك سياسات يوتيوب لقيامه بنشر محتوى ضار وخطير ضد الأطفال.

وأكدت أن يوتيوب لا يسمح بمحتوى يظهر قاصرًا يشارك في أنشطة خطيرة أو يشجع القاصرين على القيام بأنشطة خطيرة”.

وبعد إزالة الفيديو، قال: “لقد جربت الإصدار التجريبي من FSD أو خاصية القيادة الذاتية من قبل ، وسأثق في حياة أطفالي معها”.

وأضاف: “أنا واثق جدًا من أنها ستكتشف أطفالي ، وأنا أيضًا أتحكم في العجلة حتى أتمكن من الفرامل في أي وقت ، وتأكدت من أن السيارة تعرفت على الأطفال بالفعل”.

المصدروطن - رصد فيسبوك
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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