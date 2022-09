جراهام بوتير مدرب تشيلسي الجديد بعد إقالة توخيل .. تعرف عليه

- Advertisement -

- Advertisement -

وطن- ساعاتٌ قادمة تفصلنا عن إعلان نادي تشيلسي الإنجليزي، تعيين المدرب جراهام بوتير 47 عاماً، لتولي تدريب فريق البلوز بعد إقالة المدرب الألماني توماس توخيل، الأربعاء.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات كرة القدم بتغريده نشرها عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ” سيتم تعيين جراهام بوتير كمدير فني جديد لنادي تشيلسي الإنجليزي كما هو متوقع، الاتفاق سار المفعول”.

وأردف رومانو في تغريدته، ” يجري الآن إعداد العقود حسب الاقتراح الذي تم قبوله، فيما سيكمل تشيلسي الاتفاق مع برايتون خلال الساعات المقبلة”.

Graham Potter will be appointed as new Chelsea manager, as expected. Agreement in place, contracts now being prepared as proposal has been accepted. Here we go. 🚨🔵 #CFC

Chelsea will complete the agreement with Brighton in the next hours. pic.twitter.com/cY7V5vdZy8

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 8, 2022