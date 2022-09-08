الخميس, سبتمبر 8, 2022
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رياضة

جراهام بوتير مدرب تشيلسي الجديد بعد إقالة توخيل .. تعرف عليه

كتب فارس أبو شيحة
جراهام بوتير مدرب تشيلسي الأقرب خلفاً لتوماس توخيل watanserb.com
جراهام بوتير مدرب تشيلسي الأقرب خلفاً لتوماس توخيل
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وطن- ساعاتٌ قادمة تفصلنا عن إعلان نادي تشيلسي الإنجليزي، تعيين المدرب جراهام بوتير 47 عاماً، لتولي تدريب فريق البلوز بعد إقالة المدرب الألماني توماس توخيل، الأربعاء.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات كرة القدم بتغريده نشرها عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ” سيتم تعيين جراهام بوتير كمدير فني جديد لنادي تشيلسي الإنجليزي كما هو متوقع، الاتفاق سار المفعول”.

جراهام بوتير مدرب تشيلسي الجديد

وأردف رومانو في تغريدته، ” يجري الآن إعداد العقود حسب الاقتراح الذي تم قبوله، فيما سيكمل تشيلسي الاتفاق مع برايتون خلال الساعات المقبلة”.

وكانت التقارير الصحفية قد تداولت العديد من الأسماء لتولي تدريب تشيلسي. بعد إقالة المدرب الألماني توماس توخيل، كان من أبرزهم الأرجنتيني بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، وزين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني السابق وغيرهم.

إقالة توماس توخيل

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وأعلن نادي تشيلسي (البلوز)، الأربعاء، عن إقالة المدرب الألماني توماس توخيل، بعد خسارة الفريق في أولى مواجهاته في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، أمام منافسه الكرواتي دينامو زغرب بهدف نظيف دون رد.

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وتوج المدرب توخيل خلال فترة تدريبه، بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2021، وكأس السوبر الأوروبي. وكأس العالم للأندية في ذات العام، إلا أنه فشل في حصد الألقاب على صعيد البطولات المحلية.

من هو الإنجليزي جراهام بوتير؟!

المدرب جراهام بوتير، بريطاني الجنسية، من مواليد شهر مايو/ آيار عام 1975، خاض مسيرته الاحترافية في مركز الدفاع خلال الفترة ما بين 1992 -2005.

كما وبدأ مسيرته الاحترافية في عالم التدريب عام 2011، من بوابة نادي أوستر سوند السويدي، لينتقل بعدها إلى تدريب سوانزي سيتي. ثم نادي برايتون منذ عام 2019.

الدوري الإنجليزي الممتاز

ولفت نتائج المدرب جراهام بوتير مع فريق برايتون في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أنظار ملاك نادي تشيلسي ليجعله أكثر المرشحين لتولي قيادة تدريب النادي بعد إقالة الألماني توماس توخيل.

وجاء فريق برايتون في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم. برصيد 13 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر آرسنال. بينما يتواجد تشيلسي في المركز السادس برصيد 10 نقاط.

المصدروطن + فابريزيو رومانو + بي أن سبورت
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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