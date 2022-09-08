جراهام بوتير مدرب تشيلسي الجديد بعد إقالة توخيل .. تعرف عليه

- Advertisement -

- Advertisement -

وطن- ساعاتٌ قادمة تفصلنا عن إعلان نادي تشيلسي الإنجليزي، تعيين المدرب جراهام بوتير 47 عاماً، لتولي تدريب فريق البلوز بعد إقالة المدرب الألماني توماس توخيل، الأربعاء.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات كرة القدم بتغريده نشرها عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ” سيتم تعيين جراهام بوتير كمدير فني جديد لنادي تشيلسي الإنجليزي كما هو متوقع، الاتفاق سار المفعول”.

جراهام بوتير مدرب تشيلسي الجديد

وأردف رومانو في تغريدته، ” يجري الآن إعداد العقود حسب الاقتراح الذي تم قبوله، فيما سيكمل تشيلسي الاتفاق مع برايتون خلال الساعات المقبلة”.

Graham Potter will be appointed as new Chelsea manager, as expected. Agreement in place, contracts now being prepared as proposal has been accepted. Here we go. 🚨🔵 #CFC Chelsea will complete the agreement with Brighton in the next hours. pic.twitter.com/cY7V5vdZy8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 8, 2022

وكانت التقارير الصحفية قد تداولت العديد من الأسماء لتولي تدريب تشيلسي. بعد إقالة المدرب الألماني توماس توخيل، كان من أبرزهم الأرجنتيني بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، وزين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني السابق وغيرهم.

إقالة توماس توخيل

- Advertisement -

وأعلن نادي تشيلسي (البلوز)، الأربعاء، عن إقالة المدرب الألماني توماس توخيل، بعد خسارة الفريق في أولى مواجهاته في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، أمام منافسه الكرواتي دينامو زغرب بهدف نظيف دون رد.

Chelsea Football Club part company with Thomas Tuchel. — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 7, 2022

- Advertisement -

وتوج المدرب توخيل خلال فترة تدريبه، بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2021، وكأس السوبر الأوروبي. وكأس العالم للأندية في ذات العام، إلا أنه فشل في حصد الألقاب على صعيد البطولات المحلية.

من هو الإنجليزي جراهام بوتير؟!

المدرب جراهام بوتير، بريطاني الجنسية، من مواليد شهر مايو/ آيار عام 1975، خاض مسيرته الاحترافية في مركز الدفاع خلال الفترة ما بين 1992 -2005.

كما وبدأ مسيرته الاحترافية في عالم التدريب عام 2011، من بوابة نادي أوستر سوند السويدي، لينتقل بعدها إلى تدريب سوانزي سيتي. ثم نادي برايتون منذ عام 2019.

الدوري الإنجليزي الممتاز

ولفت نتائج المدرب جراهام بوتير مع فريق برايتون في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أنظار ملاك نادي تشيلسي ليجعله أكثر المرشحين لتولي قيادة تدريب النادي بعد إقالة الألماني توماس توخيل.

وصول جراهام بوتير لملعب تدريب #تشيلسي pic.twitter.com/beFv2FNt7d — الكورة مع جوهر (كورتنا الحلوة) (@sweetball19) September 8, 2022

وجاء فريق برايتون في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم. برصيد 13 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر آرسنال. بينما يتواجد تشيلسي في المركز السادس برصيد 10 نقاط.