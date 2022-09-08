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تصرف صادم من المطربة بوسي تجاه هشام ربيع بعد 100 يوم فقط من زواجهما!

كتب رفيف عبدالله
تصرف صادم من المطربة بوسي تجاه هشام ربيع بعد 100 يوم فقط من زواجهما! watanserb.com
المطربة بوسي وهشام ربيع
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وطن– تصدرت أنباء طلاق المطربة بوسي، من مصفف الشعر هشام ربيع، بعد 100 يوم من زواجهما، مواقع التواصل الاجتماعي.

الزوجة الأولى إلى الواجهة

وعلى الرغم من أن بوسي وزوجها لم يصرحا بأي شيء حتى الآن، إلا أن تصرفاتهما الصادمة تجاه بعضيهما جعلت الجمهور يخمن حدوث الانفصال.

في البداية، ألغت المطربة الشعبية متابعة زوجها عبر  “انستجرام”، وقام هو بنفس الأمر تجاهها.

ثم قامت بوسي بحذف جميع الصور التي تجمعها بهشام ربيع، من ضمنها صور زفافهما الذي كان قبل 4 أشهر.

المطربة بوسي وزوجها هشام ربيع

وبرزت زوجة هشام ربيع في الصورة، حيث قام الأخير بإعادة متابعتها من جديد عبر “انستجرام”. وهو الأمر الذي جعل الجمهور يخمن عودتهما إلى بعض من جديد.

عليا الطلاق أبوظ الجوازة

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وكانت قد انتشرت فيديوهات كثيرة من حفل زفاف بوسي، منها فيديو ظهرت فيه المطربة غاضبة وتقول “عليا الطلاق أبوظ الجوازة”.

وكانت بوسي تستعد لإلقاء باقة الورود على صديقاتها، فجاء شخص يتحدث معها، لتتحول ملامحها إلى الغضب وقالت له: “عليا الطلاق أبوظ الجوازة عادي أنا هابة مني”.

عدد زيجات بوسي

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ويعد هذا الزواج الثاني لبوسي بعد انفصالها عن زوجها ومدير أعمالها فطين سعيد.

أما هشام ربيع، صاحب سلسلة محلات لتجميل الشعر والحلاقة ، فقد انفصل عن زوجته أم أولاده منذ فترة. ثم نشأت علاقة صداقة بينه وبين الفنانة بوسى وتحولت إلى مشاعر حب تكللت بالزواج.

هذا وقد تكتمت الفنانة الشعبية على تلك الزيجة كي تأمن أي أزمة مع طليقها فطين ووالد ابنها الوحيد.

والد بوسي

وكان المطرب الشعبي، سعد الصغير، قد شن هجوماً لاذعاً على بوسي بعد ساعات من وفاة والدها الشهر الماضي.

وكشف سعد الصغير في تسجيل نشره برنامج “عرب وود”، كواليس الأيام الأخيرة في حياة والد بوسي.

وأعرب سعد الصغير عن غضبه الشديد من بوسي، بسبب ما فعلته مع والدها.

وأكد المطرب الشعبي أنه عانى كثيرا مع والده وهو صغير، ولكنه لم يشعر بالغضب أو المشقة من مساعدة الأب ماليا كل شهر.

كما أكد أن والد بوسي لم يكن يرغب سوى في إلقاء السلام عليها قبل وفاته، بعد أن حرمته من حضور زفافها الأخير.

وكانت آخر كلمات الأب عن ابنته بوسي: “حسبي الله ونعم الوكيل”.

بوسي تثير استياء جمهورها باستعراض جسدها بفيديو جديد ومُتابعة تحرجها

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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