تشارلز ملكا لبريطانيا.. وريث العرش بعمر 3 سنوات وجدل زواجه من ديانا

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وطن– تتجه أنظار العالم الآن نحو الأمير تشارلز، أمير ويلز، والذي أصبح الآن ملكا جديدا على بريطانيا، خلفا لوالدته الملكة إليزابيث الثانية التي أعلن خبر وفاتها مساء، الخميس.

وفاة الملكة إليزابيث الثانية

وكان قصر “باكنجهام” أعلن مساء، الخميس، رسميا عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية “بسلام ظهيرة اليوم في قلعة بالمورال، بحسب الموقع الرسمي للقصر الملكي البريطاني.

وتوفيت الملكة إليزابيث عن عمر يناهز 96 عاما بعد فترة حكم استمرت 70 عاما هي الأطول في بريطانيا، وبذلك أصبح ابنها الأمير تشارلز ابنها الأكبر البالغ من العمر (73 عاما) هو ملك بريطانيا تلقائيا.

كما أن تشارلز أصبح قائدا لكومنولث يضم 14 دولة أخرى، من بينها أستراليا وكندا ونيوزيلندا.

ويلي الأمير تشارلز الذي أصبح ملكا للبلاد بوفاة والدته الملكة في ترتيب الخلافة، الأمير ويليام دوق كامبريدج الابن الأكبر لأمير ويلز، بينما الثالث في الترتيب هو الأمير جورج الابن الأكبر لدوق كامبريدج.

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وتليه شقيقته الأميرة شارلوت وشقيقهما الأصغر الأمير لويس. والسادس في الترتيب هو الأمير هاري دوق ساسكس، الابن الأصغر لأمير ويلز.

نشأة الأمير تشارلز وتعليمه

ومعروف أن تشارلز ولد في العام 1948 وتحديدا يوم 14 نوفمبر، في قصر باكنغهام بالعاصمة البريطانية لندن.

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ووالد تشارلز هو الأمير الراحل فيليب دوق إدنبرة، ووالدته هي الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت اليوم بعد صراع طويل مع المرض.

نجل الملكة إليزابيث درس في كلية “ترينيتي” بجامعة كامبريدج وتخرج منها عام 1970، كما تخرج من كلية سلاح الجو الملكي في كرانويل عام 1971

جدل زواجه من الأميرة ديانا

وحدير بالذكر أنه في العام 1981 وتحديدا يوم 29 يوليو، تزوج تشارلز من الأميرة ديانا وعقد زفافها على أمير ويلز في كاتدرائية القديس بولس. وقد لاقى إقبالًا جماهيريًا على التلفاز، إذ وصل عدد المشاهدين إلى 750 مليون مشاهد.

وفي أثناء زواجها حملت ديانا عدة ألقاب كــ أميرة ويلز – دوقة كورنوول – دوقة روثساي – كونتيسة تشيستر وبارونة رينفرو. وأنجبت ولدين هما الأمير ويليام و الأمير هاري وهما في المركز الثاني والخامس لتولي العرش البريطاني على التوالي.

وكان جمال الأميرة ديانا وجاذبيتها قد جعلاها محط اهتمام الإعلام العالمي أثناء زواجها وبعده، لينتهي زواجها من تشارلز بالانفصال في 28 أغسطس 1996.

وتوفيت ديانا في أغسطس عام 1997 عقب حادث تصادم غامض إلى اليوم تلاه حزن شعبي شديد.

ووقع حادث وفاة الأميرة عندما كانت ديانا رفقة صـديقها عماد الفايد الملقب بـ “دودي” ابن رجـل الأعمال محمد الفايد، عندما دخلت السيارة نفقا وفقدت اتزانها وتوفي كل من السائق ودودي عقب الحادث مباشرة، وكان الحارس الشخصي في حالة حرجة وفاقدا للوعي، وكانت ديانا في حالة خطيرة جداً أيضا. ولم تستطع سيارة الإسعاف نقل أي من الضحايا إلا بعد مضى ساعة بعد أن تم إخراجهم من حطام السيارة.

وبعد وصول الأميرة ديانا للمستشفى أجرى لها الجراحون عملية لإيقاف النزيف عن الوريد الممزق، إلا أن قلبها توقف فجأة لأثناء العملية وحاول الأطباء إنعاشها لكن كل المحاولات فشلت.

وماتت الأميرة ديانا في تمام الساعة 3:57 من صباح يوم 31 أغسطس 1997 وهي في ريعان شبابها حيث كانت تبلغ من العمر (36 عاما). وشاهد جنازتها نحو 2.5 مليون شخص حول العالم.

الأميرة كاميلا باركر بولز زوجة تشارلز الحالية

وبعدها تزوج تشارلز من الأميرة كاميلا باركر بولز في 9 إبريل، عام 2005 ولا تزال زوجته حتى الآن.

وعام 1993 كشف عن علاقته مع كاميلا باركر بولز بعد نشر محتوى مكالمة هاتفية بينهما تعود إلى عام 1989.

كما بث وثائقي “الأمير تشارلز” عام 1994، جانبا من الحياة الخاصة والدور العام له، والذي اعترف فيه تشارلز بإقامة علاقة جنسية خارج إطار الزواج.

وفي 29 يناير 1999، كان أول ظهور علني له مع كاميلا بعد مشاهدتهما وهما يغادران فندق ريتز كارلتون في لندن.

تشارلز أميرا لويلز وتشيستر

وفي 26 يوليو 1958 سُمي تشارلز أميرا لويلز وتشيستر بعد أن نصبته والدته الملكة الراحلة إليزابيث، أمام البرلمان ليصبح الأمير رقم 21 لويلز والأول منذ عام 1936، كما أنه استلم مقعده في مجلس اللوردات بـ11 فبراير 1970.

وتشارلز هو صاحب أطول مدة لوريث للعرش الملكي البريطاني في التاريخ حيث أصبح وريثا للعرش بعمر الثلاث سنوات بعد وفاة جده وتسلم والدته العرش.

وهو أيضا أول وريث عرش يحصل على شهادة جامعية في التاريخ.

ومن هواياته المفضلة لعب البولو والتزلج والصيد، والكتابة والرسم والزراعة

وكانت والدته الملكة إليزابيث الثانية نصبت ملكة على عرش بريطانيا بعمر 25 عاما، عندما توفى توفي والدها الملك جورج السادس عن عمر 56 عاما في 6 فبراير عام 1952.

وعند وصول الملكة التي أعلن خبر وفاتها اليوم إلى العرش حينها، أصبح الأمير تشارلز – بصفته الابن الأكبر للملكة – الوريث الواضح في سن الثالثة.

وفي عام 1955 قام قصر كلارنس بإعلان أن تشارلز لن يتلقى تعليمه في المنزل، بل في مدرسة ما يجعله أول ولي عهد يتلقى تعليمه خارج القصر الملكي. ويعتبر الأمير أكبر ولي عهد منذ الكومنولث.