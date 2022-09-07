فضيحة بالفيديو.. القبض على 40 سائحا أردنيا في كينيا أثناء قيامهم بالتسول!

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وطن- في واقعة مثيرة وغريبة، أعلنت الشرطة الكينية عن اعتقالها لـ ٤٠ سائحا أردنيًا بتهمة التسول في شوارع المدينة.

وقال قائد شرطة منطقة “مفيتا”، ماكسويل أغورو إن الشرطة اعتقلت الأردنيين بعد تلقيها بلاغا من بعض المواطنين موضحا أن المعتقلين ١٩ بالغا و ٢١ طفلا ورغم أنهم يحملون تأشيرات سياحية سارية المفعول إلا أن التسول انتهك شروط تأشيراتهم السياحية الأمر الذي قاد إلى اعتقالهم.

وأوضح أن المعتقلين كانوا يجمعون الأموال في البلدة القديمة وسوق ماريكيتي الخميس الماضي، لتمويل سفرهم إلى العاصمة نيروبي.

ونقلت هذه الوسائل أن الشرطة اصطحبت المعتقلين إلى محطتها الرئيسية للتحقيق معهم وأن التحقيق أثبت انتهاكهم لشروط إقامتهم بعدما تحولت صفاتهم من سياح إلى متسولين مؤكدا أنه سيتم تحويلهم إلى مكتب الهجرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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وفي أول تعليق على الموضوع، قال الناطق باسم وزارة الخارجية هيثم ابو الفول أن الوزارة تتابع موضوع القبض على أردنيين في كينيا لمخالفتهم القوانين.

وقال “أبو الفول” في تصريحات لقناة “العربية”، إن السفارة الأردنية بنيروبي تتواصل مع السلطات الكينية بشأن المضبوطين، متوقعاً عودتهم للأردن خلال أيام.

قال الناطق باسم وزارة الخارجية هيثم ابو الفول لـ"العربية الأردن"، أن الوزارة تتابع موضوع القبض على أردنيين في كينيا لمخالفتهم القوانين.

وقال أبو الفول إن السفارة الأردنية بنيروبي تتواصل مع السلطات الكينية بشأن المضبوطين، متوقعاً عودتهم للأردن خلال أيام.

تابع #العربية_الأردن pic.twitter.com/3J5lX6leTS — العربية الأردن (@AlarabiyaJordan) September 7, 2022