الأربعاء, سبتمبر 7, 2022
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الهدهد

فضيحة بالفيديو.. القبض على 40 سائحا أردنيا في كينيا أثناء قيامهم بالتسول!

كتب سالم حنفي
القبض على 40 سائحا أردنيا في كينيا watanserb.com
القبض على 40 سائحا أردنيا في كينيا
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وطن- في واقعة مثيرة وغريبة، أعلنت الشرطة الكينية عن اعتقالها لـ ٤٠ سائحا أردنيًا بتهمة التسول في شوارع المدينة.

وقال قائد شرطة منطقة “مفيتا”، ماكسويل أغورو إن الشرطة اعتقلت الأردنيين بعد تلقيها بلاغا من بعض المواطنين موضحا أن المعتقلين ١٩ بالغا و ٢١ طفلا ورغم أنهم يحملون تأشيرات سياحية سارية المفعول إلا أن التسول انتهك شروط تأشيراتهم السياحية الأمر الذي قاد إلى اعتقالهم.

وأوضح أن المعتقلين كانوا يجمعون الأموال في البلدة القديمة وسوق ماريكيتي الخميس الماضي، لتمويل سفرهم إلى العاصمة نيروبي.

ونقلت هذه الوسائل أن الشرطة اصطحبت المعتقلين إلى محطتها الرئيسية للتحقيق معهم وأن التحقيق أثبت انتهاكهم لشروط إقامتهم بعدما تحولت صفاتهم من سياح إلى متسولين مؤكدا أنه سيتم تحويلهم إلى مكتب الهجرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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وفي أول تعليق على الموضوع، قال الناطق باسم وزارة الخارجية هيثم ابو الفول أن الوزارة تتابع موضوع القبض على أردنيين في كينيا لمخالفتهم القوانين.

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وقال “أبو الفول” في تصريحات لقناة “العربية”، إن السفارة الأردنية بنيروبي تتواصل مع السلطات الكينية بشأن المضبوطين، متوقعاً عودتهم للأردن خلال أيام.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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