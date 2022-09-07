الكشف عن فضائح مالية وجنسية في السفارة الإماراتية في بروكسل واتهامات للسفير بـ”الشذوذ”

- Advertisement -

- Advertisement -

وطن- كشف موقع “الإمارات ليكس” نقلا عما وصفها بـ”المصادر” عن فضائح مالية وجنسية في السفارة الإماراتية في بروكسيل، مشيرا إلى أن مراكز صنع القرار في “أبوظبي” منزعجة بشكل كبير جدا من سوء الأوضاع في السفارة بشأن تكرار الشكاوى والبلاغات حول سوء الأوضاع فيها.

وقالت المصادر إن السفارة الإماراتية في العاصمة البلجيكية “بروكسيل” تعيش حالة من الاستقطاب الحاد والنزاعات وصلت إلى حد القطيعة التامة بين السفير محمد السهلاوي وطاقم السفارة، عدا عن وجود نزاعات شخصية بين كبار الموظفين.

فائح جنسية للسفير

وأكدت المصادر على أن السفير “السهلاوي” لا يتواصل نهائيا مع طاقم السفارة ويبدو منعزلا طول الوقت، مشيرة إلى أنه متعجرف ومتغطرس فضلا عن فضائحه المتعلقة بـ”المثلية الجنسية”.

ولفتت المصادر إلى أن الخارجية الإماراتية فتحت تحقيقا في البلاغات التي وردت حول المخالفات في السفارة والتي تتعلق بفضائح جنسية ومالية ورشاوى وسوء استغلال المنصب.

تخطيط لإرسال لجنة تحقيق

ونوهت المصادر إلى ان وزارة الخارجية تخطط لإرسال لجنة للتحقيق في الشكاوى، حيث تعتزم اللجنة لقاء “السهلاوي” وكبار الموظفين.

- Advertisement -

وأكدت المصادر على أن الحديث يدور عن شبهات تتعلق بادعاءات حول التحرش الجنسي، واستغلال النساء، واختفاء هدايا من مقر السفارة.

تورط حمد الشامسي في تهريب الآثار المصرية

يشار إلى أن لدى سفارات الإمارات في الخارج مسلسل طويل من الفضائح التي لاحقت دبلوماسيو الدولة، تمثلت إحداها في ضبط السفير الإماراتي في مصر حمد الشامسي بتهريب آثار مصر وبيعها لأفراد في مزادات عالمية في أوروبا ثم تبيّن أنه كان يستخدم صفته كسفير للقيام بهذه العملية إضافة إلى استخدام حمد مبارك الشامسي مدير جهاز الأمن السابق لتسهيل عملياته الاحتيالية.

سفير الإمارات في تونس يختلس مكافآت الموظفين

- Advertisement -

كما سبق أن تم الكشف عن فضيحة مدوية لسفير الإمارات في تونس راشد محمد المنصوري تتعلق بسرقة مكافآت مالية مخصصة لموظفي السفارة.

وأظهرت وثائق أن السفير المنصوري استولى بشكل تعسفي على المكافآت المالية المخصصة لموظفي السفارة على مدار أكثر من عامين.

ومن بين تلك المكافآت التي نهبها السفير المنصوري ما يسمى اكراميات القمة العربية التي انعقدت في تونس في آذار/مارس 2019.

علاقة يوسف العتيبي في فضيحة الصندوق الماليزي

كما برز مؤخرا اسم سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية يوسف العتيبة الذي ارتبط مرارا اسمه بملفات فساد مثيرة للجدل.

إذ سبق أن كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن حصولها على وثائق قضائية، تشير إلى أن شركات مرتبطة بالعتيبة على علاقة بعملية احتيال على صندوق استثمار تابع للحكومة الماليزية تثبت ضلوعه بالاحتيال على صندوق استثمار ماليزي بمليارات الدولارات.

والمعلومات التي تم كشفها تتضمنها التسريبات خطيرة ورافقتها مطالب عديدة بالبحث في مسألة الحصانة الدبلوماسية، لأنه وفقا لاتفاقية فيينا الخاصة بحماية الدبلوماسية، فإن أي نشاطات يقوم بها عضو أي هيئة دبلوماسية خارج عمله الدبلوماسي لن يحظى خلالها بالحماية القانونية.

تورط مسؤول في قنصلية الإمارات في الهند في عملية تهريب ذهب

ومؤخرا وسعت السلطات الهندية تحقيقاتها بفضيحة تهريب ذهب قيمته مليونا دولار أمريكية في حقيبة تابعة لقنصلية الإمارات في كيرلا جنوب البلاد.

وأفادت وسائل إعلام هندية بأن السلطات فتح تحقيقا مع مسئولين في كيرلا بينهم رئيس الجمعية التشريعية سريرام كريشنان.

وتشتبه السلطات في أن سريرام كريشنان نسق عملية تسلم الذهب المهرب مع مسؤول في قنصلية الإمارات الذي تواطؤ بدوره في عملية التهريب.