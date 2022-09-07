الأربعاء, سبتمبر 7, 2022
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اقتصاد

السودان.. توقعات بارتفاع كبير وجنوني للدولار في السوق السوداء

كتب باسل النجار
سعر الدولار watanserb.com
سعر الدولار في السوق السوداء بالسودان اليوم
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وطن – توقع محللون أن سعر الدولار في السوق السوداء بالسودان، سوف يشهد ارتفاعا كبيرا داخل هذه السوق الموازية بداية من تعاملات الأسبوع المقبل.

سعر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

وكان سعر الدولار داخل السوق السوداء بالسودان، شهد أمس ارتفاعا بعد هبوط استمر لأيام ووصل إلى سعر 576 جنيها للدولار.

وبحسب ما أفاد به محللون لـ(وطن) فإن سـعر الدولار من المحتمل أن يشهد قفزة كبيرة، مع بداية تعاملات الأسبوع المقبل.

وأرجع المحللون سبب ذلك بسبب زيادة الطلب على العملة الخضراء وعدم توفرها في البنوك، الأمر الذي سيتسبب برفع سعرها في السوق الموازية.

ويعاني السودان أزمة اقتصادية حادة نتجت عن أزمة سياسية أدخلت البلاد في نفق مظلم، ولا توجد أي مؤشرات على وجود حل لهذه الأزمة حتى الآن وسط تمسك العسكر بالحكم وانتهاج سياسة القمع والتنكيل بالمعارضين.

سـعر الدولار في السودان اليوم بالبنوك

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ووصل سعر شراء الدولار داخل بنك “الخرطوم” الحكومي إلى 574 جنيهاً، فيما جاء سعر بيع الدولار داخل ذات البنك عند 578.30.

سعر اليورو في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر اليورو في السودان لدى السوق السوداء عند 569.40 جنيهاً.

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فيما جاء متوسط سعر اليورو في بنوك السودان عند 571.41 جنيهاً.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالسوق السوداء

الجنيه الإسترليني حقّق اليوم، سعر 665.84 جنيهاً في السوق السوداء بالسودان.

فيما جاء متوسط سعر الإسترليني داخل بنوك السودان، عند 654.36 جنيهاً.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالسوق السوداء

وسجّل سعر الريال السعودي اليوم في السودان، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 153.06 جنيهاً.

فيما بلغ سعر الريال السعودي داخل بنوك السودان اليوم، 151.14 جنيهاً كمتوسط سعر.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم بالسوق السوداء

جاء سعر الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء بمستوى 157.26 جنيهاً.

فيما جاء سعره داخل البنوك السودانية بشكل تقريبي عند 156.71 جنيهاً للشراء.

سعر الريال القطري في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر الريال القطري داخل السوق السوداء بالسودان اليوم، عند 157.35 جنيهاً.

فيما جاء متوسط سعر الريال القطري داخل البنوك عند 152.72 جنيهاً.

وتنصح (وطن) متابعيها في السودان، بالتحقق من الأسعار عبر أكثر من مصدر قبل تنفيذ أي عملية مالية.

المصدروطن - متابعات
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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