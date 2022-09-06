الثلاثاء, سبتمبر 6, 2022
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الهدهد

فيديوهات وصور جديدة تكشف اعتداء علي مندني على طبيب نادي “السيب” العماني!

كتب سالم حنفي
علي مندني watanserb.com
اعتداء علي مندني على أحد أعضاء الجهاز الطبي بنادي "السيب" العماني
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وطن – كشفت مقاطع فيديو وصور جديدة عن اعتداء رئيس جهاز الكرة بنادي “العربي” الكويتي علي مندني بالإعتداء على أحد أعضاء الجهاز الطبي بنادي “السيب” العماني، في حين تردد إشاعات أنه طبيب الفريق، وذلك في أعقاب الأحداث المؤسفة التي شهدها انتهاء مباراة الفريقين في كأس الاتحاد الآسيوي.

وأظهر مقطع فيديو لحظة اعتداء “مندني” على طبيب فريق نادي “السيب” العماني، حيث توجه بقوة نحو الطبيب وركله في رأسه أثناء سقوطه على الأرض.

كما نشر الإعلامي والناقد الرياضي الكويتي، مطلق نصار الشريفي، صورة واضحة تكشف اعتداء “مندني” على طبيب فريق “السيب”، معلقا عليها بالقول:” كما طالبنا حارس العربى بالاعتذار من الاخوه العمانيين نطالب رئيس جهاز الكره على مندنى بالاعتذار بعد هذه اللقطه واعتداءه على احد اعضاء فريق السيب وهو الحكم الدولى السابق والقدوه للاعبى فريقه منظر محزن !”.

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وكانت مباراة الفريقين، قد شهدت اعتداءات واشتباكات عديدة، لكن تدخل رئيس جهاز الكرة علي مندني كان الحدث الأبرز، خاصة أنه حكم دولي سابق.

اعتذار سليمان عبدالغفور للشعب العماني

يشار إلى أن حارس مرمى وقائد فريق النادي “العربي” الكويتي سليمان عبدالغفور قد قدم اعتذارا للشعب العماني ونادي “السيب”، وذلك على إثر ما حدث عقب انتهاء المباراة.

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وقال “عبد الغفور” في بيان له نشره عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: ”أنا سليمان عبد الغفور لاعب العربي الكويتي، أعتذر من الجهاز الإداري ولاعبي السيب العُمانيين فقط لكن المحترفين وأحد أفراد الطاقم الطبي غير محترمين ولا يجب احترامهم“.

وأضاف قائلا: “على مدار مسيرتي في الملاعب المستمرة 14 عاما لم أتهجم على أحد وعلاقتي مع الجميع سواء على الصعيد المحلي أو الدولي قائمة على المودة وتقبل الخسارة ومهما وقع من أحداث لا تخرج عن نطاق الروح الرياضية لكن عندي خطوط حمراء لا أسمح لأي شخص مهما كان بتخطيها“.

وفي توضيح منه لما حدث، قال “عبدالغفور”: “أول شيء لاعب السيب المحترف شاط علي الكرة بعد صفارة النهاية ولم يعتذر وبعدها قلت له أنا احترمك فاحترمني على الأقل ورد مرة ثانية وكرر لفظا ضدي. أما المحترف الثاني فلم يكن له أي علاقة بالواقعة وتم تبديله فسب والدتي وهذا شيء لا يرضاه أي شخص في العالم وأنا لا أسمح أن يتجرأ شخص ويتلفظ بهذا اللفظ ضدي“.

وتابع قائلا: “قد أكون ما فعلته خطأ لكن كل شخص له قدرة على التحمل وفي هذه اللحظة لم أقدر على تمالك أعصابي. وثانيا اعتذر للشعب العُماني وجماهير نادي السيب ولاعبي النادي والجهاز الإداري وللجميع ما عدا المحترفين الأجانب بالفريق“.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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