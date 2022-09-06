الثلاثاء, سبتمبر 6, 2022
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الهدهد

سودانيون يرفضون استلام مساعدات سعودية بعد اشتراط تصويرهم (شاهد)

كتب سالم حنفي
مساعدات السعودية watanserb.com
سودانيون يرفضون استلام مساعدات سعودية
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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر رفض متضرري السيول في السودان استلام المساعدات السعودية، عقب الاشتراط عليهم التصوير وتوثيق عملية تقديم المساعدات، الأمر الذي مثل إهانة لهم.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد ظهرت المساعدات السعودية التابعة لجمعية “مكة” على الأرض، في حين عبر أحدهم برفض الجميع استلامها بسبب اشتراط الجمعية تصوير المتضررين أثناء استلامهم المساعدات.

وبحسب ما هو متداول، فإن الفيديو تم تصويره في قرية ود الشافعي في ولاية الجزيرة، حيث أكد مصور الفيديو، انهم اكتشفوا أن عملية توزيع المساعدات فيها “ذل وإهانة” للأسر، فرفضوها “جملة وتفصيلا”.

وأكد مصور الفيديو على أن لا أحدا من القرية استلم مساعدات، منبها على الجميع عدم الالتفات لأي ترويج حول تسليم المساعدات، مؤكدا على أن كل “الإغاثة” سيتم إرجاعها.

فيضانات تغمر مناطق واسعة من السودان

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وتعرضت العديد من الولايات السودانية خلال الأيام الماضية إلى سيول كبيرة، حيث غمرت مياه الفيضانات مناطق واسعة وباتت آلاف الأسر في العراء.

فيضانات السودان

وذكرت بيانات حكومية أن أكثر من 10 آلاف أسرة في شمال ووسط وشرق السودان باتوا في العراء في ظل ظروف إنسانية وصحية صعبة للغاية جراء السيول والأمطار التي اجتاحت عدد من مناطق البلاد.
تضرر 34 ألف منزل جراء الفيضانات

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وتسببت الأمطار الغزيرة والسيول في دمار كلي وجزئي هائل طال أكثر من 34 ألف منزل بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن هيئة الدفاع المدني.

أكثر من 10 آلاف أسرة في السودان باتوا في العراء في ظل ظروف صعبة جراء السيول والأمطار

وقالت الأمم المتحدة، نقلا عن البيانات الحكومية السودانية إن 226 ألف شخص تأثروا بالفيضانات.

وكانت أكثر المناطق تضررا ولايات القضارف وكسلا وشمال وجنوب كردفان إضافة الى إقليم دارفور، وفقا للأمم المتحدة.

وحذرت الأمم المتحدة من أن السيول والفيضانات الناجمة عنها يمكن أن تؤثر على 460 الف شخص، وهو رقم أعلى من المتوسط السنوي للمتضررين الذي بلغ 388 ألفا بين عامي 2017 و2021.

وكانت السودان قد أعلنت حالة الطوارئ في ست ولايات بسبب الفيضانات، حيث ارتفعت حصيلة الفيضانات الناجمة عن السيول إلى 112 قتيلا.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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