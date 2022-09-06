سعر الدولار في السودان الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 .. ارتفاع صادم للجنيه الإسترليني!

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وطن– شهد سعر الدولار في السودان، اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، استقراراً ملحوظاً وفق نشرة صادرة عن بنك الخرطوم، أكبر البنوك الحكومية، في حين شهِد سعر الجنيه الإسترليني ارتفاعاً كبيراً.

سعر الدولار في السودان اليوم

سجّل سعر الدولار في السودان اليوم 574 جنيهاً للشراء، و578.30 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

وبلغ سعر اليورو، اليوم الثلاثاء، في السودان في البنوك 570.78 جنيهاً للشراء، و575.06 جنيهاً للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

وسجّل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان 663.77 جنيهاً للشراء، و668.75 جنيهاً للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجّل سعر الريال السعودي مقابلَ الجنيه السوداني اليوم 152.45 جنيهاً للشراء، و153.60 جنيهاً للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

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سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 156.40 جنيهاً للشراء، و157.57 جنيهاً للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

كما سجّل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 156.91 جنيهاً للشراء، و158.09 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم في السودان

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بينما سجّل سعر الدينار البحريني في السودان اليوم في السوق الرسمية سعر 1522.9 جنيهاً للشراء، و1534.34 جنيهاً للبيع.

الاقتصاد السوداني

ويواجه السودان مأزقًا اقتصاديًا حادًا مع ارتفاع معدل التضخم لمستويات غير مسبوقة في الأشهر الماضية، ما تسبّب بدوره في أزمة سيولة حادة لدى البنوك؛ نتيجةَ شحّ نقود البنكنوت في الجهاز المصرفي، وهو ما تزامن مع التدهور المستمر لقيمة الجنيه مقابل الدولار في الفترة الماضية.

وبالأساس، تعود الأزمة المركّبة الراهنة إلى تدهور عائدات صادرات البلاد من النفط، منذ انفصال الجنوب في عام 2011، في الوقت الذي لم تستطع فيه الموارد الأخرى -على غرار الذهب- سدّ العجز التجاري المتزايد.

في حين يعود نقص العملات الصعبة إلى التراجع الشديد في الصادرات النفطية؛ جرّاء انفصال جنوب السودان منذ عام 2011، حيث لم تحقق المساعي التي بُذلت لتنمية موارد النقد الأجنبي من مصادر أخرى، مثل الذهب، لتعويض هذه الفجوة نتائج بارزة، وهو ما تكشفه العائدات المحدودة من الذهب.