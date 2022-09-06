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الهدهد

“ساند مان Sandman”.. إباحية وشذوذ من “نتفليكس” ومطالب بمنعه في الخليج

كتب باسل النجار
ساند مان Sandman watanserb.com
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وطن- تسبب محتوى مسلسل “ساند مان Sandman” الشهير الذي يبث حاليا على شبكة “نتفليكس” وشمل مشاهد إباحية وشذوذ جنسي، في مطالبات واسعة داخل دول الخليج بضرورة منع عرض هذا المسلسل.

“نتفليكس” تروج للشذوذ عبر مسلسل “Sandman”

وفي هذا السياق طالب الناشط السعودي البارز والذي يحظى بمتابعة واسعة على تويتر عبدالله الخريف، المتخصص بالإدارة والإعلام الرقمي، بحجب مسلسل “ساند مان” في الخليج بسبب مخالفته القيم الإسلامية والعربية وبثه أفكار خبيثة.

وقال “الخريف” في تغريدة له رصدتها (وطن):”بصوت خليجي واحد ضد محتوى “نتفلكس” المخالف للقيم لجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني بدول الخليج تطالب بإزالة محتوى المخالف من “نتفلكس”.”

وتابع موضحا:”والمقصود المحتوى المشجع للشذوذ والترويج له والمحتوى القائم على الترويج لأفكار ضد قيمنا وآخرهم مسلسل “Sandman” المقرف الذي تحورت قصته الأصلية لمثلية.”

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ويشار إلى أن أحداث مسلسل ”The Sandman“، تدور حول عالم تتحكم فيه ظواهر مثل الأحلام والموت والرغبة، وبلغت ميزانية إنتاجه حوالي 165 مليون دولار.

والمسلسل مستوحى من قصص مصورة كتبها “نيل جايمان” التي تحمل الاسم نفسه.

حجب نتفليكس في الكويت.. قرار بعد الفيلم المثير “أصحاب ولا أعز”

مطالبات بمنع عرض “ساند مان”

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وتفاعل العديد من النشطاء مع دعوة عبدالله الخريف، لمنع عرض هذا المحتوى بدول الخليج، والذي شمل مشاهد إباحية صريحة وتحريض على الشذوذ الجنسي والمثلية.

وفي هذا السياق كتب ناشط باسم “سعود” مطالبا الجميع بمقاطعة “نتفليكس”:”الخطوة الاولى يا عبدالله تبدأ مننا نحن، فاذا جميعنا الغى الاشتراك و توقف عن مشاهدة قذارتهم، فسنرى الفرق.”

وأضاف:”انا عن نفسي الغيت اشتراك نيتفلكس من بداية السنة، و كان افضل قرار سويته هالسنة.”

فيما أكد خالد أنه ألغى اشتراك شبكة “نتفليكس” منذ عامين وكتب:”من أول ما بدأت بالانحراف تم إلغاء الاشتراك.. ولله الحمد سنتنين مرت ما فقدنا شي !!”

من جانبه دون عبدالله العاصمي:”إجراء موفق وواقعي، ولكن وبصدق، أشعر أن كل ما سيتم القيام به من حجب سيزيد من رغبة المشاهدين لمشاهدة ذلك الفيلم المحظور، ليرى ما سبب المنع، وليشبع رغبته في الفضول.”

وأكمل موضحا:”في ظل الفضاء الإلكتروني لم يعد الحجب ذو قيمة مجدية، وأعتقد أن التعويل على التنشئة السوية وتنوير عقول المتلقين أجدى.”

ويشار إلى أن شبكة “نتفليكس” هي شركة ترفيهية أمريكية أسسها ريد هاستنغز ومارك راندولف عام 1997.

وتتخصص هذ الشركة في تزويد خدمة البثّ الحي والفيديو، وفي عام 2013، توسعت “نتفليكس” بإنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية، وتوزيع الفيديو عبر الإنترنت.

ومؤخرا تتعمد “نتفليكس” إنتاج مسلسلات وأفلام تحتوي على مشاهد غباحية صريحة وترويج للشذوذ الجنسي، ما دفع العديد من المشاهدين العرب لإلغاء اشتراكها ومهاجمتها.

لماذا فقدت نتفليكس نحو مليون مشترك خلال عام 2022؟

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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