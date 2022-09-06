رجوة خالد آل سيف.. تسريب صورة وفيديو لها بملابس صادمة مع شاب وسيم!

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وطن– نشر حساب مختص بالشؤون الملكية، فيديو تم تسريبه لـ “رجوة خالد آل سيف”، خطيبة الأمير الحسين ولي عهد الأردن في حفل تخرجها.

حذاء رياضي لامع

وظهرت رجوة خالد آل سيف، البالغة من العمر 28 عاماً، في الفيديو، أثناء حفل تخرجها من جامعة سيراكيوز بنيويورك. وهي مرتدية حذاء رياضيا فضيًا عصريًا لا يتناسب مع قبعة وعباء التخرج الأمريكية الكلاسيكية.

وخرجت رجوة من بين الطلاب لتلتقط شهادتها على المسرح وابتسمت أمام الكاميرات.

بعد فترة وجيزة ، واصلت رجوة سيرها سعيدة بعد أن أنهت دراستها في الهندسة المعمارية وهي تنظر إلى الجمهور الحاضر دون أن تلاحظ أن سيدة مدت يدها لتهنئها.

ولم تتردد رجوة خطيبة الوريث الأردني في العودة بخفة ورشاقة، ومدت يدها للسيدة وصافحتها.

طبيعية ودودة

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وظهرت رجوة في صور أخرى طبيعية جداً، ودودة وسعيدة مثل أي خريجة بين أقرانها.

وكان زي التخرج يغطي شعرها الذي رأيناه في صورها التي نشرها الديوان الملكي الهاشمي.

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وارتدت رجوة القبعة الكلاسيكية باللون الأزرق الداكن، والتي كانت مطابقة لملابسها.

كانت رجوة سعيدة بهذه الصور بعد مجهود دراستها في الهندسة المعمارية. وهي مهنة تشاركها مع الملكة نور من الأردن ، والتي كانت أيضًا مهندسة معمارية عندما تزوجت الملك حسين الأول.

شاب وسيم

بالإضافة إلى ذلك ، ظهرت صورة غير رسمية لرجوة وهي ترتدي قبعة مقلوبة مع قميص من توقيع Obey مع شاب مجهول يرتدي بالضبط قميص جامعة سيراكيوز. وهو شاب وسيم للغاية يُعتقد أنه ابن شقيق الأميرة الراحلة ديانا، لويس سبنسر.

تنتمي رجوة إلى عائلة سعودية ثرية ، ولهذا السبب تم طلب الزواج في المملكة. حيث أنه من التقاليد أن يتم ذلك في منزل والد العروس.

وكانت العائلة المالكة الهاشمية قد سافرت من الأردن في أغسطس الماضي للاحتفال بخطوبة ولي العهد الأمير الحسين.

بعد ذلك ، ظهرت رجوة بملابس وأزياء أكثر أناقة. ربما نصحتها الملكة رانيا ، التي أعارتها حتى بعض المجوهرات وحتى حزامًا في نفس يوم خطبتها.

واستبدلت رجوة في صورها مع خطيبها، الأحذية الرياضية بالأحذية ذات الكعب العالي، واللون الفضي اللامع إلى ألوان داكنة.