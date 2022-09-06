الثلاثاء, سبتمبر 6, 2022
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انتحار طبيب مغربي يفجر غضب المغاربة.. فاجعة كبرى والسبب صادم!

كتب وطن
ياسين رشيد watanserb.com
ياسين رشيد
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وطن- أثارت حادثة انتحار الطبيب المغربي “ياسين رشيد” حالة من الصدمة والأسى لدى عائلته وأيضا لدى عموم المغاربة.

انتحار ياسين رشيد

وفي هذا السياق تداولت العديد من المصادر الإعلامية في المغرب، واقعة انتحار رشيد التي خلفت استياء وأسى وصدمة بين أقاربه كما بين زملائه الذين شاركوه المهنة ذاتها.

حيث وضع الطبيب ياسين رشيد حدا لمسيرة حياته وأيضا لمسار تكويني ودراسي حافل كطبيب مقيم عندما عُثر عليه يوم، الخميس 1 سبتمبر، منتحرا شنقا في غرفته بأحد المستشفيات الفرنسية حيث كان يمضي فترة تدريبية.
وفاة الطبيب المغربي الشاب، الذي كان قيد حياته يعمل طبيبا مقيما بالمستشفى الجامعي “ابن رشد” بالدار البيضاء بالموازاة مع متابعته دراسته في السنة الختامية-تخصص جراحة المسالك البولية-بكلية الطب والصيدلة بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، أثارت ردود فعل مستنكرة ومنددة بالأوضاع المهنية والتكوينية. وبممارسات يصفها الأطباء المقيمون والداخليون بأنها تدخل ضمن خانة “سوء المعاملة”.

إلى ذلك، فقد نصّبت أسرة الفقيد محاميا وستسلك جميع المساطر القانونية المخولة لها لكشف ملابسات الحادث والدوافع التي أدت إلى وفاته.

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انتحار الطبيب المغربي جاء بسبب الضغط

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وقد صرح مصدر مقرب من عائلة الطبيب المنتحر ياسين رشيد، نقلا عن صحيفة ” هسبريس” المغربية، بأن ” ذهاب ياسين إلى فرنسا من أجل تدريبه هناك، جاء هربا من معاناة كانت تعرضه لضغط وترهيب وتحرش نفسي وصلت حد منعه من التكوين التطبيقي في قاعة العمليات الجراحية”.

وشدد المصدر كذلك على “حدوث لبس في الرواية الرائجة؛ إذ لا يتعلق الأمر بضغوط من رئيس المصلحة بقدر ما كانت من طرف أستاذ مساعد ملتحق حديثا بالعمل في المركز الاستشفائي المذكور، ولم يكن ياسين وحده ضحية ممارسات تهديدية من طرفه، بل أيضا طلبة وأطباء مقيمون وداخليون آخرون”.

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وأكد المصدر ذاته، في إفادته لهسبريس، أن ” أسرة الفقيد سلكت مسطرة المتابعة القضائية عبر توكيل محام في القضية التي تتضمن شقين، إداري وقضائي”.

موردا أن ” الأسرة لها كامل الثقة في هيئات القضاء المختص وكذا إدارة المركز الاستشفائي وهيئة الأساتذة بكلية الطب لإنصاف ياسين ميتا على الأقل، بعدما لم ينصف حيّاً “.

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