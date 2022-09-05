“بث مباشر” يوثق اعتقال مدير أمن ميسان العراقية متلبسا بجريمة مُخلة

- Advertisement -

- Advertisement -

وطن – أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، الاثنين، اعتقال مدير الأمن الوطني في محافظة ميسان (شرق البلاد) بتهمة تلقي رشوة مالية، وذلك بتدخل من قوات الأمن العراقية.

القبض على مدير الأمن الوطني في ميسان

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، اليوم الاثنين، اعتقال مدير الأمن الوطني في محافظة ميسان “متلبساً بالجرم المشهود داخل مكتبه، بعد تلقيه رشوة مالية إثر ابتزاز مواطنين ومساومتهم”، بحسب ماذكرت عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.

وقالت الهيئة في ذات التدوينة إنها “تلقت عبر مصادرها السريَّة معلومات تفيد بإقدام مدير الأمن الوطني في ميسان بمساومة ذوي أحد المتهمين بالدعاوى التحقيقية المودعة لدى المديرية”.

وأضافت أن: “تلك المصادر أكدت طلب المشكو منه مبلغا من المال”.

- Advertisement -

وتابعت الدائرة أنها بعثت بـ فريق عمل من مكتب التحقيق التابع لها في محافظة ميسان، للتحري والتقصي عن تلك المعلومات.

إلى ذلك، فقد تدوال النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه قوات الأمن العراقية وهي تلقي القبض على مدير الأمن الوطني.

- Advertisement -

وعن تفاصيل الاعتقال قالت هيئة النزاهة الإتحادية العراقية أنه قد “تم نصب كمينٍ محكم للإيقاع بالمتهم، وذلك بعد أن تم الاتفاق بينه وبين المخبر التابع لقوات الأمن العراقية على تسليم مبلغ الرشوة البالغ 750 دولار، وقد تم ضبطه بالجرم المشهود متلبسا بتسلم مبلغ الرشوة.”

إلى ذلك، صرحت الهيئة أنها ” قامت بتنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرضه رفقة المتهم والمبرزات المضبوطة على قاضي التحقـيق المختص، الذي قرر توقيفه وفق أحكام المادة 307 من قانون العقوبات”.

تفاعل عراقي مع العملية

وضجت السوشيال ميديا في العراق بمقطع الفيديو الذي يظهر عملية اعتقال مدير الأمن الوطني في محافظة ميسان.

وفي هذا السياق علق ” قاسم أحمد” على عملية الاعتقال عبر تدوينة نشرها على موقع فيسبوك قائلا: “بصراحة المنظر كارثي بامتياز.. مع أن العملية بحد ذاتها نوعية وممتازة وبطولية للإطاحة بالرؤوس المجرمة المرتشية المخربة، لكن: هل من المنطق أن تداهم قوة ما مديرية أمن محافظة بالتصوير الحي لتلقي القبض على مدير المديرية تحت التصوير والتشهير، والتحقيق لم يبدأ بعد؟”

مضيفا أنه “ماذا لو اكتشفوا أن ما صوروه كمبارز جرمية ما كانت إلا ادلة مدسوسة، أو أدوات عمل ضمن مهام المديرية، أو أملاك شخصية فعلًا وصلت عنها تبليغات مضللة إلى هيئة النزاهة للإطاحة بالمتهم؟.”

متسائلا: “هل كانت عملية التصوير والتشهير على مواقع التواصل الاجتماعي قانونية؟”.

فيما أشاد صاحب حساب على موقع فيسبوك باسم ” الموسوي الجزائري ” بعملية الاعتقال وكتب أنه” عندما تصحوا عيون القانون ويتحرك بالحق سوف يتلاشى الظالمين وينعدم وجود المظلومين ولعنة الله على الظالمين ./ مدير الأمن الوطني في محافظة ميسان بالصورة والصوت إلقاء القبض عليه بتهمة التلبس بالرشوة .”