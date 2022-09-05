الجزائري رشيد بوديوة يكشف سر زواجه من امرأتين بليلة واحدة في أول ظهور

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وطن – بعد أن أثار الجدل من خلال عقد قرانه على زوجتين في يوم واحد، تداولت العديد من الصفحات في الجزائر أول ظهور لـ رشيـد بوديوة، عريس سكيكدة.

رشيـد بوديوة عريس سكيكدة

وتداولت العديد من الصفحات على موقع فيسبوك، تصريحات عريس سكيكدة، رشـيد بوديوة حول بعدما تصدر الترند من خلال زواجه بامرأتين في يوم واحد.

وقد صرّح “بوديوة” بشأن الضجة التي أحدثها خبر زواجه قائلا: “لم أكن أعلم أن زواجي سيحدث هذه الضجة الكبيرة”.

مضيفا: “الحمد لله لأني قصدت الحلال وزواجي كان أمام الله وعباده.. ولم أنوي قطّ نية الشهرة أو الإســاءة للنساء أو أي طرف.”

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وفي إشارة إلى الإشاعات المتداولة عن عدم رضى كلا الزوجتين عقد قرانهما في نفس اليوم قال عريس سكيكدة أن “الرضا كان هو أساس هذا الزواج.”

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وعن ردة فعله عن الكم الهائل من التعليقات ودود الفعل على زواجه، قال رشيد بوديوة إن”التعليقات السلبية في مواقع التواصل الاجتماعي، والكلام على أنني شخص غني ولهذا تم قبول الزوجتين بالزواج بي.. فهذا غير صحيح لأني لا أملك سكن خاص بي أو عقار.”

مضيفا في ذات السياق: “أشكر جميع من كتبوا تعليقات مساندة لي والله يهدي جميع مرضى القلوب.. فالحلال أصبح عجيب والحــرام أصبح عادي.. والله أعلى وأعلم بما في القلوب إني قصدت الحلال والرزق من الزواج.”

رشيد بوديوة جزائري يتزوج من امرأتين

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع زواج رشيد بوديوة.

حيث علق “زكي نميش” عبر حسابه على موقع فيسبوك: “ربي معاك سي رشيد بوديوة.. الشعب والإعلام الجزائري راه دخلك في حياتك الله يجيب الخير”



أما “خير الدين” فقد تحدث عبر حسابه على موقع فيسبوك عن قدرة رشيد بوديوة على إقناع كلا المرأتين، وكتب أنه “ليس من السهل أن تستطيع تقنع امرأتين بالزواج في يوم واحد وتجمعهما في عرس واحد، بكل رضا و قبول ومحبة وفرح.”

مضيفا أنه وحده شخص مثل “رشيد بوديوة يمكنه فعل ذلك” في إشارة ثناء ومدح للعريس الجزائري، الذي بات حديث مواقع التواصل.