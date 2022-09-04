الأحد, سبتمبر 4, 2022
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الهدهد

هكذا استقبل سعوديون الشيخ عكرمة صبري في مكة (فيديو)

كتب خالد السعدي
استقبال الشيخ عكرمة صبري watanserb.com
استقبال الشيخ عكرمة صبري في مكة المكرمة
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وطن– تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثّق استقبال عدد من السعوديين لخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري خلال زيارته لمدينة مكة المكرمة.

ووثّق الفيديو، استقبال قبيلة ذهيل للشيخ صبري، خلال زيارته لمكة المكرمة.

وأظهر الفيديو عدداً من السعوديين الذين اصطفوا أمام الشيخ عكـرمة، وألقَوا له قصائد شعرية؛ تعبيراً عن التَّرحاب به على هذه الزيارة.

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أثار هذا الاستقبال تفاعلاً واسعاً على موقع تويتر، فقال حساب باسم “سعوديون مع الأقصى”: “اخواننا من مكة يرحّبون بخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكـرمة صبري أثناء زيارته لمكة المكرمة. هذا هو الوجه الحقيقي لأبناء المملكة المناصر لفلسطين والقدس والأقصى”.

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وكتب “سري سمور”: “استقبال الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى ومفتي القدس وفلسطين سابقا،من أشقائنا في المملكة العربية السعودية…هذا هو ما يسعى العدو والذباب الإلكتروني…هذه هي الأصالة العربية المستندة إلى العقيدة الإسلامية التي بإذن الله لن تتزحزح..نسخة إلى أدرعي ورهطه”.

وغرد “محمد”: “استقبال الشيخ عكرمة صبري إمام المسجد الاقصى المبارك من قبل قبيلة هذيل في مكة المكرمة شرفها الله. نسأل الله زوال الطواغيت وتحرير العباد والبلاد”.

وتفاعل “موسى”:”شيوخ قبائل سعوديون يحتفون بقدوم الشيخ عكرمة صبرى خطيب مسجدنا الاقصى اثناء قدومه للملكة مكة المكرمة بابيات من الشعر واستقبال ارسم البسمة على وجهه.. للشعوب قصة أخرى”.

تكريم الشيخ عكرمة صبري في الأردن

من ناحية أخرى، حظي الشيخ عكرمة صبري بتكريم مهيب قبل أيام، من قِبل بيت الذاكرة في جبل اللويبدة، خلال زيارته للمملكة الأردنية الهاشمية.

وحضر التكريم عدد كبير من الشخصيات الوطنية الأردنية، على رأسهم الشيخ طراد الفايز وعدد من الكتاب والمثقفين.

في الوقت نفسه، أشاد خطيب المسجد الأقصى بدور ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، في “حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة من خلال الوصاية الهاشمية”.

وعرض الشيخ صبري، خلال حفل تكريمه، ما يتعرّض له المسجد الأقصى المبارك من اقتحامات يومية من المستوطنين، محذّراً من الحفريات الإسرائيلية الجارية تحت وحَول المسجد المبارك، بحسب صحيفة الدستور الأردنية.

كما أشار خطيب المسجد الأقصى، إلى أنّ قيام الإسرائيليين بهذه الحفريات، لاعتقادهم بأن أيّ زلزال قد يحدث بالمنطقة سيؤدي إلى انهيار المسجد.

المصدرالدستور + تويتر + فيسبوك
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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