مفاجأة بشأن ضابط التسوق الكويتي وهويته وأول إجراء رسمي ضده

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وطن- كشفت مصادر أمنية كويتية أنه تمت إحالة الضابط الكويتي الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يسيء للمواطنين، داخل أحد المراكز التجارية في منطقة “الشويخ”، إلى إدارة الأدلة الجنائية للوقوف على مدى تعاطيه أية ممنوعات جعلته بحالة غير طبيعية من عدمه.

أول إجراء رسمي ضد ضابط التسوق بالشويخ

وكان الضابط الكويتي الذي يحمل رتبة ملازم ويعمل في إدارة القوات الخاصة، قد تم إيقافه بتهمة إساءة استعمال السلطة واستخدام القوة ضد مواطنين داخل مركز التسوق المذكور.

وكشف مصدر أمني لصحيفة “الأنباء” المحلية، عن خط سير الضابط بعد هذه الواقعة، حيث توجه إلى إحدى وكالات السيارات في منطقة “الري” وصدرت عنه تجاوزات بحق موظفيها أيضا.

وبحسب ذات المصدر فقد توجه الضابط، وهو برتبة ملازم في القوات الخاصة، لاحقا إلى منزل شخصية مهمة جدا.

وطلب هذا الضابط أن يلتقي صاحب المنزل ليكلمه في أمر هام، ولدى توقيفه هرب إلى جهة غير معلومة، وذلك قبل أن ينتشر الفيديو ويتم ضبطه من قبل رجال المباحث الجنائية.

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ونقلت صحيفة “الأنباء” عن المصدر أن الضابط أحيل إلى الطب الشرعي للوقوف على حالته وسط ترجيحات بأنه في حالة غير طبيعية.

مرجحا أن تتم إحالته إلى المحكمة العسكرية جراء ما صدر عنه من تصرفات وسلوكيات غير لائقة، والتيومن شأنها الإضرار بسمعة رجال الأمن والذين يبذلون جهودا كبيرة في حفظ الأمن.

فيديو الضابط الكويتي بمركز تسوق في الشويخ

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وكان مقطع فيديو انتشر لضابط كويتي بالزي العسكري، وهو يعتدي ويستخدم القوة ضد المتواجدين في أحد مراكز التسوق.

الاكثر تداولاً :

في وسط ذهول المتسوقين ضابط كويتي يتجاوز الدور في أحد الاسواق

pic.twitter.com/9HSQwgvEyZ — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) September 3, 2022

ووفقاً للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد تعمّد الضابط التعامل بخشونة مع “الكاشير” وبعض الزبائن محاولاً تجاوز دوره في الطابور، مستغلّاً سلطاته.

وأظهر الفيديو الذي رصدته كاميرات المراقبة، دخول الضابط في نقاش حاد مع أحد المتواجدين في المكان الذي اعترض على تصرفه.

وكشف الفيديو عن استياء كبير بين المتواجدين في المكان، معبرين عن ذهولهم من تصرف الضابط الذي يفترض أن يكون قدوة لغيره.