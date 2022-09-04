الأحد, سبتمبر 4, 2022
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فيديو مقتل فتاة المنوفية أماني الجزار وقاتلها ينتحر بنفس السلاح (شاهد)

كتب باسل النجار
طالبة المنوفية وقاتلها watanserb.com
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وطن- تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا وثق لحظة مقتل فتاة المنوفية أماني الجزار، وإطلاق النار عليها من سلاح “خرطوش” كان يحمله قاتلها الشاب أحمد فتحي، الذي قتلها لرفضها الزواج منه مكررا بذلك سيناريو جريمة نيرة أشرف، التي قتلها زميلها بالجامعة محمد عادل.

مقتل فتاة المنوفية أماني الجزار

مقتل فتاة المنوفية أماني الجزار أمام أسرتها

وكشفت وزارة الداخلية المصرية أن الشاب قاتل فتاة المنوفية، تم العثور عليه مساء، اليوم الأحد، جثة هامدة على طريق مصر ـ الإسكندرية الزراعي، حيث أقدم على الانتحار بالسلاح ذاته الذي قتل به فتاة المنوفية أماني الجزار.

وقالت الداخلية المصرية في بيانها الذي نشرته على حسابها الرسمي بتويتر ورصدته (وطن)، إن الأجهزة الأمنية عثرت على جثمان مرتكب واقعة التعدى على إحدى الفتيات بدائرة مركز شرطة “بركة السبع” بالمنوفية بسلاح نارى (فرد خرطوش محلى الصنع) مما أدى إلى وفاتها.

أماني الجزار.. مصرية جديدة تُقتَل رمياً بالرصاص أمام منزل عائلتها

وتابع البيان أن واقعة انتحار الشاب أحمد فتحي قاتل أماني الجزار، وقعت بطريق (مصر / إسكندرية) الزراعى بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية.

أحمد فتحي

قاتل أماني الجزار انتحر بنفس السلاح

واستطردت الداخلية في بيانها:”منتحراً بذات السلاح النارى السابق إستخدامه فى إرتكاب الواقعة. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.”

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وكان المصريون استيقظوا اليوم على أنباء الجريمة المروعة التي وقعت أمس، السبت، عندما تلقت السلطات الأمنية بلاغا بمقتل أماني عبد الكريم الجزار (19 عاما)، طالبة بكلية التربية الرياضية، على يد شاب يدعى أحمد فتحي عميره من نفس القرية.

مقتل فتاة المنوفية أماني الجزار
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وكان مصدر طبي أكد بحسب ما نقلت وسائل الإعلام المصرية، أن مستشفي شبين الكوم استقبل الفتاة جثة هامدة، وبها آثار طلق ناري.

وقاتل أماني الجزار الذي انتحر لاحقا، هو الشاب أحمد فتحي الذي يقطن بنفس قريتها، وحاصل على مؤهل متوسط، ويبلغ من العمر 29 عاما.

وكان “فتحي” تقدم لخطبة فتاة المنوفية أماني الجزار، ولكنها رفضته كما رفضه أهلها لذا قرر قتلها.

وبعد رفضه من قبل أسرتها تربص القاتل أحمد فتحي، لأماني حتى تمكن منها وأطلق النار عليها من سلاح ناري أمام منزل أسرتها في المنوفية، وألحق بها إصابة مباشرة في ظهرها وفر هاربا قبل أن يعثر عليه منتحرا وجثة هامدة مساء اليوم.

مقتل فتاة المنوفية أماني الجزار

وبحسب شهادة الأهالي فإن أماني الجزار فتاة المنوفية، مشهود لها ولأهلها بالسمعة الطيبة والأخلاق والتفوق في دراستها، وأن أحمد فتحي قتلها لأنها رفضت الزواج منه وسبق أن تعرض لها في الشارع عدة مرات ونهرته فأقدم على الانتقام منها.

وأوضح أهالي المنطقة أن أماني رفضت ارتباطها بالشاب القاتل لسوء سلوكه وتعاطيه المخدرات، ففوجئوا بقيامه يغدر بها أمام منزل أسرتها في مشهد صادم ومروع أصاب المنطقة كلها بالحزن.

سيناريو نيرة أشرف وسلمى بهجت يتكرر

وشهدت مصر جريمتين مماثلتين هزا البلاد خلال الأشهر الماضية، ففي 20 يونيو الماضي، قام الطالب محمد عادل في جامعة المنصورة بذبح زميلته نيرة أشرف بالشارع أمام المارة لرفضها الزواج منه.

نيرة أشرف وسلمى بهجت وأماني الجزار

السلطات القضائية حكمت مؤخرا بإعدام محمد عادل، فيما طعن المحامي الشهير فريد الديب ضد حكم الإعدام.

كما أنه في 9 أغسطس الماضي شهدت محافظة الشرقية وتحديدا في مدينة الزقازيق، جريمة مشابهة بمقتل الطالبة سلمى بهجت التي طعنها زميلها إسلام محمد 17 طعنة في الشارع.

وسبب الجريمة هو ذات الأمر الذي دفع محمد عادل لجريمته وقتل نيرة أشرف، وهو أنها رفضت الزواج منه كذلك وأحاله النائب العام للمحاكمة الجنائية العاجلة.

المصدرالعربية ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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