فرح ناصر اضطرت لابتلاع ذبابة أثناء تقديمها النشرة (فيديو)

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وطن- تعرضت فرح ناصر المذيعة الكندية من أصل عربي، لموقف محرج أثناء تقديمها لإحدى النشرات الإخبارية على الهواء مباشرة بقناة كندية، لتكون ردة فعلها غير متوقعة.

وظهرت المذيعة “فرح ناصر” في برنامج على قناة ” جلوبال نيوز” في بث مباشر وهي تتحدث عن فيضانات باكستان وكانت تخبر المشاهدين، أن باكستان لم تشهد قط دورة متواصلة من الرياح الموسمية مثل هذه تمامًا. والتي تمثلت في ثمانية أسابيع من الأمطار الغزيرة المستمرة، ليتم إعلان حالة طوارئ وطنية”.

Sharing because we all need a laugh these days. Turns out it's not just @fordnation, I swallowed a fly on air today. (Very much a first world problem given the story I'm introducing). pic.twitter.com/Qx5YyAeQed — Farah Nasser (@FarahNasser) August 29, 2022

وفجأة تتغير ملامح وجهها لتوحي بالإمتعاض والتقزز بعد أن تفاجأت بذبابة تدخل في فمها بشكل مفاجىء، ولكنها أكملت قراءتها وكأن شيئا لم يكن وظهر إحساسها بهذا الأمر البشع على ملامح وجهها.

وقالت المذيعة التي لطالما واجهت فضوليين أثناء تقاريرها من الشارع لـ محطة CNN، إنها واصلت قراءة الأخبار على الرغم من شعورها بأن الحشرة كانت “ترفرف” في مؤخرة حلقها.

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ووصفت فرح الموقف بأنه “مقزز للغاية” إلا أنه حدث بسرعة كبيرة حيث كان من الصعب ملاحظة ذلك.

وعلقت ناصر في تغريدة على حسابها الخاص في “تويتر” على ما حدث بقولها:”أشارككم هذا المقطع لأننا جميعًا بحاجة إلى الضحك هذه الأيام”.

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وأضافت:” لقد ابتلعت ذبابة على الهواء اليوم. إلى حد كبير يبدو أنها مشكلة عالمية” واستشهدت بحادث مشابه وقع مع المسؤول الكندي Doug Ford.

Sharing because we all need a laugh these days. Turns out it's not just @fordnation, I swallowed a fly on air today. (Very much a first world problem given the story I'm introducing). pic.twitter.com/Qx5YyAeQed — Farah Nasser (@FarahNasser) August 29, 2022

وقالت قناة “TV News Now” على حسابها في “تويتر” مذيعة الأخبار التلفزيونية تبتلع ذبابة مباشرة على الهواء.

وتابعت:”ولكنها لا تزال قادرة على قراءة الأخبار داعية متابعيها للتصفيق لها ومنح تلك المرأة جائزة إدوارد آر مورو الآن تقديراً لعزمها.”

WATCH: TV news anchor @FarahNasser swallows a fly live on air — but still manages to read the news, earning applause from CNN’s @AlisynCamerota and @VictorBlackwell for her resolve: “Give that woman an Edward R. Murrow Award right now!” pic.twitter.com/dXnwhMgMDZ — TV News Now (@TVNewsNow) September 1, 2022

ردود فعل متباينة

وكانت ردة فعل المذيعة مفاجئة ومثيرة للإعجاب، حيث سيطرت على الأمر بطريقة احترافية وتمالكت أعصابها وأكملت نشرتها، ما أثار اعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل.

وقارن البعض هذه الحادثة بحادثة Doug Ford وهو مسؤول كندي بارز أثناء ابتلاعه نحلة خلال خطاب له.

وكتب أحد مستخدمي تويتر، “كنت أعرف أن شيئًا ما كان يزعجني بشأن تغطيتك لتلك القصة ولكن لم يكن لدي الوقت لفحصها أكثر.”

فيما كتب مستخدم آخر، “لقد تعاملت مع الأمر كمحترفة”.

وعلقت Delores :”مضحك لكنني لم أسمع صوت طنين أو ذبابة تحلق حول وجهها ، لقد ابتلعت للتو وقالت إنها ذبابة “.

وبحسب سيرتها الذاتية تُعد فرح ناصر أحد أكثر الوجوه شهرة في مدينة تورنتو الكندية في مجال العمل الإخباري، ونالت جوائز عدة عن تغطيتها المتميزة للعديد من الأحداث على مدار عقدين كاملين.

وتخرجت فرح في برنامج الفنون الإذاعية والتلفزيونية بجامعة تورنتو متروبوليتان، كما التحقت بجامعة وستمنستر في العاصمة البريطانية لندن.

وتعيش فرح في تورنتو مع زوجها وطفليها، ولديها شغف بالسفر حيث اصطحبت أسرتها الصغيرة إلى مناطق عدة في كندا وعبر آسيا وأوربا.