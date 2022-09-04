الأحد, سبتمبر 4, 2022
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فرح ناصر اضطرت لابتلاع ذبابة أثناء تقديمها النشرة (فيديو)

كتب خالد الأحمد
فرح ناصر watanserb.com
فرح ناصر
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وطن- تعرضت فرح ناصر المذيعة الكندية من أصل عربي، لموقف محرج أثناء تقديمها لإحدى النشرات الإخبارية على الهواء مباشرة بقناة كندية، لتكون ردة فعلها غير متوقعة.

وظهرت المذيعة “فرح ناصر” في برنامج على قناة ” جلوبال نيوز” في بث مباشر وهي تتحدث عن فيضانات باكستان وكانت تخبر المشاهدين، أن باكستان لم تشهد قط دورة متواصلة من الرياح الموسمية مثل هذه تمامًا. والتي تمثلت في ثمانية أسابيع من الأمطار الغزيرة المستمرة، ليتم إعلان حالة طوارئ وطنية”.

وفجأة تتغير ملامح وجهها لتوحي بالإمتعاض والتقزز بعد أن تفاجأت بذبابة تدخل في فمها بشكل مفاجىء، ولكنها أكملت قراءتها وكأن شيئا لم يكن وظهر إحساسها بهذا الأمر البشع على ملامح وجهها.

وقالت المذيعة التي لطالما واجهت فضوليين أثناء تقاريرها من الشارع لـ محطة CNN، إنها واصلت قراءة الأخبار على الرغم من شعورها بأن الحشرة كانت “ترفرف” في مؤخرة حلقها.

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ووصفت فرح الموقف بأنه “مقزز للغاية” إلا أنه حدث بسرعة كبيرة حيث كان من الصعب ملاحظة ذلك.

وعلقت ناصر في تغريدة على حسابها الخاص في “تويتر” على ما حدث بقولها:”أشارككم هذا المقطع لأننا جميعًا بحاجة إلى الضحك هذه الأيام”.

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وأضافت:” لقد ابتلعت ذبابة على الهواء اليوم. إلى حد كبير يبدو أنها مشكلة عالمية” واستشهدت بحادث مشابه وقع مع المسؤول الكندي Doug Ford.

وقالت قناة “TV News Now” على حسابها في “تويتر” مذيعة الأخبار التلفزيونية تبتلع ذبابة مباشرة على الهواء.

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وتابعت:”ولكنها لا تزال قادرة على قراءة الأخبار داعية متابعيها للتصفيق لها ومنح تلك المرأة جائزة إدوارد آر مورو الآن تقديراً لعزمها.”

ردود فعل متباينة

وكانت ردة فعل المذيعة مفاجئة ومثيرة للإعجاب، حيث سيطرت على الأمر بطريقة احترافية وتمالكت أعصابها وأكملت نشرتها، ما أثار اعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل.

وقارن البعض هذه الحادثة بحادثة Doug Ford وهو مسؤول كندي بارز أثناء ابتلاعه نحلة خلال خطاب له.

وكتب أحد مستخدمي تويتر، “كنت أعرف أن شيئًا ما كان يزعجني بشأن تغطيتك لتلك القصة ولكن لم يكن لدي الوقت لفحصها أكثر.”

فيما كتب مستخدم آخر، “لقد تعاملت مع الأمر كمحترفة”.

وعلقت Delores :”مضحك لكنني لم أسمع صوت طنين أو ذبابة تحلق حول وجهها ، لقد ابتلعت للتو وقالت إنها ذبابة “.

وبحسب سيرتها الذاتية تُعد فرح ناصر أحد أكثر الوجوه شهرة في مدينة تورنتو الكندية في مجال العمل الإخباري، ونالت جوائز عدة عن تغطيتها المتميزة للعديد من الأحداث على مدار عقدين كاملين.

وتخرجت فرح في برنامج الفنون الإذاعية والتلفزيونية بجامعة تورنتو متروبوليتان، كما التحقت بجامعة وستمنستر في العاصمة البريطانية لندن.

وتعيش فرح في تورنتو مع زوجها وطفليها، ولديها شغف بالسفر حيث اصطحبت أسرتها الصغيرة إلى مناطق عدة في كندا وعبر آسيا وأوربا.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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