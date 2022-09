فرح ناصر اضطرت لابتلاع ذبابة أثناء تقديمها النشرة (فيديو)

- Advertisement -

وطن- تعرضت فرح ناصر المذيعة الكندية من أصل عربي، لموقف محرج أثناء تقديمها لإحدى النشرات الإخبارية على الهواء مباشرة بقناة كندية، لتكون ردة فعلها غير متوقعة.

وظهرت المذيعة “فرح ناصر” في برنامج على قناة ” جلوبال نيوز” في بث مباشر وهي تتحدث عن فيضانات باكستان وكانت تخبر المشاهدين، أن باكستان لم تشهد قط دورة متواصلة من الرياح الموسمية مثل هذه تمامًا. والتي تمثلت في ثمانية أسابيع من الأمطار الغزيرة المستمرة، ليتم إعلان حالة طوارئ وطنية”.

Sharing because we all need a laugh these days. Turns out it's not just @fordnation, I swallowed a fly on air today.

(Very much a first world problem given the story I'm introducing). pic.twitter.com/Qx5YyAeQed

— Farah Nasser (@FarahNasser) August 29, 2022