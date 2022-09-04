الأحد, سبتمبر 4, 2022
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رياضة

ريال مدريد يبتكر تقنية جديدة في تنفيذ الركلات الحرة (شاهد)

كتب فارس أبو شيحة
ريال مدريد يبتكر تقنية جديدة على تنفذ الركلات الحرة المباشرة watanserb.com
ريال مدريد يبتكر تقنية جديدة على تنفذ الركلات الحرة المباشرة
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وطن – ابتكر نادي ريال مدريد تقنية جديدة على تنفيذ الركلات الحرة المباشرة، لاستخدمها من قبل لاعبي الفريق الملكي خلال التدريبات على ميدانه لهذا الموسم.

ونشر نادي ريال مدريد (الميرينغي)، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، التقنية الجديدة المبتكرة التي سيستخدمها اللاعبين في التدريبات على تنفيذ الركلات الحرة المباشرة بدقة واحترافية عالية.

تقنية ريال مدريد الجديدة

ويظهر في مقطع الفيديو، تواجد حائط يتكون من مجسمات من 5 لاعبين إلكترونيين. يتم التحكم بها عن بعد، من خلال جهاز بحيث تقفز تلك المجسمات إلى الأعلى، وهو ما يتشابه عما يفعله اللاعبون داخل أرضية ملعب المباراة للتصدى للكرة وإبعادها عن شباكهم.

ليست التقنية الأولى

كما وتداول النشطاء في وقت سابق، مقاطع فيديو في استخدام التكنولوجيا الآلية في تدريب حراس المرمى على التصدي للكرات، من خلال جهاز لتصويب الكرات على الحارس وكذلك تسريع تلك الكرات من خلال الجهاز الآلي.

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وحظيت التقنية الجديدة التي نشرها نادي ريال مدريد (الملكي)، التفاعل الواسع من قبل عشاق ومحبي كرة القدم في كافة أرجاء العالم، كما ووصلت عدد المشاهدات لمقطع الفيديو إلى 13 مليون مشاهدة حتى هذه الساعة.

دوري أبطال أوروبا 2022-2023

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ويستعد بطل دوري أبطال أوروبا ريال مدريد والأكثر تتويجاً بها. لبدء مشوار الدفاع عن لقبه هذا الموسم، في ملاقاة منافسه سليتك الأسكتلندي، الثلاثاء، في منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري الأبطال.

وكان الفريق الملكي قد حقق الفوز المثير على منافسه ريال بتيس، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد. في منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ويحافظ ريال مدريد على صدارة ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن غريمه التقليدي برشلونة الذي يحتل وصافة الترتيب برصيد 10 نقاط للموسم الحالي.

المصدروطن + نادي ريال مدريد
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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