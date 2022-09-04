ريال مدريد يبتكر تقنية جديدة في تنفيذ الركلات الحرة (شاهد)

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وطن – ابتكر نادي ريال مدريد تقنية جديدة على تنفيذ الركلات الحرة المباشرة، لاستخدمها من قبل لاعبي الفريق الملكي خلال التدريبات على ميدانه لهذا الموسم.

ونشر نادي ريال مدريد (الميرينغي)، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، التقنية الجديدة المبتكرة التي سيستخدمها اللاعبين في التدريبات على تنفيذ الركلات الحرة المباشرة بدقة واحترافية عالية.

تقنية ريال مدريد الجديدة

ويظهر في مقطع الفيديو، تواجد حائط يتكون من مجسمات من 5 لاعبين إلكترونيين. يتم التحكم بها عن بعد، من خلال جهاز بحيث تقفز تلك المجسمات إلى الأعلى، وهو ما يتشابه عما يفعله اللاعبون داخل أرضية ملعب المباراة للتصدى للكرة وإبعادها عن شباكهم.

ليست التقنية الأولى

كما وتداول النشطاء في وقت سابق، مقاطع فيديو في استخدام التكنولوجيا الآلية في تدريب حراس المرمى على التصدي للكرات، من خلال جهاز لتصويب الكرات على الحارس وكذلك تسريع تلك الكرات من خلال الجهاز الآلي.

Technology bring a lot of change in modern sports if we not invest and follow we are already far away.⚽️😍 https://t.co/Wd6ni6HZEC — Saddam HUSSAIN (@SaddamSH17) August 31, 2022

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وحظيت التقنية الجديدة التي نشرها نادي ريال مدريد (الملكي)، التفاعل الواسع من قبل عشاق ومحبي كرة القدم في كافة أرجاء العالم، كما ووصلت عدد المشاهدات لمقطع الفيديو إلى 13 مليون مشاهدة حتى هذه الساعة.

دوري أبطال أوروبا 2022-2023

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ويستعد بطل دوري أبطال أوروبا ريال مدريد والأكثر تتويجاً بها. لبدء مشوار الدفاع عن لقبه هذا الموسم، في ملاقاة منافسه سليتك الأسكتلندي، الثلاثاء، في منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري الأبطال.

وكان الفريق الملكي قد حقق الفوز المثير على منافسه ريال بتيس، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد. في منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

Real Madrid are living in 3022! 🤯 📹 @realmadrid pic.twitter.com/axkiojUtJi — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) August 31, 2022

ويحافظ ريال مدريد على صدارة ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن غريمه التقليدي برشلونة الذي يحتل وصافة الترتيب برصيد 10 نقاط للموسم الحالي.