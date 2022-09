ريال مدريد يبتكر تقنية جديدة في تنفيذ الركلات الحرة (شاهد)

- Advertisement -

وطن – ابتكر نادي ريال مدريد تقنية جديدة على تنفيذ الركلات الحرة المباشرة، لاستخدمها من قبل لاعبي الفريق الملكي خلال التدريبات على ميدانه لهذا الموسم.

ونشر نادي ريال مدريد (الميرينغي)، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، التقنية الجديدة المبتكرة التي سيستخدمها اللاعبين في التدريبات على تنفيذ الركلات الحرة المباشرة بدقة واحترافية عالية.

ويظهر في مقطع الفيديو، تواجد حائط يتكون من مجسمات من 5 لاعبين إلكترونيين. يتم التحكم بها عن بعد، من خلال جهاز بحيث تقفز تلك المجسمات إلى الأعلى، وهو ما يتشابه عما يفعله اللاعبون داخل أرضية ملعب المباراة للتصدى للكرة وإبعادها عن شباكهم.

كما وتداول النشطاء في وقت سابق، مقاطع فيديو في استخدام التكنولوجيا الآلية في تدريب حراس المرمى على التصدي للكرات، من خلال جهاز لتصويب الكرات على الحارس وكذلك تسريع تلك الكرات من خلال الجهاز الآلي.

Technology bring a lot of change in modern sports if we not invest and follow we are already far away.⚽️😍 https://t.co/Wd6ni6HZEC

— Saddam HUSSAIN (@SaddamSH17) August 31, 2022