الأحد, سبتمبر 4, 2022
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تعرف على أول سيارة خالية من الكربون في العالم (صور)

كتب ايمان الباجي
تعرف على أول سيارة خالية من الكربون في العالم (صور) watanserb.com
يمكن لهذه السيارة المساهمة في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري
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وطن– طور طلاب جامعة آيندهوفن للتكنولوجيا في هولندا أول سيارة خالية من الكربون في العالم، والتي تزيل و تخزن ثاني أكسيد الكربون من الهواء أثناء قيادتها، حسب ما أورده موقع “cleantechnica“.

سيارة Zem  

تسمى هذه السيارة Zem وقام بتصميمها وتطويرها 35 طالبًا. ويمكنها تخزين حوالي 2 كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون من خلال مرشح خاص بسرعة 20000 ميل سفر في السنة.

ومن جهتها، قالت لويز دي لاات، مديرة الفريق “نقوم بتنظيف الهواء أثناء القيادة ونهدف إلى أن تصبح السيارة محايدة تماماً لثاني أكسيد الكربون. ولا يزال المشروع مجرد مفهوم، لكن يمكننا بالفعل أن نرى أننا سنكون قادرين على زيادة قدرة المرشح في السنوات القادمة”.

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يمكن للسيارة حاليًا القيادة لمسافة 320 كيلومترًا قبل أن يمتلئ فلتر السيارة.

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ومن خلال تخزين ثاني أكسيد الكربون الذي تم التقاطه ثم التخلص منه، يمكن لهذه السيارة المساهمة في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

المصدرموقع "cleantechnica"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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