تعرف على أول سيارة خالية من الكربون في العالم (صور)

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وطن– طور طلاب جامعة آيندهوفن للتكنولوجيا في هولندا أول سيارة خالية من الكربون في العالم، والتي تزيل و تخزن ثاني أكسيد الكربون من الهواء أثناء قيادتها، حسب ما أورده موقع “cleantechnica“.

سيارة Zem

تسمى هذه السيارة Zem وقام بتصميمها وتطويرها 35 طالبًا. ويمكنها تخزين حوالي 2 كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون من خلال مرشح خاص بسرعة 20000 ميل سفر في السنة.

ومن جهتها، قالت لويز دي لاات، مديرة الفريق “نقوم بتنظيف الهواء أثناء القيادة ونهدف إلى أن تصبح السيارة محايدة تماماً لثاني أكسيد الكربون. ولا يزال المشروع مجرد مفهوم، لكن يمكننا بالفعل أن نرى أننا سنكون قادرين على زيادة قدرة المرشح في السنوات القادمة”.

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يمكن للسيارة حاليًا القيادة لمسافة 320 كيلومترًا قبل أن يمتلئ فلتر السيارة.



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ومن خلال تخزين ثاني أكسيد الكربون الذي تم التقاطه ثم التخلص منه، يمكن لهذه السيارة المساهمة في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.