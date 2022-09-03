السبت, سبتمبر 3, 2022
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حياتنا

طليقة أحمد الفيشاوي تكشف أجزاء حساسة من جسدها بوضعيات تصوير مثيرة! (شاهد)

كتب رفيف عبدالله
طليقة أحمد الفيشاوي تكشف أجزاء حساسة من جسدها بوضعيات تصوير مثيرة! (شاهد) watanserb.com
ندى الكامل
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وطن– أثارت ندى الكامل، طليقة أحمد الفيشاوي، جدلاً واسعاً بالصور التي نشرتها بعد فترة من التخبط.

وظهرت ندى الكامل بأكثر من إطلالة جريئة في صور نشرتها عبر حسابها على “إنستجرام”.

وضعيات مثيرة

ففي إحدى الإطلالات، ارتدت طليقة أحمد الفيشاوي فستاناً قصيراً كحليَ اللون، بأكمام طويلة، دون أي تطريزات أو نقوشات.

وغطّت ندى جزءاً من ساقها بحذاء طويل أسود، لأعلى الركبة. وجلست بوضعيات مثيرة كشفت فخذيها بطريقة فاضحة.

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وفي الإطلالة الثانية، كشفت ندى الكامل عن بطنها بتوب بني، مع بنطال جيشي.

“يا حلوة كان ودي”

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وكتبت ندى: “أن تكون سعيدًا لا ينفصل أبدًا عن الأناقة”.

ندى الكامل ندى الكامل

وفي تعليق آخر، كتبت طليقة أحمد الفيشاوي: “ياحلوة كان ودي”.

وكانت ندى قد حذفت جميع صورها قبل فترة على “إنستجرام” بعد أزمة علم المثلية الجنسية.

وكان الغريب أن ندى الكامل تركت فقط صور ابنتيها وبعض الصور الخاصة بها مع نجوم الفن، مثل دينا الشربيني.

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جرأة وملابس نوم

وبعد أيام فقط عادت لنشر مجموعة من الصور أكثر جرأة من التي قامت بحذفها.

وظهرت في إحداها بملابس أشبه بقميص النوم.

طليقة أحمد الفيشاوي طليقة أحمد الفيشاوي

وعادت للجدل مرة أخرى وتساؤلات حول توبتِها وارتدائها الحجاب، بعدما نشرت لقطة أمام المرآة ظهرت عليها سبحة خضراء.

ندى الكامل وعمر كمال

وفي سياق متصل، انتشرت أنباء مؤخراً حول ارتباط مطرب المهرجانات “عمر كمال” ب”ندى الكامل”.

وتساءل الجمهور عن طبيعة علاقتهما بعد اقتراب الثنائي من بعضهما البعض خلال الفترة الأخيرة. وتردّدهما على عدد من الأماكن العامة.

وزادت الشكوك حين نشر عمر كمال أول صورة لحبيبته التي أخفى وجهها.

وأكد ناشطون أن حبيبة “كمال” هي طليقة أحمد الفيشاوي، بسبب  نقشة أظافر أصابعها، والنظارة التي ترتديها، ولون وشكل الشعر وطريقة تصفيفه.

لكن ندى طليقة أحمد الفيشاوي، ردّت على أحد متابعيها على إنستجرام بعدما سألها عن حقيقة زواجها.

وأكدت عبر ستوري حسابها أنها عازبة حالياً. وبهذا الردّ نفت شائعة ارتباطها وزواجها قريباً من مؤدي المهرجانات عمر كمال.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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